Η AEGEAN γιόρτασε χθες 25 χρόνια δυναμικής πορείας, σηματοδοτώντας μια αξιόλογη διαδρομή γεμάτη επιτεύγματα και προσφορά.

Ξεκινώντας το 1999 με όραμα του ιδρυτή της Θεόδωρου Βασιλάκη, η εταιρεία εξελίχθηκε σε μια από τις πιο επιτυχημένες και σταθερά αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη, μεταφέροντας τον ελληνικό πολιτισμό και προσφέροντας ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες σε εκατομμύρια επιβάτες.

Η επιτυχία της AEGEAN οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, με κυριότερους:

Την αφοσίωση και την σκληρή δουλειά των ανθρώπων της: Από την πρώτη στιγμή, η AEGEAN πίστεψε στο ανθρώπινο δυναμικό και δημιούργησε μια κουλτούρα αριστείας και ομαδικότητας.

Από την πρώτη στιγμή, η AEGEAN πίστεψε στο ανθρώπινο δυναμικό και δημιούργησε μια κουλτούρα αριστείας και ομαδικότητας. Την εμπιστοσύνη των επιβατών: Η AEGEAN κέρδισε την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού με την συνέπειά της, την ασφάλεια των πτήσεων και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της.

Η AEGEAN κέρδισε την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού με την συνέπειά της, την ασφάλεια των πτήσεων και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Τις στρατηγικές επενδύσεις: Η AEGEAN πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του στόλου της, στην ανάπτυξη νέων δικτύων δρομολογίων και στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Η AEGEAN πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του στόλου της, στην ανάπτυξη νέων δικτύων δρομολογίων και στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών. Την εξωστρέφεια και την συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς: Η ένταξη της AEGEAN στη Star Alliance, η μεγαλύτερη παγκόσμια αεροπορική συμμαχία, άνοιξε νέες δυνατότητες και πρόσφερε στους επιβάτες της πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο προορισμών.

Στα 25 χρόνια της, η AEGEAN έχει σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα, όπως:

Η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εξαγορά της Olympic Air, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά.

Η παραγγελία 50 αεροσκαφών Airbus Α320 neo, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα.

Η δημιουργία του πρώτου σύγχρονου Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στην Ελλάδα.

Η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και υπηρεσιών, όπως το Aegean Airlines app και το Wi-Fi στα αεροσκάφη.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η AEGEAN δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει στους επιβάτες της κορυφαίες ταξιδιωτικές εμπειρίες, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η εταιρεία έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, διευρύνοντας το δίκτυο δρομολογίων της και προσφέροντας ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες.

Η AEGEAN αποτελεί πλέον μια εθνική επιτυχία, πρεσβεύοντας επάξια την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Η 25χρονη πορεία της αποτελεί έμπνευση για όλους, αποδεικνύοντας ότι με όραμα, σκληρή δουλειά και αφοσίωση, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να δημιουργήσουμε κάτι αξιόλογο.

1999: H AEGEAN ξεκινάει τη λειτουργία της στις 28 Μάϊου του 1999, με μόλις 2 ιδιόκτητα αεροσκάφη (Avro RJ-100), και ξεκινά πτήσεις από την Αθήνα προς το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη. Δύο μήνες αργότερα αποκτά ένα επιπλέον RJ αεροσκάφος και προσθέτει στο πρόγραμμα των δρομολογίων της την Ρόδο, τα Χανιά, την Κέρκυρα και την Αλεξανδρούπολη. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους προχωράει στην εξαγορά της Air Greece, ο στόλος αυξάνεται σε 9 αεροσκάφη και κλείνοντας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της μετράει 10 προορισμούς εσωτερικού.

2000: Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή εστιάζει στην ανάπτυξη του δικτύου εσωτερικού, στη διαμόρφωση ενός ποιοτικά αναβαθμισμένου και πρωτοποριακού προϊόντος, για τα δεδομένα των αερομεταφορών στη χώρα εκείνη την εποχή, αλλά και στην αύξηση του στόλου. Το τέλος της χρονιάς βρίσκει την εταιρεία να καταγράφει 300% αύξηση της επιβατικής κίνησης σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και πληρότητες 75%.

2001: Τον Απρίλιο του 2001 η AEGEAN συγχωνεύεται με την Cronus Airlines και ξεκινάει τις πτήσεις στο εξωτερικό, από τη βάση της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, διαμορφώνει ένα νέο, αναβαθμισμένο προϊόν business class που προσφέρεται και στις πτήσεις του εξωτερικού, ενώ πλέον ο στόλος αποτελείται από 15 αεροσκάφη, τα οποία ταξιδεύουν σε 11 πόλεις της Ελλάδας και 7 της Ευρώπης με 120 πτήσεις καθημερινά. Την ίδια χρονιά πραγματοποιείται και η μεταφορά από το αεροδρόμιο του Ελληνικού στον νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

2002: Η εταιρεία μέσα στα 3 χρόνια λειτουργίας της γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και οι εργαζόμενοι ξεπερνούν τα 1.200 άτομα. Εκείνη τη χρονιά η AEGEAN δημιουργεί και το πρόγραμμα επιβράβευσης επιβατών Miles+Bonus, που σήμερα αριθμεί περισσότερα από 3 εκατομμύρια μέλη και 100 συνεργάτες.

