Μέσω του «AI and ART EXPERIENCE powered by TELEKOM», παρουσιάζει το πρωτοποριακό art installation «LAUREN: Anyone Home?» της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδος και καθηγήτριας στο UCLA, Lauren Lee McCarthy. Πρόκειται για ένα διαδραστικό καλλιτεχνικό πείραμα, που έχει ως στόχο τη διερεύνηση του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στις ανθρώπινες σχέσεις. Το έργο, το οποίο βραβεύτηκε με το «Human AI Art Award», μια κοινή πρωτοβουλία της TELEKOM και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Βόννης, θα παρουσιαστεί στο κοινό του φεστιβάλ στο ΜΟΜus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών της Θεσσαλονίκης, από τις 8 έως και τις 16 Μαρτίου. Στα εγκαίνια του installation (Σάββατο 8/3, 18.00), η καλλιτέχνις θα παρουσιάσει το έργο της διαδικτυακά, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη διαδικασία δημιουργίας του.

Στο πλαίσιο του «AI and ART EXPERIENCE powered by TELEKOM», η COSMOTE TV διοργανώνει, επίσης, masterclass με θέμα «Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη» (Κυριακή 9/3, 12:00, Ολύμπιον). Η καλλιτέχνις και καθηγήτρια στο UCLA Lauren Lee McCarthy, η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη, ο εικαστικός καλλιτέχνης και σκηνοθέτης Γιώργος Δρίβας και ο τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας, υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή και προέδρου του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας Γιάννη Σταματέλλου, θα συζητήσουν για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στην τέχνη.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του «AI and ART EXPERIENCE powered by TELEKOM», εδώ.

COSMOTE TV: Συμμετέχει στο φεστιβάλ με 6 παραγωγές/συμπαραγωγές

H COSMOTE TV, ως μεγάλος χορηγός του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, συμμετέχει και στο φετινό πρόγραμμα με 6 ντοκιμαντέρ, δικής της παραγωγής και συμπαραγωγής.

Στο πλαίσιο ειδικής προβολής, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα (Κυριακή 9/3, 19.00, Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) η παραγωγή της COSMOTE TV, «Σκοτεινοί θάνατοι στην αρχαιότητα – Ολυμπιάδα: Δίψα για εξουσία». Το ντοκιμαντέρ της Καλλιόπης Λεγάκη είναι αφιερωμένο στην ιστορία της πριγκίπισσας Ολυμπιάδας, της μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αποτελεί ένα από τα συνολικά 10 επεισόδια της ομώνυμης σειράς ντοκιμαντέρ («Σκοτεινοί Θάνατοι στην αρχαιότητα»), στην οποία ο γνωστός αρχαιολόγος Θεόδωρος Παπακώστας διερευνά τον θάνατο μεγάλων προσωπικοτήτων της αρχαιότητας. Η Α΄ τηλεοπτική προβολή του ντοκιμαντέρ θα γίνει την ερχόμενη σεζόν, αποκλειστικά στο COSMOTE HISTORY HD.

Στο Τμήμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες» του φεστιβάλ συμμετέχει κι άλλη μία παραγωγή της COSMOTE TV, «Η πολιορκία του Χάνδακα: Mama Creta» του Ορφέα Περετζή (Δευτέρα 10/3, 19:00, Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης). Με τη χρήση εργαλείων οπτικοποίησης και τεχνολογίας 3D, το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει το χρονικό της πολιορκίας του κάστρου του Χάνδακα από τους Οθωμανούς την περίοδο του Κρητικού Πολέμου (1645-1669). Στο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ περιλαμβάνονται και οι παρακάτω συμπαραγωγές της COSMOTE TV:

• «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου» της Βίκης Αρβελάκη, με θέμα τις παράλληλες ιστορίες ανθρώπων που επιβιβάστηκαν στο ατμόπλοιο Τάναϊς ως αιχμάλωτοι πολέμου και έχασαν τη ζωή τους, μετά τον τορπιλισμό του στις 9 Ιουνίου 1944 (Tμήμα: «Ανοιχτοί Ορίζοντες»-Προβολή: Σάββατο 8/3, 18:00, Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης).

• «Σμιλεμένες Ψυχές» του Σταύρου Ψυλλάκη, για την ιστορία του Ελβετού οδοντιάτρου Julien Grivel που θεράπευε δωρεάν επί 26 χρόνια (1972-1998) χανσενικούς στην Ελλάδα (Tμήμα: Διεθνές Διαγωνιστικό-Προβολή: Τετάρτη 12/3, 20:00, Ολύμπιον, & Πέμπτη 13/3, 15:00, Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης). .

• «Τόποι του Ελληνισμού: Νάουσα» της Βασιλικής Ισκενδέρογλου. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στη σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων «Τόποι του Ελληνισμού» και καταγράφει την ιστορία της Ηρωικής Πόλης Νάουσας, με έμφαση στη συμβολή της στην Ελληνική Επανάσταση (Τμήμα: Πλατφόρμα+).

• «Η πολιτεία του Αιγαίου» της Ιωάννας Ασμενιάδου-Φωκά αναφέρεται στην περιπετειώδη ιστορική πορεία των Δωδεκανήσων μέχρι την ένωσή τους με την Ελλάδα (Tμήμα: Πλατφόρμα+).

Τα ντοκιμαντέρ «Η πολιορκία του Χάνδακα: Mama Creta» και «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου» διεκδικούν, επίσης, το βραβείο FIPRESCI της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.

Περισσότερα για το πρόγραμμα προβολών και τις δράσεις του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, εδώ.