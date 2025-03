Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις ανέδειξαν για μία ακόμη φορά τη συνεισφορά της nvisionist στην προώθηση της εγχώριας και παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Computer Vision, με σκοπό την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η nvisionist κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες υποψήφια έργα, κερδίζοντας 4 σημαντικά βραβεία: βραβείο GOLD στην κατηγορία «Best AI/Data Startup Initiative» με το nv3Dmap, βραβείο SILVER στην κατηγορία «Best Application of AI/Data in Sustainability» με το nvbird®️, βραβείο SILVER στην κατηγορία «Best Application of AI/Data for Social Impact» με το nvFirePro και βραβείο SILVER στην κατηγορία «Best Use of Computer Vision».

H Τελετή Απονομής των AI & Data Awards, που διοργανώθηκαν για πρώτη χρονιά από την Boussias Events, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Ηγέτιδες και ηγέτες του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας, καινοτόμοι επαγγελματίες και πρωτοπόροι της επιστήμης της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Δεδομένων συγκεντρώθηκαν σε μία λαμπερή βραδιά, με στόχο την επιβράβευση των κορυφαίων του κλάδου, καθώς και την ενθάρρυνση εταιρειών και επαγγελματιών της ελληνικής αγοράς στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποίησης δεδομένων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν συνεχώς σε όλους τους κλάδους.

Ο κ. Βασίλης Ορφανός, Special Advisor της nvisionist, δήλωσε για την πολλαπλή βράβευση της εταιρείας: «Για μία ακόμη φορά η nvisionist αποδεικνύει πως βρίσκεται στον πυρήνα των εξελίξεων των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι που η nvisionist μετά την ανάδειξη της ως η 3η καλύτερη Scaleup εταιρεία παγκοσμίως, αποσπώντας το Χάλκινο Μετάλλιο (Bronze Award) στο Παγκόσμιο Τουρνουά Scaleups του WITSA (Παγκόσμιος Σύνδεσμος Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας) επιβραβεύεται ξανά και μάλιστα πολλαπλά για την καινοτομία της και την αδιάκοπη προσπάθειά της να αναδειχθεί ως ένας σημαντικός σύμμαχος στις προσπάθειες βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως. Το γεγονός ότι κάθε ένα από τα πρωτοποριακά προϊόντα μας Τεχνητής Νοημοσύνης απέσπασε και από ένα βραβείο και μάλιστα σε σημαντικές κατηγορίες, αποδεικνύει περίτρανα ότι οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης της nvisionist απαντούν σε μία πραγματική ανάγκη της οικονομίας, του πλανήτη και της κοινωνίας, θέτοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία της βιωσιμότητας».

Το nv3Dmap, που απέσπασε βραβείο GOLD στην κατηγορία «Best AI/Data Startup Initiative», αποτελεί μία ακόμη πρωτοποριακή λύση της πολυβραβευμένης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο nvisionist. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση (ICT) υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών της εταιρείας, που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) – Computer Vision και Μηχανικής Μάθησης (Machine learning), για την τρισδιάτατη απεικόνιση αντικειμένων με πολλαπλές εφαρμογές και την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών από τα συλλεχθέντα δεδομένα (data). Μία εκ των πιο σημαντικών εφαρμογών της είναι η τρισδιάτατη οπτική καταγραφή αντικειμένων με κατηγοριοποίηση, επιθεώρηση, διαχείριση βλάστησης, GIS κ.ά. Μέσω της δημιουργίας Point Cloud αρχείων που προκύπτουν από τη σάρωση με 3D Lidar camera mobile Mappers, το nv3Dmap δίνει τη δυνατότητα οπτικοποίησης σημαντικών πληροφοριών που είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες μέσω ειδικής πλατφόρμας, η οποία εν συνεχεία τις ταξινομεί και κατηγοριοποιεί ανάλογα με την επιλογή του χρήστη και επιτρέπει τη διάδραση, παρέχοντας ένα state-of-the-art σύστημα AI-as-a-Service(AIaaS).