2003: Η AEGEAN συνεχίζει τη δυναμική της πορεία σημειώνοντας σταθερή αύξηση στην επιβατική της κίνηση, προσθέτοντας νέους προορισμούς στο εσωτερικό και εξωτερικό της δίκτυο και αυξάνοντας τις δυνατότητες της. Μάλιστα πραγματοποιεί τις πρώτες συμφωνίες για πτήσεις κοινού κωδικού με τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες του κλάδου, διευρύνοντας το δικτύου της και ισχυροποιώντας την παρουσία της σε αγορές του εξωτερικού. Στο κλείσιμο του έτους η εταιρεία έχει προσθέσει τόσο νέους προορισμούς εσωτερικού (Χανιά, Ρόδος, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Ιωάννινα, Σαντορίνη, Μύκονος, Χίος, Κως, κα. ), όσο και προορισμούς του εξωτερικού από Θεσσαλονίκη και Αθήνα (Ρώμη, Ντύσελντορφ, Φρανκφούρτη, Μόναχο, Στουτγάρδη, Κολωνία, Μιλάνο, Βενετία, Παλέρμο, Γένοβα, Τορίνο), ενώ η επιβατική κίνηση αυξάνεται από 2,5 εκατ. επιβάτες το 2002 σε 2,8 εκατ. επιβάτες το 2003 και είναι η μοναδική αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα που δίνει τη δυνατότητα για έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

2005: Το 2005 η AEGEAN γίνεται ο περιφερειακός συνεργάτης της Lufthansa στην Ελλάδα και αποτελεί την πρώτη Ελληνική αεροπορική εταιρεία που συνάπτει στενή εμπορική συνεργασία με αερομεταφορέα παγκόσμιου βεληνεκούς, προσφέροντας στους επιβάτες ενιαίους κωδικούς πτήσεων με παγκόσμιες συντονισμένες συνδέσεις, ενιαίο check-in επιβατών και αποσκευών για συνεχόμενες πτήσεις, πρόσβαση στα lounges και συλλογή και εξαργύρωση μιλίων σε πτήσεις και των δύο συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών. Επίσης, στο τέλος της ίδιας χρονιάς, εστιάζοντας στην ανανέωση και αύξηση της δυναμικής του στόλου της, η AEGEAN οριστικοποιεί την παραγγελία της για την αγορά 8 νέων αεροσκαφών τύπου Airbus Α-320, την οποία μόλις ένα χρόνο αργότερα θα επεκτείνει, προσθέτοντας άλλα 3 Airbus. Τα νέα αεροσκάφη που θα ξεκινήσουν να παραλαμβάνονται το 2007 θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα του στόλου της AEGEAN και θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του δικτύου της στο εσωτερικό και το εξωτερικό από τις βάσεις της εταιρείας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, συνεχίζει να αυξάνεται η επιβατική κίνηση από 3,6 εκατ. επιβάτες το 2004, σε 4,0 εκατ. επιβάτες το 2005, εδραιώνοντας σταδιακά τη θέση της εταιρείας στην προτίμηση των επιβατών. Η συνέπεια, η ποιότητα, η ασφάλεια και η κουλτούρα εξυπηρέτησης έχουν ήδη γίνει συνώνυμα της AEGEAN και των ανθρώπων της διαφοροποιώντας την εταιρεία από τον ανταγωνισμό.

2007: Μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της AEGEAN είναι η εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Η εταιρεία έχει ήδη υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στην αγορά, ενώ αναγνωρίζεται η δυναμική της γι’ αυτό και παρόλες τις συνθήκες που επικρατούν εκείνη την περίοδο, η δημόσια και η διεθνής προσφορά υπερκαλύπτεται από τη ζήτηση κατά 16,6 φορές. Οι προσφερόμενες μετοχές υπερκαλύφθηκαν ανά προσφορά κατά 20.8 φορές από εγχώριους επενδυτές και κατά 12.5 φορές από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε απευθείας την AEGEAN στην επόμενη ημέρα και από μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, την κατέστησε μια εισηγμένη εταιρεία με διεθνές κύρος και δυνατότητα άντλησης ιδίων κεφαλαίων, μέσα από μια παράλληλη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης. Ταυτόχρονα, η εταιρεία είχε τη δυνατότητα μιας ακόμα δυναμικότερης και ταχείας επένδυσης στον κλάδο, περεταίρω βελτίωσης της παραγωγικότητας της, αλλά και δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας.

2009: Το 2009 κλείνει με την επιβατική κίνηση να φτάνει τα 6,6 εκατ. επιβάτες, ενώ έχει προηγηθεί περεταίρω ενίσχυση του δικτύου της εταιρείας με προορισμούς όπως οι Βρυξέλλες, Βερολίνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Κωνσταντινούπολη, Βιέννη, Μαδρίτη, και Βελιγράδι. Επίσης, η AEGEAN αναλαμβάνει μια εθνική πρωτοβουλία και «διαδίδει πολιτισμό» με τα 2 Νέα Airbus, o «Κλεισθένης» και ο «Φειδίας» που ταξιδεύουν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

2010: Η AEGEAN εντάσσεται στην Star Alliance, την μεγαλύτερη αεροπορική συμμαχία στον κόσμο, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επιβάτες της να απολαμβάνουν τα προνόμια, καθώς και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που προσφέρει η Star Alliance. Η εμπιστοσύνη της Star Alliance στην AEGEAN υποδηλώνει την αναβάθμιση των αερομεταφορών στη χώρα και η Ελλάδα, μέσω της AEGEAN, συμμετέχει στη μεγαλύτερη παγκόσμια αεροπορική συμμαχία.

2011: Το 2011 η εταιρεία παρουσιάζει σημαντική αύξηση της δραστηριότητας πτήσεων εξωτερικού και από περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας και αντίστοιχη αύξηση της επιβατικής κίνησης (+23% από/προς Ηράκλειο, +37% από/προς Ρόδο, +10% από/προς Θεσσαλονίκη), ενώ αποκτά 3 slots στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου και 1 slot στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι. Επίσης, την ίδια χρονιά αποσπά το βραβείο της Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας στην Ευρώπη για το 2011, από τα Skytrax World Airline Awards. Η διάκριση γίνεται ακόμη πιο σημαντική, δεδομένου ότι η επιλογή έγινε από τους ίδιους τους επιβάτες.

