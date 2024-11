Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε €407,6 εκ. το εννεάμηνο του ’24 από €389,6 εκ. το εννεάμηνο του ’23, αυξημένες κατά 4,6% σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο.

Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίχθηκε από όλες τις δραστηριότητες λιανικής του ομίλου, καθώς και την σημαντική αύξηση των εσόδων από τρίτους της Trade Estates.

Το Μικτό Κέρδος του ομίλου ανήλθε σε €197,8 εκ. το εννεάμηνο του ’24 από €176,9 εκ. το εννεάμηνο του ’23, με το περιθώριο μικτού κέρδους του ομίλου να διαμορφώνεται σε 48,5% το εννεάμηνο του ’24 σε σύγκριση με το περσινό περιθώριο μικτού κέρδους 45,4%, υποστηριζόμενο από όλους τους κλάδους του ομίλου.

Το EBITDA (OPR)* του ομίλου αυξήθηκε κατά 40.9% φτάνοντας τα € 44,4 εκ. κατά το εννεάμηνο του ’24 από € 31,5 εκ. το εννεάμηνο του ’23, ενώ το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 10,9% το εννεάμηνο του ’24 από 8,1% το εννεάμηνο του ’23. Το EBIT του ομίλου ανήλθε σε € 37,5 εκ. το εννεάμηνο του ’24 από €21,5 εκ. το εννεάμηνο του ’23, με το περιθώριο EBIT να ανέρχεται σε 9,2% το εννεάμηνο του ’24 από 5.5% το εννεάμηνο του 2023.

Τα Κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα €19,8 εκ. το εννεάμηνο του ’24 συγκριτικά με €7.4 εκ. το εννεάμηνο του ’23, με το περιθώριο ΚΠΦ να ανέρχεται σε 4,9% το εννεάμηνο του ’24 από 1.9% το εννεάμηνο του 2023. Τα Κέρδη μετά τα Δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €12,0 εκ. από €5,2 εκ. το εννεάμηνο του ’23, με το αντίστοιχο περιθώριο να ανέρχεται σε 2,9% το Α’ εξάμηνο του ’24 από 1,3% το εννεάμηνο του 2023.

Οι πωλήσεις από τη Λιανική του ομίλου, υποστηρίχθηκαν από άνοδο πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες και ανήλθαν σε € 390 εκ. το εννεάμηνο του ’24 από € 380 εκ. το εννεάμηνο του ’23, αυξημένες κατά 2,6%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η COSMOTE και η Telekom στηρίζουν τις γυναίκες gamers και τις στέλνουν στο EPF Bootcamp στη Γερμανία για να γίνουν eSports Pro Players

Το περιθώριο μικτού κέρδους από τη Λιανική του ομίλου ανήλθε σε 46,2% το εννεάμηνο του ’24 από 44,4% το εννεάμηνο του ’23, αναδεικνύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ομίλου στην αλυσίδα εφοδιασμού του.

Η Λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) του ομίλου Fourlis εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μία από τις περιοχές με τις καλύτερες επιδόσεις για τον όμιλο Interikea. Εξαιρουμένης της επίδρασης της Trade Estates που ενοποιείται πλήρως στο συγκεκριμένο κλάδο επί του παρόντος, σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 2,1% κατά το εννεάμηνο του ’24, φθάνοντας τα €257,3 εκ. από €252,1 εκ. λόγω αύξησης όγκου πωλήσεων.

Οι πωλήσεις της κατηγορίας Αθλητικών Ειδών (Καταστήματα INTERSPORT), παρουσίασαν αύξηση κατά 2,9% κατά το εννεάμηνο του 2024 σε σύγκριση με το εννεάμηνο του ’23, σε συνέχεια της θετικής δυναμικής ανάπτυξης των προηγούμενων τριμήνων. Το περιθώριο μικτού κέρδους της κατηγορίας Αθλητικών Ειδών ανήλθε σε 45,7% το εννεάμηνο του ’24 από 45,1% το εννεάμηνο του ’23.

