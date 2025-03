Οι εκπρόσωποι του διεθνούς σήματος βρέθηκαν στο Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη Nova Constructions, την οποία εκπροσώπησαν από τη θέση του προέδρου ο κ. Ιωάννης Αναστασόπουλος και από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο κ. Πάνος Λειβαδάς.

H συνεργασία της Hilton με τη Nova Constructions, συνδεδεμένη με την Green Properties, σηματοδότησε τη λειτουργία του πρώτου ξενοδοχείου με το brand Hilton Garden Inn στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί με τη λειτουργία και άλλων μονάδων πέριξ της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Το νέο ξενοδοχείο Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, που επί της ουσίας αποτελεί τον πρώτο κρίκο της συγκεκριμένης αλυσίδας στη χώρα, είναι αποτέλεσμα της αναδιαμόρφωσης της υφιστάμενης μονάδας «Lux & Easy Signature Syggrou 234» του ομίλου Nova Constructions και διαθέτει 129 δωμάτια και σουίτες.

Δέσμευση

«Η παρουσία μας στο Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να επενδύσουμε και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, μια στρατηγικής σημασίας αγορά για τη Hilton. Η επιλογή της Αθήνας για το πρώτο Hilton Garden Inn στην Ελλάδα, ενισχύει περαιτέρω την πόλη ως παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, προσφέροντας στους επισκέπτες υψηλής ποιότητας διαμονή και υπηρεσίες», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Chris Nassetta.

Το νέο «Hilton Garden Inn» της Συγγρού διαθέτει και το «Rodopou & Beyond», το rooftop εστιατόριο και μπαρ στον 6ο όροφο με θέα στην Ακρόπολη.

Με δέσμευση για ποιότητα και καινοτομία, το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue υπόσχεται να γίνει προορισμός πρώτης επιλογής για επαγγελματίες και ταξιδιώτες αναψυχής. Με τη φιλόξενη ατμόσφαιρά του, τη ζεστή εξυπηρέτηση και τις προσεγμένες ανέσεις, το ξενοδοχείο υπόσχεται μια πιο φωτεινή και άνετη διαμονή στην καρδιά της Αθήνας.

Νέες συμφωνίες

Με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του σήματός της στην Ελλάδα, η Hilton ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της για το άνοιγμα τριών ακόμη νέων ξενοδοχείων στην Αθήνα, στο πλαίσιο συμφωνιών franchise με την Aluma Greece IKE.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία αφορά το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton και το Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton, τα οποία αναμένεται να υποδεχτούν τους πρώτους επισκέπτες τους το 2025, καθώς και το Skylark Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton που προγραμματίζεται να ανοίξει στα τέλη του 2026.

Η ένταξη των τριών αυτών νέων ξενοδοχείων στα brands «Curio Collection by Hilton» και «Tapestry Collection by Hilton» θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των lifestyle ξενοδοχείων της εταιρίας, προσθέτοντας περισσότερα από 500 νέα δωμάτια για τους επισκέπτες της πόλης.

Ο Chris Nassetta δήλωσε σχετικά: «Η ανάπτυξη της Hilton στην Ελλάδα έχει επιταχυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη διαρκή εμπιστοσύνη μας στη χώρα ως κορυφαίο προορισμό για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Μετρώντας πάνω από 60 χρόνια από το άνοιγμα του πρώτου μας ξενοδοχείου στην Αθήνα, είμαστε ενθουσιασμένοι που ενισχύουμε την παρουσία μας στην πόλη με αυτά τα τρία νέα ξενοδοχεία υπό τα brands Curio και Tapestry. Εχοντας πρόσφατα εισαγάγει το brand Hilton Garden Inn στην ελληνική πρωτεύουσα και με το επικείμενο άνοιγμα του Conrad Athens The Ilisian, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Aluma Greece IKE».

Χαρακτηριστικά

Σε κοντινή απόσταση από την πλατεία Ομονοίας, το Adia Aluma Athens θα διαθέτει 215 κομψά δωμάτια. Οι βασικές του παροχές περιλαμβάνουν εστιατόριο, lobby bar και rooftop bar, καθώς και εγκαταστάσεις ευεξίας, όπως δύο δωμάτια θεραπειών και ένα γυμναστήριο. Η πλατεία Ομονοίας, μία από τις παλαιότερες της Αθήνας, έχει αναζωογονηθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια και πλέον φιλοξενεί πληθώρα καταστημάτων, μπαρ, εστιατορίων και κλαμπ.

Διαθέτοντας συνολικά 191 δωμάτια, το Skylark Aluma Athens αποτελεί ένα ακόμη ενδιαφέρον conversion project για το Tapestry Collection by Hilton. Το ξενοδοχείο αυτό, που επίσης βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ομονοίας, είναι γνωστό για την εντυπωσιακή ταράτσα του, η οποία περιλαμβάνει bar και εστιατόριο, rooftop πισίνα, δύο αίθουσες συσκέψεων και έναν χώρο ευεξίας με δωμάτια θεραπειών και γυμναστήριο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το 99 δωματίων Anise Aluma Athens θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Hilton το 2025. Αυτή η νέα προσθήκη θα σηματοδοτήσει την είσοδο του brand Tapestry στην περιοχή της Ευριπίδου, μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας, γνωστή για τη μοναδική της ατμόσφαιρα και τη μεγάλη ποικιλία καταστημάτων. Οι βασικές παροχές του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν εστιατόριο, rooftop bar και πισίνα, μία αίθουσα συσκέψεων και γυμναστήριο.

Και τα τρία αυτά νέα ξενοδοχεία διαθέτουν άμεση πρόσβαση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων. Πρόκειται για αξιοσημείωτη προσθήκη στο συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο της Hilton στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δέκα ξενοδοχεία υπό λειτουργία αυτή τη στιγμή, με πιο πρόσφατο το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, που είναι και το πρώτο Hilton Garden Inn στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το brand Conrad Hotels & Resorts θα κάνει το ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά μέσα στο 2025, με το άνοιγμα του Conrad Athens στο εμβληματικό κτίριο όπου στεγαζόταν το πρώην «Hilton», στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, και το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως. Αλλωστε, οι επιτελείς του ξενοδοχειακού κολοσσού της Hilton είχαν δηλώσει εγκαίρως ότι ο όμιλος επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για την αγορά της Αθήνας, στην οποία θέλει να έχει πολλαπλή παρουσία.

«Απόβαση» στα Χανιά

Πέραν της επένδυσης στην Αθήνα, η διεθνής αλυσίδα προχώρησε σε συμφωνία με την Green Properties – Μελάκης Α.Ε. για την προσθήκη ενός ξενοδοχείου της εταιρίας υπό την ομπρέλα της.

Το Hilton Garden Inn Chania City αποτελεί την επόμενη προσθήκη στο portfolio του brand Hilton Garden Inn στην Ελλάδα, με την πρεμιέρα του να έχει τοποθετηθεί χρονικά για το προσεχές καλοκαίρι. Το Hilton Garden Inn Chania City συνδυάζει σύγχρονη αισθητική με λειτουργικότητα, προσφέροντας 48 δωμάτια που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν άνεση και ευκολία. Το ξενοδοχείο, που αναπτύσσεται στην οδό Κυδωνίας 65 και Ζυμβρακάκηδων, θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, γυμναστήριο, spa και Business Center.

H Green Properties – Μελάκης Α.Ε. αποτελεί επί της ουσίας συνέργεια της κρητικής εταιρίας Μελάκης & Συνεργάτες και της αθηναϊκής Green Properties. Η εταιρία δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή κατοικιών στην Κρήτη και στην Αττική.