2013: Το 2013 αποτελεί άλλη μια χρονιά ορόσημο για την εταιρεία, αφού τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Olympic Air από την AEGEAN. Έτσι, η Olympic Air καθίσταται πλέον θυγατρική της εισηγμένης AEGEAN και η ενοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών ξεκινά άμεσα. Ωστόσο, οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν η κάθε μια το όνομα και το σήμα της, καθώς και διακριτό πτητικό έργο και στόλο. Η εξαγορά της Olympic Air θα φέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων στο επιβατικό κοινό, δημιουργώντας ταυτόχρονα αυξημένες δυνατότητες για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Η αξιοποίηση των συνεργιών από την εξαγορά της Olympic Air αποτελούν επίσης βασικούς στόχους που θα επιτρέψουν την αναβάθμιση της διασύνδεσης εσωτερικού- εξωτερικού, άλλα και την κάλυψη των αναγκών σε όλα τα σημεία εσωτερικού της Ελλάδας με προσιτές, διεθνώς ανταγωνιστικές, τιμές, ενώ η συμπληρωματικότητα των στόλων (Jet και Turboprop αεροσκάφη) με την κατάλληλη χρήση και συνδυασμό ανάλογα με τη ζήτηση, τον προορισμό και την εποχή, παρέχουν τη δυνατότητα για βελτιστοποίηση του δικτύου και της προσφερόμενης χωρητικότητας.

Το ίδιο έτος η AEGEAN ψηφίζεται για 3η συνεχόμενη χρονιά ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2013» και προχωρά σε συμφωνία για πτήσεις κοινού κωδικού με την EGYPTAIR, καθώς και την Etihad Airways, ενώ παράλληλα ξεκινά νέο δρομολόγιο προς το Abu Dhabi.

2015: Το 2015 η AEGEAN παραλαμβάνει 4 ακόμη νέα αεροσκάφη Airbus A320 και παρουσιάζει τις νέες της στολές, σχεδιασμένες από την διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια Σοφία Κοκοσαλάκη, εξελίσσοντας και ανανεώνοντας την εικόνα των ανθρώπων της.

2018: Το Μάϊο του 2018 o Θεόδωρος Βασιλάκης, ιδρυτής και Πρόεδρος της AEGEAN φεύγει από τη ζωή. Τη θέση του στο τιμόνι της AEGEAN αναλαμβάνει ο Ευτύχιος Βασιλάκης, μέχρι εκείνη τη στιγμή Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και ο επί πολλά έτη ιθύνων νους για το στρατηγικό σχεδιασμό και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Έχοντας στο πλευρό του τον CEO της εταιρείας Δημήτρη Γερογιάννη, θα συνεχίσουν να οδηγούν την εταιρεία στην επιτυχημένη πορεία της.

2018: Τον Ιούνιο του 2018 η AEGEAN προχωρά σε συμφωνία με την Airbus για την παραγγελία έως 46 νέων αεροσκαφών της οικογένειας Α320neo συνολικής αξίας 5 δισ. Δολαρίων (τιμές καταλόγου). Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 13 χρόνια που ο όμιλος της AEGEAN επενδύει σε νέα αεροσκάφη και η συγκεκριμένη συμφωνία (που πλέον έχει επεκταθεί σε 50 αεροσκάφη) θα εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι και σήμερα τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση για τον κλάδο στην Ελλάδα.

Το ίδιο έτος η εταιρεία, σχεδιάζοντας ήδη το μέλλον της, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα 100 υποτροφιών εκπαίδευσης υποψηφίων πιλότων για την απόκτηση του επαγγελματικού πτυχίου πολιτικής αεροπορίας, η αξία του οποίου, ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ, και προσφέρει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της πλήρους εκπαίδευσης και απόκτησης των αναγκαίων προσόντων για την άσκηση του επαγγέλματος στο δυναμικό του Ομίλου AEGEAN.

Για όγδοη συνεχή χρονιά και ένατη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια, η εταιρεία παραμένει σταθερά πρώτη στην προτίμηση του παγκόσμιου επιβατικού κοινού για την ποιότητα των υπηρεσιών της και ψηφίζεται Καλύτερη Περιφερειακή Εταιρεία της Ευρώπης για το 2018 στα Skytrax World Airline Awards.

Παραμένοντας συνεπής στη δέσμευσή της να βελτιώνει διαρκώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και να προβάλλει την παράδοση, τον πολιτισμό, τις ομορφιές αλλά και την κουλτούρα της χώρας σε όλο τον κόσμο, η AEGEAN ανακοινώνει τη συνεργασία της με τρεις διακεκριμένους Έλληνες σεφ το Λευτέρη Λαζάρου, τον Χριστόφορο Πέσκια και τον Στέλιο Παρλιάρο και όλοι μαζί ταξιδεύουν ιστορίες ελληνικής γαστρονομίας μέσω της νέας πρωτοβουλίας «Gastronomics».

2019: Το 2019 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την AEGEAN, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 20 χρόνια από την πρώτη πτήση της, αποτελώντας, πλέον, τη μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία της χώρας και μέλος της Star Alliance. Αρχές του ίδιου έτους, θα προχωρήσει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους από 150 έως 200 εκατ. ευρώ, ενώ η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η AEGEAN προχωρά σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, συμπράττοντας με τη Lamda Development για το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης της χώρας και θα αποτελεί τον «Επίσημο Αερομεταφορέα του Ελληνικού».

