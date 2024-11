Ηλεκτροκίνηση: Το μέλλον της μετακίνησης!

Με στόχο τη περεταίρω μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, η Βιολάντα αντικατέστησε μεγάλο μέρος του στόλου της με ηλεκτροκίνητα οχήματα, μειώνοντας περεταίρω τις εκπομπές ρύπων. Αυτή η στρατηγική κίνηση αποτελεί μέρος της δέσμευσης της εταιρείας για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.

Παράλληλα, η Βιολάντα υποστηρίζει ενεργά περιβαλλοντικές δράσεις, ενισχύοντας τον ρόλο της ως υπεύθυνης επιχειρηματικής δύναμης που συνδυάζει την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, με κορυφαία καινοτομία τη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού εργοστασίου μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα!

Μια εταιρεία ηγέτης στη βιώσιμη καινοτομία!

Η Βιολάντα, με τις στρατηγικές επενδύσεις της στην ηλεκτροκίνηση και τη δημιουργία του εργοστασίου χωρίς καμινάδα, αποδεικνύει πως η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να συμβαδίζει με την περιβαλλοντική ευθύνη. Το παράδειγμά της αποτελεί έναν φάρο καινοτομίας για τη βιομηχανία γιατί… there is no planet B!