Το nvbird®️που κατέκτησε βραβείο SILVER στην κατηγορία «Best Application of AI/Data in Sustainability», αποτελεί τη ναυαρχίδα της nvisionist, μια πρωτοπόρο και ολοκληρωμένη λύση που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, δίνοντας υπεραξία στην Αιολική Ενέργεια. Το nvbird®️ δίνει λύση και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των αιολικών πάρκων και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει με ακρίβεια και να παρακολουθεί πτηνά που πετούν κοντά σε ανεμογεννήτριες και κινδυνεύουν από τα πτερύγιά τους όσο αυτές βρίσκονται σε λειτουργία, σε άκρως αντίξοες καιρικές συνθήκες. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω ενός συστήματος με ειδικούς αλγόριθμους ΑΙ και ήχους, που ενεργοποιούνται για να αποτραπεί αρχικά η επικίνδυνη πορεία τους. Σε περίπτωση που η απομάκρυνση των πτηνών δεν επιτευχθεί, οι ανεμογεννήτριες επιβραδύνουν τη λειτουργία τους, μέχρι να απομακρυνθούν τα πτηνά με ασφάλεια, είτε πρόκειται για χερσαίο αιολικό πάρκο (nvbird®️ onshore) είτε για υπεράκτιο (nvbird®️ offshore).

Το nvFirePro που διακρίθηκε με το βραβείο SILVER στην κατηγορία «Best Application of AI/Data for Social Impact», αποτελεί μία παγκόσμια πρωτοπορία και ένα πολύτιμο σύμμαχο στη μάχη κατά των πυρκαγιών και της καταστροφής των δασών και του περιβάλλοντος. Είναι ένα πλήρως αυτόνομο ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά σύστημα πυρανίχνευσης που αναπτύχθηκε από την nvisionist, αξιοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (Edge AI, Computer Vision) και μηχανικής μάθησης (Machine Learning) για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, το nvFirePro χρησιμοποιεί θερμικούς και οπτικούς αισθητήρες και drone, για να ανιχνεύει εγκαίρως φωτιές σε αστικό, ημιαστικό ή και δασικό περιβάλλον τη στιγμή ακριβώς που εκδηλώνονται, αποστέλλοντας τις ανιχνεύσεις και όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει σε πραγματικό χρόνο μέσω live video με γεωεντοπισμό «geotag», σε κάθε κέντρο διαχείρισης αρμόδιο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά, έως και κινητά κέντρα διαχείρισης και αντιμετώπισης πυρκαγιών. Έτσι, όλοι οι φορείς, από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, έως την Πολιτική Προστασία, τις Περιφερειακές, τις Δημοτικές Αρχές και τις Εθελοντικές Ομάδες, είναι ανά πάσα στιγμή, live, ενήμεροι για κάθε συμβάν με το που έχει εκδηλωθεί. Μάλιστα, το nvFirePro διαθέτει τη δυνατότητα να ανιχνεύει κάθε εστία πυρκαγιάς και να στέλνει άμεσα ειδοποίηση στις αρχές σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, ταυτόχρονα σε έως και 100 κέντρα/σταθμούς ενημέρωσης, παρέχοντας ζωντανή ενημέρωση και εικόνα σε όλα τα εμπλεκόμενη μέρη και φορείς για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επικίνδυνων αυτών φαινομένων.

Η nvisionist βραβεύτηκε επίσης και με το βραβείο SILVER στην κατηγορία «Best Use of Computer Vision», φτάνοντας έτσι τα 30 βραβεία καινοτομίας και τεχνολογίας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Μέσα από τις συνεχείς διακρίσεις που έχει λάβει από σημαντικούς φορείς για τα καινοτόμα προϊόντα της, αλλά και συνεργασίες με τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίου επιπέδου, η nvisionist έχει αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες που καινοτομεί στον τομέα της αιολικής ενέργειας και της πληροφορικής με προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης. Συγχρόνως, έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός στρατηγικός σύμμαχος διεθνώς από τους πελάτες της, για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και για την ανάπτυξη έργων πληροφορικής (ICT) υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών. Παράλληλα, συνεχίζει να αναδεικνύει την καινοτομία στο Artificial Intelligence και στο Computer Vision διεθνώς.