Στα τέλη του 2019 παραλαμβάνει το πρώτο από τα αεροσκάφη A320neo, τα οποία θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO 2 και NOx και περιορίζουν ιδιαίτερα σημαντικά και το αποτύπωμα θορύβου, ενώ για ένατη συνεχή χρονιά και δέκατη φορά τα τελευταία έντεκα χρόνια ανακηρύσσεται ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία στην Ευρώπη, από τα Skytrax World Airline Awards, τα «Όσκαρ του κλάδου των αερομεταφορών».

2020: Το Φεβρουάριο του 2020 η εταιρεία εκκινεί ένα νέο κύκλο δημιουργίας και ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τη νέα εταιρική της εικόνα και τα τρία πρώτα νέα αεροσκάφη της οικογένειας Airbus Α320neo με κινητήρες Pratt & Whitney.

Λίγους μήνες αργότερα η εταιρεία θα αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της, όπως άλλωστε και όλες οι εταιρείες του κλάδου, καθώς ξεσπά η πανδημία του COVID , καθηλώνοντας τα αεροσκάφη της. Στα ελληνικά αεροδρόμια, η επιβατική κίνηση σημείωσε άνευ προηγουμένου μείωση κατά περισσότερο του 80% μεταξύ Απρίλιου – Δεκέμβριου του 2020. Η πτώση στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους ανήλθε σε 92%, 62% και 77%, αντίστοιχα. Φυσικά αντίστοιχη ήταν και η επίδραση στην δραστηριότητα και το αποτελέσματα της AEGEAN.

Ωστόσο, η AEGEAN με τη στιβαρή της διοίκηση του διδύμου Ευτύχη Βασιλάκη – Δημήτρη Γερογιάννη καταφέρνει να διαχειριστεί επιτυχώς τη δύσκολη κατάσταση, δουλεύοντας συγκροτημένα, επίμονα και ομαδικά και να βγει «αλώβητη» από αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Η θωράκιση με ταμειακά αποθέματα ύψους 510 εκ. ευρώ που διατήρησαν οι διοίκηση και οι μέτοχοι εντός εταιρείας, η στήριξη των τραπεζών, αλλά και η ενίσχυση των 120 εκ. που δόθηκε από το κράτος για την αποκατάσταση της ζημίας που είχε υποστεί από τον COVID έδωσαν τον απαραίτητο χρόνο στην εταιρεία να προσαρμοστεί και να επανέλθει, μόλις οι υγειονομικές συνθήκες το επέτρεπαν, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταδιακή, δύσκολη, επανεκκίνηση του τουρισμού.

Όλη αυτή την περίοδο, φυσικά, η AEGEAN δεν μένει αμέτοχη στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης και συμβάλει προσφέροντας τα αεροσκάφη της στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, τόσο για τη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού από την Άπω Ανατολή/Κίνα, όσο και των εμβολίων αργότερα.

2021: Το 2021 η AEGEAN επιστέφει σταδιακά στην κανονικότητα, αφού τα ταξίδια έχουν και πάλι επανεκκινήσει.

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους η AEGEAN θα προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την προβλεπόμενη λόγω COVID 19, κρατική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ και τον Ιούλιο, θα παραλάβει (1) ένα ακόμη αεροσκάφος Α321neo από τις εγκαταστάσεις της AIRBUS στο Αμβούργο, το 4ο της μεγαλύτερης έκδοσης της οικογένειας Airbus A320neo. Ωστόσο, η πτήση αυτή θα αποτελέσει την πρώτη δοκιμαστική πτήση με χρήση μείγματος βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα προς τις περισσότερο πράσινες και περιβαλλοντικά βιώσιμες αερομεταφορές.

Είναι η χρονιά που η AEGEAN θα υλοποιήσει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της για τη Θεσσαλονίκη, αυξάνοντας σημαντικά το δίκτυο του εξωτερικού από και προς τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις και θα αναβαθμίσε την ταξιδιωτική εμπειρία με το νέο Business Lounge στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ συνεχίζει να βραβεύεται ως η Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη για 10η συνεχή χρονιά – και 11η φορά, τα τελευταία δώδεκα χρόνια, στα 2021 Skytrax World Airline Awards, και αναδεικνύεται η 3η Καλύτερη Περιφερειακή Εταιρεία στον Κόσμο.

2022: Το 2022 ξεκινά με την AEGEAN, να καλωσορίζει το Wi-Fi στις πτήσεις της, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών της. Με επίκεντρο τον επιβάτη και τις τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει ο νέος στόλος των 46 αεροσκαφών AIRBUS 320 και 321neo, η AEGEAN προσφέρει πλέον στους επιβάτες της τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet κατά τη διάρκεια της πτήσης τους και να απολαύσουν ψυχαγωγικό περιεχόμενο μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2022, η AEGEAN βάζει την Ελλάδα στο χάρτη των πράσινων αερομεταφορών, καθώς ξεκινά το πρώτο πρόγραμμα συστηματικής χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (Sustainable Aviation Fuels, SAF) σε πτήσεις στην Ελλάδα. Στο εξής όλες οι πτήσεις που αναχωρούν από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” θα εφοδιάζονται με μείγμα SAF, καθιστώντας την AEGEAN την πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μια από τις λίγες στην Ευρώπη, που πραγματοποιεί πτήσεις σε τακτική βάση με βιώσιμα καύσιμα.

