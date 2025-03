Το πρώτο όνομα που αποκαλύφθηκε ήταν αυτό του Chris Hemsworth (Thor) το οποίο αναγραφόταν στο πίσω μέρος μιας σκηνοθετικής καρέκλας όπως και τα υπόλοιπα των: Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (The Falcon), Winston Duke (M’Baku), Sebastian Stan (The Winter Soldier), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (U.S. Agent), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost) και Lewis Pullman (Sentry).

Η αποκάλυψη του καστ περιλάμβανε επίσης τους ηθοποιούς των X-Men: Patrick Stewart (Prof. X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops) και Rebecca Romijn (Mystique). Μαζί τους θα είναι οι: Alan Cumming (Nightcrawler), Kelsey Grammer (Beast) και Channing Tatum (Gambit).

Μέλη των Fantastic Four θα δώσουν επίσης το παρών συμπεριλαμβανομένων των: Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (The Invisible Woman), Ebon Moss-Bachrach (The Thing) και Joseph Quinn (The Human Torch).

Μία από τις εκπλήξεις του καστ ήταν το όνομα του Τenoch Huerta Mejía, ο οποίος υποδύθηκε τον Namor στο «Black Panther: Wakanda Forever», όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Το φινάλε της παρουσίασης είχε την υπογραφή του Robert Downey Jr (Doctor Doom). Ήταν ο μοναδικός που εμφανίστηκε στην αίθουσα ντυμένος με ένα σκούρο κοστούμι και κάθισε για λίγο στη δική του καρέκλα.

Το «Avengers: Doomsday» σε σκηνοθεσία των αδελφών Russo, αναμένεται στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026.