Το franchise των καταστημάτων HOLLAND & BARRETT του ομίλου Fourlis συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, παρουσιάζοντας αισιόδοξες επιδόσεις. Οι πωλήσεις από τη Λιανική Υγείας & Ευεξίας ανήλθαν σε €1,6 εκ. εντός του Εννεαμήνου του ’24 σε σύγκριση με €0,5 εκ. το Εννεάμηνο του ’23. Σε like–for–like επίπεδο τα καταστήματα HOLLAND & BARRETT σημείωσαν σημαντική αύξηση πωλήσεων το εννεάμηνο του ’24, χάρη στα υψηλά ποσοστά πιστότητας πελάτη και μετατροπής σε πωλήσεις.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου, συνεχίζει να παράγει σημαντική αξία χάρη στο υψηλής απόδοσης και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων της. Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2024 τα Συνολικά Έσοδα της Trade Estates αυξήθηκαν κατά 65,6%, φτάνοντας τα €30,3 εκ., λόγω υψηλότερης επισκεψιμότητας στα εμπορικά πάρκα της εταιρείας, και τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) αυξήθηκαν κατά 65,1% στα €10,7 εκ. από €6.5 εκ το εννεάμηνο του 2023. Επιπλέον, κατά την 30/09/2024, οι Επενδύσεις σε Ακίνητα (μη συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος χρήσης γης και προκαταβολών επενδυτικών ακινήτων) της ανέρχεται σε €497,9 εκ. από €477,1 την 31/12/2023, ενώ η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) ανήλθε σε €303,1 εκ. (€2,52 ανά μετοχή) κατά την 30/09/2024 από €298,4 εκ. (2,48 ανά μετοχή) την 31/12/2023.

Η Διοίκηση είναι επικεντρωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου και επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της για το Έτος 2024.

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί σχετικά με το σχέδιο βελτιστοποίησης και επέκτασης του δικτύου καταστημάτων IKEA. Στις 30 Οκτωβρίου 2024, άνοιξε το νέο κατάστημα IKEA στην Πάτρα, που βρίσκεται στο Εμπορικό Πάρκο Top Parks Πάτρας της Trade Estates, στην Ακτή Δυμαίων. Με συνολική έκταση 7.200 τετραγωνικών μέτρων, είναι το 6ο μεγάλο κατάστημα IKEA στην Ελλάδα, προσφέροντας στους πελάτες της Πάτρας και της Πελοποννήσου πλήρη πρόσβαση στη μοναδική εμπειρία IKEA. Το νέο κατάστημα αντικατέστησε το IKEA Pickup and Order Point που εξυπηρετούσε την περιοχή από το 2013, παρέχοντας πλέον βελτιωμένες υπηρεσίες και μεγαλύτερο χώρο λιανικής. Οι επισκέπτες του νέου καταστήματος στην Πάτρα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερα από 5.000 έτοιμα προς αγορά προϊόντα και να παραγγείλουν από όλη τη γκάμα προϊόντων της IKEA, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τους για επίπλωση σπιτιού. Το κατάστημα προσφέρει επίσης εξειδικευμένο Τμήμα Σχεδιασμού για κουζίνες και ντουλάπες, καθώς και Υπηρεσία Συμβουλευτικής Επίπλων, εξασφαλίζοντας μια εξατομικευμένη εμπειρία για τους πελάτες, ενώ η εμπειρία IKEA συμπληρώνεται από το εστιατόριο Swedish Deli.

Μετά το κατάστημα της Πάτρας, αναπτύσσονται δύο επιπλέον καταστήματα IKEA: ένα στο Ηράκλειο, προγραμματισμένο για τα μέσα του 2025, και ένα στο Ελληνικό, προγραμματισμένο για το 2027. Το ευέλικτο μοντέλο επέκτασης της IKEA περιλαμβάνει επίσης καταστήματα «νέας γενιάς» περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, τοποθετημένα κοντά στα κέντρα των πόλεων για να προσφέρουν ευκολία και πλήρη πρόσβαση στη γκάμα προϊόντων της IKEA σε αστικές περιοχές.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δικτύου της IKEA στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου (AIA) με το άνοιγμα ενός καταστήματος Πλαίσιο μέσα στο ανακαινισμένο πάρκο AIA, δίπλα στο αναδιαμορφωμένο κατάστημα IKEA και τα καταστήματα Intersport και Holland & Barrett που άνοιξαν πρόσφατα. Η στρατηγική τοποθέτηση των εμπορικών σημάτων του ομίλου Fourlis— IKEA, INTERSPORT και HOLLAND & BARRETT—δίπλα στο κατάστημα Πλαίσιο, δημιουργεί ευκαιρίες για συνδυαστικές εμπειρίες αγορών, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα και ενισχύοντας τη δέσμευση των καταναλωτών σε ένα ενιαίο, φιλικό προς τον καταναλωτή περιβάλλον.