Το 2022 θα ολοκληρωθεί, με την εταιρεία να ανακοινώνει μια νέα επένδυση ύψους €140. εκατ. Η AEGEAN προχωρά στη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων, καθώς και του πρώτου Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την CAE, την κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον κλάδο της αεροπορικής εκπαίδευσης για πιλότους και πληρώματα καμπίνας. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης, η εταιρεία προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης παραχώρησης 3 κτηριακών υποδομών συνολικής έκτασης 85.000 τ.μ. και των χώρων που τα περιβάλλουν, με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος στην υπηρεσία, όχι μόνο της AEGEAN και της Olympic Air, αλλά και τρίτων εταιρειών. Το συγκεκριμένο οικοσύστημα θα έχει δύο κύριες παράλληλες δραστηριότητες, τη λειτουργία κέντρου συντήρησης πτητικών μέσων διαφόρων τύπων, καθώς και την ανάπτυξη Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων (σε συνεργασία με τη CAE), ενώ θα έχει και έναν έντονα περιβαλλοντικό χαρακτήρα, καθώς θα αποτελεί ένα από τα πρώτα «πράσινα» Hangar στην Ευρώπη με την εγκατάσταση 35.000 m2 φωτοβολταϊκών πάνελ στο κέλυφος των κτηρίων. Η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να παράγει καθαρή ενέργεια 3 MW ισχύος, ικανή να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών των δραστηριοτήτων της AEGEAN που θα «φιλοξενούνται» στη νέα τεχνική βάση. Σήμερα και μέσα σε διάστημα 12 μηνών έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης του κτηρίου και ήδη οι πρώτοι 4 προσομοιωτές πτήσεων είναι σε λειτουργία, καλύπτοντας τις ανάγκες πληρωμάτων, τόσο της AEGEAN, όσο και τρίτων αεροπορικών εταιρειών. Ο Όμιλος, παράλληλα, έχει ξεκινήσει να παρέχει και υπηρεσίες βαριάς συντήρησης στους πρώτους «εξωτερικούς πελάτες».

Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, η εταιρεία θα παραλάβει 10 ακόμη νέα αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320 neo, και θα συνεχίζει να βραβεύεται ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη» στα Skytrax World Airline Awards, ενώ το ολοκαίνουργιο Business Lounge της AEGEAN στην εκτός Schengen περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας ανοίγει τις πόρτες του στο επιβατικό κοινό.

Τη συγκεκριμένη χρονιά θα ανακοινωθεί και το νέο Πρόγραμμα Υποτροφιών εκπαίδευσης υποψηφίων μηχανικών αεροσκαφών της AEGEAN, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη σχολή μηχανικών της Olympic Air (Olympic Air Maintenance Training Organization).

2023: Το 2023 η AEGEAN πετυχαίνει δυναμική ανάπτυξη του πτητικού της έργου, της επιβατικής κίνησης, αλλά και της κερδοφορίας, καταγράφοντας ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα του κλάδου, μέσα σ’ ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης, αλλά και έντονου ανταγωνισμού, υψηλών επιτοκίων και αυξανόμενων στοιχείων κόστους, αλλά και αβεβαιοτήτων.

Αξιοποιώντας τον, νέας τεχνολογίας, στόλο και τις συνεχείς προσθήκες νέων αεροσκαφών, η εταιρεία το 2023 επιχείρησε με το μεγαλύτερο δίκτυο της ιστορίας της, επενδύοντας παράλληλα στην περαιτέρω αναβάθμιση του προϊόντος της, αλλά και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία. Η AEGEAN το 2023 προσέφερε συνολικά περισσότερες από 18,5 εκατ. θέσεις, εκ των οποίων 11,1 εκατ. θέσεις εξωτερικού, 2,1 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλιάδες περισσότερες από το 2019. Το δίκτυο της εταιρείας περιελάβανε συνολικά 180 προορισμούς σε 49 χώρες με 307 απευθείας δρομολόγια τακτικών και ναυλωμένων πτήσεων και επιχείρησε με 76 αεροπλάνα, παραλαμβάνοντας 9 ακόμη νέα αεροσκάφη Airbus 320/321 neo που ήταν προγραμματισμένα για το 2023.

Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ο Πρόεδρος της AEGEAN ανακοινώνει ότι «….λάβαμε την επιστολή πρόθεσης του Ελληνικού Δημοσίου για την άσκηση των warrants. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η AEGEAN διαθέτει και τη ρευστότητα και τα κεφάλαια για την εξαγορά τους. Η πρόταση μου στο Διοικητικό Συμβούλιο και προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (η οποία θα λάβει και τις τελικές αποφάσεις), θα είναι η Εταιρεία να προχωρήσει σε εξαγορά των δικαιωμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλοντας το ποσό των 85,4 εκ. ευρώ.» Με αυτό τον τρόπο λίγους μήνες αργότερα θα κλείσει, και το τελευταίο σκέλος του ιδιαίτερα επώδυνου κύκλου της πανδημίας, από τον οποίο όμως η AEGEAN βγαίνει με τη συμβολή των μετόχων της, των εργαζομένων της, αλλά και των επιβατών που την επιλέγουν καθημερινά, ισχυρότερη σε όλα της τα μεγέθη.

Για 12η συνεχή χρονιά και 13η συνολικά, η AEGEAN ανακηρύσσεται πρώτη στις προτιμήσεις των επιβατών και κατακτά τον τίτλο της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας στην Ευρώπη» στα Skytrax World Airline Awards 2023 και ολοκληρώνει την ανανέωση της εταιρικής της εικόνας, παρουσιάζοντας τις νέες στολές της, σε συνεργασία με το κορυφαίο ελληνικό brand Zeus+Δione. Ενώ, έχοντας συμπληρώσει ένα χρόνο εποικοδομητικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού και παρέχοντας σημαντικά οφέλη σε περισσότερους από 16.800 επιβάτες, η AEGEAN και η Emirates ανακοινώνουν την επέκταση της συμφωνίας τους, με την προσθήκη νέων δρομολογίων και συγκεκριμένα με την προσθήκη του δρομολογίου Αθήνα – Νέα Υόρκη.

