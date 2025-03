Η σειρά αποτελείται από τέσσερα επεισόδια που έχουν τη υπογραφή του Philip Barantini στη σκηνοθεσία και του Stephen Graham στο σενάριο. Το αστυνομικό δράμα έχει καταφέρει από την πρώτη στιγμή που έκανε την εμφάνισή του στο Netflix να κερδίσει τους χρήστες της πλατφόρμας και να μπει στο top 10 πολλών χωρών και ανάμεσά τους και της δικής μας.

Η υπόθεση

Το Adolescence δείχνει τι ακολουθεί μετά το μαχαίρωμα μιας έφηβης κοπέλας, με ένα 13χρονο αγόρι από το σχολείο της να συλλαμβάνεται για τη δολοφονία της. Τον Τζέιμι, τον νεαρό ύποπτο, υποδύεται ο πρωτοεμφανιζόμενος Όουεν Κούπερ, με τον Στίβεν Γκράχαμ στον ρόλο του πατέρα του. Η ιστορία του ρίχνει φως στη διαβρωτική επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μισογύνηδων influencers σε ορισμένα έφηβα αγόρια.

Ο Γκράχαμ δήλωσε ότι αποφάσισε να παίξει στη σειρά, αφού είδε δύο διαφορετικές αναφορές για αγόρια που μαχαίρωσαν κορίτσια μέχρι θανάτου. «Απλά σκέφτηκα, τι συμβαίνει στην κοινωνία, όπου τέτοιου είδους πράγματα γίνονται συχνό φαινόμενο;», δήλωσε στην εκπομπή «The One Show» του BBC.

«Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έτσι ήθελα πραγματικά να ρίξω μια ματιά και να προσπαθήσω να φωτίσω το συγκεκριμένο πράγμα».

Ο συγγραφέας, Τζακ Θορν, δήλωσε ότι ήθελαν να «κοιτάξουν στο “μάτι” της ανδρικής οργής». Ο κεντρικός χαρακτήρας είχε «κατηχηθεί από φωνές όπως αυτές του Άντριου Τέιτ και φωνές πολύ πιο επικίνδυνες από αυτές του Άντριου Τέιτ», δήλωσε ο Θορν στην εκπομπή «Front Row» του Radio 4.

Η Έριν Ντόχερτι, η οποία υποδύεται μια παιδοψυχολόγο, δήλωσε στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4: «Αυτή η εκπομπή έχει το θάρρος να εισδύσει στο βάθος, στην ουσία, και να πει, ας μιλήσουμε γι’ αυτό το πράγμα, γιατί το αντιμετωπίζουμε ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν ακόμη θέματα που εμφανίζονται στις ειδήσεις σήμερα.

Έτσι, το μόνο για το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους είναι ότι κάνουμε τη συζήτηση, και ελπίζω ότι αυτό είναι που κάνει. Απλώς επιτρέπει στους γονείς, τις θείες, τους θείους, ακόμα και τους απλούς φίλους, να συμμετάσχουν στη συζήτηση».

Κάθε επεισόδιο γυρίστηκε σε μία μόνο, αδιάλειπτη λήψη.

Στον Guardian, η Μάνγκαν δήλωσε ότι τα τεχνικά επιτεύγματά της «συνδυάζονται με μια σειρά από ερμηνείες που αξίζουν βραβείο και ένα σενάριο που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα έντονα νατουραλιστικό και εξαιρετικά υποβλητικό».

Και πρόσθεσε: «Η εφηβεία είναι μια βαθιά συγκινητική, βαθιά οδυνηρή εμπειρία».

Η κριτική του Πεκ στους Times ξεκινούσε με τα εξής λόγια: «Ουάου. Απλά ουάου. Μπαίνω στον πειρασμό να πληκτρολογήσω τη λέξη “ουάου” άλλες 700 φορές περίπου, ακολουθούμενη από το “Μην χάσετε το Adolescence στο Netflix“, και μετά να τελειώνω με αυτό».

Πού γυρίστηκε

Μεγάλο μέρος της μίνι σειράς γυρίστηκε στο Pontefract της πόλης Wakefield στο West Yorkshire της Αγγλίας. Η επιλογή του Cooper για τον ρόλο του Jamie επηρέασε στην πραγματικότητα το πού γυρίστηκε τελικά το Adolescence. Ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς πρότεινε τα γυρίσματα σε στούντιο κοντά στο Πόντεφρακτ, σε μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται συνήθως από τη μουσική βιομηχανία ως χώρος εξάσκησης για συγκροτήματα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι τα στούντιο ήταν αρκετά κοντά στις πραγματικές τοποθεσίες που χρησιμοποιήθηκαν στη σειρά, ώστε η κάμερα να μπορεί να ταξιδεύει μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το Adolescence

Δημιουργήθηκε και γράφτηκε από τους Graham και Jack Thorne και σκηνοθετήθηκε από τον Philip Barantini, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα παρόμοιο συνεχές μονοπλάνο στυλ στην υποψήφια για BAFTA και BIFA ταινία Boiling Point του 2021. Ο Graham πρωταγωνίστησε επίσης και στην ταινία Boiling Point.

Παραγωγοί της σειράς είναι οι Mark Herbert και Emily Feller για την Warp Films, οι Graham και Hannah Walters για την Matriarch Productions, η Thorne για την One Shoe Films, ο Barantini για την It’s All Made Up Productions και οι Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner και Nina Wolarsky για την Plan B Entertainment. Οι Carina Sposato, Peter Balm και Niall Shamma είναι συν-εκτελεστικοί παραγωγοί, ενώ παραγωγός είναι η Jo Johnson.