Μέσω της συνεργασίας με την Foot Locker που ανακοινώθηκε στις 28 Αυγούστου 2024, ο όμιλος Fourlis εισέρχεται στον τομέα athleisure (lifestyle & fashion) της αγοράς αθλητικών ειδών και επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.

Αυτό το σημαντικό ορόσημο για τον όμιλο θα ενισχύσει τη θέση του ομίλου ως κορυφαίου παίκτη στην αγορά αθλητικών ειδών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ανάπτυξή του. Ο όμιλος βρίσκεται σε προετοιμασία της Sportswear οργάνωσής του, η οποία θα υποστηρίξει τη στρατηγική επέκτασής του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, ο όμιλος ανοίγει 3 νέα καταστήματα Foot Locker στη Βουλγαρία, τα πρώτα καταστήματα Foot Locker στη χώρα σε κορυφαίες εμπορικές τοποθεσίες – The Mall Sofia, Grand Mall Varna και Galleria Burgas.

Η Intersport συνεχίζει την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της με επίκεντρο τις χώρες του εξωτερικού. Μέχρι στιγμής έχουν προστεθεί 7 νέα καταστήματα (2 στην Ελλάδα, 4 στη Ρουμανία και 1 στη Βουλγαρία).

Μέσα στο έτος μέχρι στιγμής έχουν εγκαινιαστεί 4 νέα καταστήματα Holland & Barrett, ενώ εξετάζονται νέες συνεργασίες.

Το έργο για την κατασκευή του νέου Διεθνούς Κέντρου Διανομής της InterIkea προχωράει σύμφωνα με το πλάνο, με την Trade Logistics να προετοιμάζεται για τη λειτουργική διαχείριση του νέου αυτού DC εντός του 2025.

Ο όμιλος επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να μειώσει το ποσοστό του ομίλου στην Trade Estates κάτω του 50%. Ως εκ τούτου, θα προχωρήσει σε αποενοποίηση της Trade Estates από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, μια κίνηση που θα επιτρέψει στον όμιλο να απομοχλεύσει τον Ισολογισμό του και να αυξήσει τις θετικές ταμειακές ροές του, τόσο άμεσα μέσω των εσόδων πώλησης του ποσοστού του, όσο και διαχρονικά λόγω της υψηλής μερισματικής απόδοσης της Trade Estates.

Ο Δημήτρης Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Fourlis, σχολίασε: «Καθώς πλησιάζουμε τους τελευταίους μήνες του 2024, είμαι περήφανος που αναφέρω μια ακόμη περίοδο ισχυρής προόδου και μετασχηματισμού για τον όμιλο και επιβεβαιώνω τις προβλέψεις μας για το οικονομικό έτος 2024. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την ανθεκτικότητά μας, αλλά και την επιτυχία των στρατηγικών μας πρωτοβουλιών για την περαιτέρω ανάπτυξη, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την παροχή μακροπρόθεσμης αξίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Βελτιώνουμε τις πωλήσεις και την κερδοφορία του ομίλου και συνεχίζουμε να χτίζουμε δυναμική μέσω στρατηγικών ορόσημων, όπως το άνοιγμα του νέου καταστήματος IKEA στην Πάτρα, την είσοδό μας στην αγορά athleisure με την Foot Locker μαζί με την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου Intersport και την επέκταση της Holland & Barrett. Καθώς προχωράμε μπροστά, παραμένουμε αφοσιωμένοι στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας και της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας, στην προώθηση της ανάπτυξης και στην εδραίωση της θέσης του ομίλου μας ως ηγέτη στη διαμόρφωση της αγοραστικής εμπειρίας του μέλλοντος».