2024: Το 2024 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την AEGEAN που συνεχίζει το ταξίδι της με το πάθος των ανθρώπων της και στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και την εξυπηρέτηση των επιβατών της. Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος κ. Ευτύχιος Βασιλάκης «25 χρόνια από την πρώτη μας πτήση, οι συνθήκες, τα μεγέθη και οι προκλήσεις είναι πολύ διαφορετικές, ο στόχος όμως παραμένει σταθερός. Να προσπαθούμε να προσφέρουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό στους επιβάτες μας, αναβαθμίζοντας το ταξίδι τους και τιμώντας την επιλογή τους σε εμάς. Πιστεύω ότι το όραμα του Θεόδωρου Βασιλάκη για ποιότητα και αξιοπιστία είναι σήμερα βαθιά στην κουλτούρα όλων των ανθρώπων μας. Καθώς προχωράμε στο επόμενό μας κεφάλαιο, η πρόκληση για τη νέα γενιά στελεχών μας, μια πολύ πιο μεγάλη ομάδα με εξαιρετικές δυνατότητες, είναι καινοτομία και ανταγωνιστικότητα για τις νέες συνθήκες, φρεσκάδα παράλληλα με συνέπεια στις βασικές μας αξίες και φυσικά να μείνουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξή μας, που συμβάλλει στην εικόνα και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέγετε καθημερινά».

Η εξέλιξη του δικτύου – Πυλώνας ανάπτυξης για την AEGEAN

Η εξέλιξη του δικτύου της AGEAN χαρακτηρίζεται από κύκλους ανάπτυξης που σταδιακά διευρύνουν τη δραστηριότητά της, τόσο σε εύρος, όσο και σε όγκο και στηρίζουν την αύξηση της επιβατικής κίνησης, την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και την ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Συνοπτικά, οι περίοδοι αυτοί καταγράφονται ως εξής:

1999-2006: Η περίοδος αυτή αφορά στην έναρξη της διαδρομής της AEGEAN, στην είσοδο της στην αγορά και στην περίοδο διαμόρφωσης του δικτύου με προτεραιότητα στο δίκτυο του εσωτερικού, αλλά και τις πτήσεις εξωτερικού από την Θεσσαλονίκη προς την Γερμανία.

2007-2013: Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρονικά διαστήματα, καθώς αναδεικνύεται η ανθεκτικότητα και η επιμονή της εταιρείας. Ο νέος τύπος αεροσκαφών δίνει τη δυνατότητα να ενδυναμωθεί το δίκτυο εξωτερικού, καθώς στόλος και δίκτυο είναι δύο έννοιες αλληλένδετες που αναπτύσσονται παράλληλα. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολή, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που οδηγεί σε μηδενική αύξηση και κατά περιόδους μείωσης των τουριστικών αφίξεων στη χώρα, η AEGEAN καταφέρνει να ενισχύσει και να αναπτύξει την κίνηση και το δίκτυο εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, η AEGEAN αναπτύσσεται δικτυακά, ειδικότερα στην Αθήνα με πτήσεις προς το εξωτερικό, θέτοντας γερές βάσεις για τη δημιουργία του hub της Αθήνας και αυξάνοντας τους προορισμούς του εξωτερικού από 10 σε 30 και υπερδιπλασιάζει τη διεθνή επιβατική της κίνηση. To ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκε και η είσοδος στην Star Alliance, όπως και η απορρόφηση της Olympic Αir, γεγονότα που συνέβαλαν σημαντικά στην περεταίρω ανάπτυξη και κατέστησαν την εταιρεία τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της χώρας.

2014-2019: Πρόκειται για την περίοδο που η εταιρεία επενδύει περεταίρω στο hub της Αθήνας που γίνεται ο βασικός κορμός του δικτύου της, με τη ραγδαία ανάπτυξη των αγορών με τους προορισμούς του εξωτερικού από 30 να φθάνουν τους 90 μέχρι το 2019 και τη διεθνή επιβατική κίνηση της εταιρείας να φτάνει τα 9 εκατ. σε σύνολο 15 εκατ. επιβατών. Έτσι, με τη συμβολή της AEGEAN, η Αθήνα κατοχυρώνεται πια στον Ευρωπαϊκό χάρτη ως βασικός κόμβος αεροπορικής κίνησης και μετεπιβίβασης επιβατών. Ταυτόχρονα, η παρουσία της τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην περιφέρεια (Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδος) καθιερώνεται και αναπτύσσεται. Παράλληλα, η εταιρεία ενδυναμώνει σημαντικά και τον αριθμό συνεργασιών με άλλες αεροπορικές εταιρείες με τον σχετικό αριθμό να προσεγγίζει τις 20 συνεργασίες πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare).

2020-2022: Παρόλο που στη συγκεκριμένη περίοδο, που ταυτίζεται με την κρίση του COVID και μέχρι το 2022, η κίνηση επηρεάζεται καταλυτικά, όπως και το σύνολο του κλάδου, η εταιρεία παρουσίασε μεγάλη ανθεκτικότητα, καθώς κατάφερε να διατηρήσει το 75% των προορισμών και να ανταπεξέλθει σε όλη αυτή την πρόκληση. Παράλληλα, η εταιρεία τολμά με επιτυχία να εκκινήσει και να υλοποιήσει το σχέδιο ανάπτυξης της βάσης της Θεσσαλονίκης, καθώς διπλασιάζει τον αριθμό αεροσκαφών και αναπτύσσει το δίκτυο εξωτερικού σε αριθμό απευθείας προορισμών (20 από 9) που οδηγεί το 2023 σε αύξηση της χωρητικότητας εξωτερικού κατά 45% σε σχέση με το 2019.

