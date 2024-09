Ποιο; Μα φυσικά, το ATHENS COFFEE FESTIVAL! Ψήθηκες; Σε περιμένουμε 28-30 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Γιατί πρέπει να είσαι εκεί; Οι λόγοι πολλοί και όλοι τους φανταστικοί:

Tα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο…

120+ premium coffee brands και microroasteries θα είναι εδώ για να σου παρουσιάσουν τις πιο εκλεκτές ποικιλίες καφέ από την Γουατεμάλα, την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, τη Τζαμάικα, την Κολομβία, την Βραζιλία, το Εκουαδόρ, το Περού, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, το Βιετνάμ και πολλές ακόμα χώρες με παράδοση στην παραγωγή του καφέ.

Eκτός από καφέ, φυσικά θα έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις στα booths των εταιριών του φεστιβάλ ποικιλίες τσαγιού και άλλων ροφημάτων με ευφάνταστους συνδυασμούς γεύσεων, φυσικά αναψυκτικά, ροφήματα σοκολάτας.

Αν είσαι ένας δραστήριος home barista που θέλεις ακόμα και στο σπίτι σου να απολαμβάνεις top καφέ, στο φεστιβάλ σου έχουμε τη λύση. Θα βρεις οικιακές μηχανές espresso και φίλτρου καθώς και καφέ σε κάψουλες, pods και ελληνικό.

Αν είσαι επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της καφεστίασης αλλά και της φιλοξενίας, εκτός από μία πλούσια γκάμα ποιοτικών προϊόντων καφέ, στα περίπτερα των εταιριών του φεστιβάλ θα βρεις επαγγελματικές μηχανές καφέ, εξοπλισμό barista, μύλους άλεσης, καφετιέρες ζεστής εκχύλισης, είδη σερβιρίσματος, γλυκά και αλμυρά συνοδευτικά.

Check εδώ όλα τις εταιρίες που θα βρεις στο φεστιβάλ.

Street food επιλογές. Σε αυτό το φεστιβάλ όχι μόνο θα πιείς καφέ αλλά και θα φας γευστικά snacks, hot-dog, παγωτό μηχανής και πολλά ακόμα, τα οποία θα ανακαλύψεις στην Street Food γειτονιά.

Οι experts του roasting έρχονται για να αναμετρηθούν για τον τίτλο του Πανελλήνιου Πρωταθλητή Roasting 2025 και εμείς ανυπομονούμε για να δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα.

Κορυφαίοι baristaθα ετοιμάζουν live στο Brew Bar μας και θα σου προσφέρουν για δοκιμή μοναδικά blends από γνωστές και αγαπημένες εταιρείες καφέ.

Stand up Time! Αre you ready to laugh?

Ο Λάμπρος Φισφής, είναι ο Ζήσης Ρούμπος, είναι οι stand-up comedians της καρδιάς μας και θα βρίσκονται το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στο ATHENS COFFEE FESTIVAL, 14:00-14:45 για δύο ξεκαρδιστικές παραστάσεις! Είστε έτοιμοι να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα και να περάσουμε τέλεια μαζί τους; Και για να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις θέση να είσαι στο Αμφιθέατρο από νωρίς καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις 300 θέσεις.

Dance.Dance.Dance.Dance. Prepare yourself και βάλε υπενθυμίσεις για να μη χάσεις κανένα από τα μουσικά μας happenings.

Η εκρηκτική Πηνελόπη Αναστασοπούλου και η μπάντα της, Mama Sings Fire, ετοιμάζονται να βάλουν φωτιά στο Μusic Stage το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 18:00-20:00 ! Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ίαν Στρατής έρχεται με μία special guest εμφάνιση να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί της και να απογειώσουν τη βραδιά!

Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Enlefko 7, Σάκης Τσιτομενέας και Σπύρος Παγιατάκης θα παίξουν αντίστοιχα μουσικάρες το Σάββατο 28.09 και την Κυριακή 29.09 for your ears only από τις 12:00-14:00.

Ο βασιλιάς των decks, CJ Jeff , μετά από τα σημαντικότερα clubs σε Βραζιλία, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Ίμπιζα, Παρίσι, έρχεται την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 18:00-20:00 να μας ταρακουνήσει με ένα εκρηκτικό House & Deep House Set, που δεν πρέπει να χάσεις!

Οι Over9000 Band έρχονται να κατακτήσουν τη σκηνή του φεστιβάλ με το Skate Punk attitude τους σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και αστείρευτο κέφι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 17:30-18:15 .

Ο μοναδικός performer Eren Alioglou σε ένα show μοναδικό που δεν έχετε ξαναδεί θα συνδυάζει κρουστά με ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα σε σαγηνεύσει. Be there τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου , 18:30-20:00 .

Dance to the latin rhythm! Η χορευτική ομάδα Sacais Flamenco, θα μας μεταφέρουν την ένταση και το πάθος του flamenco σε μια μοναδική χορευτική performance. την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, 17:30-18:00

Ας μιλήσουμε για τον καφέ… στα Coffee Talks

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Ibrik, τον Τούρκικο και τον Ελληνικό; Πόσο σημαντικό είναι το σωστό νερό για τον καφέ και πως η σύγχρονη τεχνολογία επηρεάζει την παραγωγή του; Είναι ο φραπέ πάλι στη μόδα και ποιος είναι ο Dalgona που έχει γίνει viral; Αυτά και άλλα πολλά θα συζητηθούν από coffee experts, παγκοσμίου βεληνεκούς barista και στελέχη της αγοράς στα Coffee Talks, και τις τρείς ημέρες του φεστιβάλ.

Και φυσικά πρέπει να είσαι εκεί για μας αρέσει να γνωρίζουμε ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για καφέ ανώτερης ποιότητας!

Και όλα αυτά με μόνο 5 € εισιτήριο!!!! Τι περιμένεις, κλείσε το τώρα!

Έλα στο φεστιβαλικό τριήμερο που θα μυρίσει καφέ και θα σου μείνει αξέχαστο! Έλα στο ATHENS COFFEE FESTIVAL!

Ωράριο Φεστιβάλ:

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 10:00-20:00

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 10:00-20:00

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 11:00-20:00

Μεγάλος Χορηγός του φεστιβάλ είναι το NOYNOY BARISTA’S GOLD.