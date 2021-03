Το «Last Dance» στο ERTFLIX: Με νότες ελπίδας στην Eurovision

Μάρτζυ Λαζάρου [email protected]

Παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον 65o Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2021, που διεξάγεται από τις 18 έως τις 22 Μαΐου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την περσινή αναβολή του λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το τραγούδι έκανε την πρώτη του επίσημη στις 5 μ.μ. μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertflix.gr. Το τραγούδι «Last Dance», που ερμηνεύει η 18χρονη Στεφανία Λυμπερακάκη, είναι δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, ενώ το επίσημο βιντεοκλίπ έχει σκηνοθετηθεί από τον Κώστα Καρύδα.

Τo βιντεοκλίπ του «Last dance» επιχειρεί κάτι πραγματικά πρωτότυπο.

Να σχολιάσει μ’ έναν παραμυθένιο τρόπο όλα όσα ζούμε τους τελευταίους μήνες, με την υπενθύμιση ότι, ακόμη και τις χειρότερες δυσκολίες στη ζωή, πάντα μπορεί να τις νικήσει η ελπίδα.

«Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την ελληνική μυθολογία, όπως τον Πήγασο και τον Ατλαντα, δοσμένα μ’ έναν ονειρικό, αλλά ταυτόχρονα και σύγχρονο τρόπο», αναδεικνύεται το κεντρικό μήνυμα του τραγουδιού, που είναι η φράση «Κάθε τέλος είναι πάντα και μια νέα αρχή».

Γι’ αυτό και κλείνει με «το φως που πάντα νικάει το σκοτάδι», καλώντας όλους μας να παραμένουμε αισιόδοξοι και να έχουμε την πίστη ότι σύντομα θα είναι παρελθόν ακόμη και η πρωτόγνωρη δοκιμασία που βιώνει όλος ο πλανήτης.

Επίσης, οι ιθύνοντες της κρατικής τηλεόρασης δημιούργησαν και μια ειδική ενότητα της Γιουροβίζιον στο ERTFLIX.

Θα μπορείτε να δείτε ολόκληρες τις προηγούμενες διοργανώσεις του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού από το 2004 έως το 2020. Θα έχετε την ευκαιρία να θυμηθείτε τις ελληνικές συμμετοχές, τις πρωτιές, τα τραγούδια, αλλά και τα… «παρατράγουδα» που έκαναν την κάθε χρονιά ξεχωριστή.

Από το «Shake it» του Σάκη Ρουβά μέχρι το «My Number One», την πρωτιά της Ελενας Παπαρίζου, τα χρυσά χρόνια των ελληνικών συμμετοχών ξυπνούν νοσταλγικές αναμνήσεις και μας βάζουν στο κλίμα με τον καλύτερο τρόπο.

Η Ρουσλάνα του «Wild Dances», η Αννα Βίσση με το «Everything», οι Lordi, η Βέρκα Σερντούτσκα και οι Ντίμα Μπιλάν και Αλεξάντερ Ρίμπακ, που έφτασαν στην κορυφή των διοργανώσεων του Βελιγραδίου και της Μόσχας αντίστοιχα, κλείνουν μια δεκαετία γεμάτη επιτυχίες.

Ακολουθούν μοναδικά στιγμιότυπα με τους Lena («Satellite»), Loreen («Euphoria»), Λούκα Γιώρκα, Demy, Ελένη Φουρέιρα και Κατερίνα Ντούσκα, που παίρνουν ξανά θέση στην οθόνη μας δείχνοντας το δρόμο για τη διοργάνωση του 2021 μέσα από τη μοναδική αυτή διαδρομή.

Το ERTFLIX είναι διαθέσιμο σε εφαρμογή για Android TV τηλεοράσεις και TV boxes. Βρείτε τη δωρεάν εφαρμογή στο Google Play Store και εγκαταστήστε τη για ατέλειωτες ώρες δωρεάν παρακολούθησης. Είναι επίσης διαθέσιμο στο ertflix.gr, στις smart τηλεοράσεις πατώντας το κόκκινο κουμπί, καθώς και σε κινητά και τάμπλετ με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές για iOS, Android και κινητά Huawei.

«Last Dance» – Στίχοι (box)

My heart was born a radical

electric and dynamical

I’ve never listened to the remedies

but no forevers no eternities

Holding on beyond the night

for a shadow that feels right

holding on beyond the night

to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

if our hearts are hanging on a wire

let’s forget the world below and dance

Until the end

Let’s Dance

Our last dance

Rocking romance

This isn’t (ain’t) our last last dance

(or this ain’t our last dance.)

My heart was born in neon lights

floating in space like satellites

looking for signs of life tonight

as we collide in black and white

Holding on beyond the night

for a shadow that feels right

holding on beyond the night

to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

Take a deeper breath before we touch

running out of time let’s use it up

hold me before the morning comes