2023-2024: Η εταιρεία καταφέρνει να υπερβεί τους αριθμούς του 2019, ενώ το δίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Πέρα από την εισαγωγή νέων προορισμών που οδηγεί το 2023 να επιχειρεί με το μεγαλύτερο δίκτυο στην ιστορία της (180 προορισμοί εσωτερικού/εξωτερικού) λαμβάνει χώρα παράλληλα και η ενδυνάμωση του υφισταμένου δικτύου εξωτερικού προς τη δυτική Ευρώπη, αλλά και σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές ως προς την αεροπορική κίνηση, και συγκεκριμένα κυρίως προς την Ανατολή γεγονός που αποτελεί στόχο της δικτυακής ανάπτυξης. Επιπλέον, συνεχίζει να επενδύει και να επιτυγχάνει την ορθολογική αύξηση της δραστηριότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμβάλλοντας στη μείωση της εποχικότητας της αεροπορικής κίνησης και της ίδιας δραστηριότητας.

Έτσι, το 2024 η AEGEAN μεγαλώνει και ενισχύει το υπάρχον δίκτυο της Αθήνας, επενδύοντας σε υφιστάμενα δρομολόγια, όπως το Λονδίνο με την προσθήκη 4ης πτήσης, τη Φρανκφούρτη με την 2η καθημερινή πτήση, τη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη, τη Ρώμη, τη Λάρνακα και την Κωνσταντινούπολη, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται σε νέες αγορές με την προσθήκη προορισμών που δίνουν μια καινούργια δυναμική, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, πλαισιώνει την ανάπτυξή άλλες με νέες στρατηγικές συνεργασίες με άλλες αεροπορικές εταιρείες όπως, η Emirates, η Saudia και η Juneayo, με τις οποίες προχωρά σε συμφωνίες κοινού κωδικού (codeshare).

Υπηρεσίες

Με επίκεντρο τον επιβάτη και αποστολή να τον ταξιδεύει με ασφάλεια, η AEGEAN έχει αναβαθμίσει διαχρονικά την ταξιδιωτική εμπειρία και έχει ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της χώρας, προσφέροντας πάντα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, σε όλα τα στάδια του ταξιδιού, με ένα εκτενές δίκτυο δρομολογίων που συνδέει κάθε γωνιά της χώρας μας, αλλά και την Ελλάδα με το εξωτερικό. Η εταιρεία, εδώ και 25 χρόνια, προσφέρει τη δυνατότητα σε περισσότερο από 15 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο να ταξιδεύουν από και προς τη χώρα μας, προσφέροντας τους μια σειρά ειδικά διαμορφωμένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε κάθε τους ανάγκη. Ενδεικτικά, η AEGEAN έχει σχεδιάσει ναύλους που ικανοποιούν κάθε επιβάτη, όπως light, flex, comfort flex, ενώ με την υπηρεσία AEGEAN ForFamilies κάνει το ταξίδι κάθε οικογένειας ακόμη πιο εύκολο, με μια σειρά προνομίων που ξεκινούν από τη στιγμή της κράτησης και συνεχίζονται μέχρι και την αποβίβαση. Επίσης, με το AEGEAN pass οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν πακέτα πτήσεων και να εξασφαλίζουν σταθερή τιμή ναύλων, για ένα ολόκληρο χρόνο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες, με την υπηρεσία WI-Fi on board έχουν πρόσβαση στο Internet με ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ατελείωτο σερφάρισμα, ενώ απολαμβάνουν μια μοναδική γαστρονoμική εμπειρία (gastronomics), με ζεστά ή κρύα γεύματα, που απογειώνει το ταξίδι τους.

Εταιρική υπευθυνότητα

Για την AEGEAN η βιώσιμη ανάπτυξη, η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και η σύμπραξη σε συλλογικούς σκοπούς που προάγουν την κοινωνική ευημερία και διαφυλάσσουν το περιβάλλον, αποτελούν τη μόνη βιώσιμη επιχειρηματική πρακτική. Γι’ αυτό και βρίσκονται στο επίκεντρο των καθημερινών προσπαθειών της, από την πρώτη ημέρα έναρξης της λειτουργίας της το 1999. Στο πλαίσιο αυτό, η AEGEAN η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία, που φέτος κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας, πρωτοστατώντας στον αεροπορικό κλάδο στην Ελλάδα, τοποθετείται εγκαίρως απέναντι στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και των επιβατών της και υιοθετεί προγράμματα και πολιτικές βασισμένες στα κριτήρια ESG. Άλλωστε οι επιβάτες, οι εργαζόμενοι, οι επενδυτές, αλλά και όλοι όσοι επιλέγουν και αγαπούν την AEGEAN εδώ και χρόνια, έχουν αυξημένες προσδοκίες από την αεροπορική. Κι η AEGEAN μέχρι τώρα δεν της έχει απογοητεύσει.

«Πράσινος» στόλος: Έτσι, με την τεχνολογία να προχωρά με αργά αλλά σταθερά βήματα προς πιο βιώσιμες λύσεις (π.χ. ηλεκτροκινητήρες σε αεροσκάφη μεγάλου τύπου) η ανανέωση του στόλου της εταιρείας αποτελεί εκτός από τη μεγαλύτερη οικονομική επένδυση για την εταιρεία, αλλά και για το σύνολο του κλάδου στην Ελλάδα, και τη μεγαλύτερη φιλοπεριβαλλοντική δράση της AEGEAN, καθώς της επιτρέπει να μειώνει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα από τη δραστηριότητά της, ενώ συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Τα νέα αεροσκάφη εξασφαλίζουν 19-23% χαμηλότερο αποτύπωμα CO2 σε σχέση με τα προηγούμενης γενιάς Airbus και έως 50% χαμηλότερο αποτύπωμα CO2 από τα πρώτα και τότε νέα αεροσκάφη της εταιρείας το 1999, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική πράξη σεβασμού και φροντίδας προς το περιβάλλον. Στο ίδιο πλαίσιο και τα νέα ATR που εντάχθηκαν στο στόλο της εταιρείας εκσυγχρονίζοντας και το στόλο των ελικοφόρων αεροσκαφών της υπολογίζεται να έχουν από 25% έως 30% χαμηλότερο αποτύπωμα CO2, σε σχέση με τα προηγούμενα Q400 και συμβάλλουν κατ’ αυτό τον τρόπο στη περεταίρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας και στη δέσμευσή της για περισσότερο βιώσιμες, περισσότερο «πράσινες» πτήσεις, ενώ είναι επίσης πιστοποιημένα για να χρησιμοποιούν βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα. Μάλιστα, η πιο πρόσφατη προσθήκη ενός ολοκαίνουργιου ATR στον στόλο της εταιρείας διαθέτει όλες τις τελευταίες βελτιώσεις του τύπου, προσφέροντας περαιτέρω 3%-5% εξοικονόμηση καυσίμου, άρα και ρύπων κάνοντας, έτσι, πράξη τη δέσμευσή της AEGEAN για ακόμη περισσότερο βιώσιμες πτήσεις.

SAF (Sustainable Aviation Fuels) σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού: Η AEGEAN είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που πραγματοποίησε πτήση με μείγμα SAF στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2021, ενώ από τον Ιούλιο του 2022 ξεκίνησε ήδη να πραγματοποιεί το πρώτο και μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη συστηματικής χρήσης SAF, για όλες τις πτήσεις της που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε και στην Αθήνα, ενώ πρόσφατα και σε αεροδρόμια της Ευρώπης, πραγματοποιώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα για περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές και κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της να συμβάλλει έμπρακτα στην απανθρακοποίηση του κλάδου. Η προμήθεια SAF στα αεροδρόμια της Στοκχόλμης, του Λονδίνου και του Όσλο σηματοδοτεί την έναρξη της σταδιακής επέκτασης του προγράμματος χρήσης βιώσιμων καυσίμων της εταιρείας στο σύνολο του δικτύου της, παρόλο που η αδυναμία παραγωγής SAF σε επαρκείς ποσότητες, η έλλειψη υποδομών για την αποθήκευση και διανομή τους και το αυξημένο κόστος τους σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, παρεμποδίζουν τη γενικευμένη εφαρμογή τους. Έτσι, η AEGEAN τοποθετείται εγκαίρως και αποφασιστικά απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής των αερομεταφορών αναζητώντας λύσεις και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις, για να ακολουθήσει και ο υπόλοιπος κλάδος στην Ελλάδα.

Τα πρόσωπα που έφεραν την AEGEAN ως εδώ

Θεόδωρος Βασιλάκης, Ιδρυτής AEGEAN και Autohellas: Ο Θεόδωρος Βασιλάκης (1940-2018) υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδας, αναπτύσσοντας πολυσχιδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, ξεκινώντας να εργάζεται μαζί με τον πατέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση διανομής καυσίμων της TEXACO για την Κρήτη. Σύντομα ίδρυσε την εταιρεία «Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.», με την οποία δραστηριοποιήθηκε στον τουριστικό τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων με αποκορύφωμα την εξαγορά της Hertz Hellas, θυγατρική της Hertz International, την οποία και μετονομάζει σε AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε., τη μεγαλύτερη σήμερα εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτου σε όλη την Ελλάδα. Καταλυτική υπήρξε και η συμβολή του στον τομέα εισαγωγής αυτοκινήτων, έχοντας συνάψει συμφωνία με την General Motors για την εισαγωγή των αυτοκινήτων OPEL και ISUZU, ενώ αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή της αυτοκινητοβιομηχανίας SEAT και SAAB στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα με όραμα να δημιουργήσει μια ελληνική αεροπορική εταιρεία που θα ταξιδεύει τον ελληνικό πολιτισμό και τους επιβάτες της με ασφάλεια, συνέπεια και ποιότητα παντού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα ξεκινούσε το θαύμα της AEGEAN αυτό που έχτισε με όραμα, επιμονή και αφοσίωση. Υπήρξε πρωτεργάτης στην ίδρυση συνδέσμων, όπως του ΣΕΤΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) που στόχο είχαν την προώθηση της χώρας, ενώ διετέλεσε και Αντιπρόεδρος του ΕΟΤ. Μια από τις σημαντικότερες τιμές που δέχτηκε ήταν το 2015 όταν τιμήθηκε από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, με την τιμητική διάκριση του «Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος». Το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του, όμως, ήταν πάντα η οικογένειά του. Η σύζυγος και πολύτιμη συνεργάτης του Εμμανουέλα, τα παιδιά του, Ευτύχιος και Γιώργος και τα έξι εγγόνια του.

Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος AEGEAN: O κ. Ευτύχιος Βασιλάκης είναι Πρόεδρος της AEGEAN και Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas S.A. Είναι μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT και της εταιρείας ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών προορισμών υψηλών προδιαγραφών TEMES, ενώ μετέχει στα διοικητικά συμβούλια και άλλων μεγαλύτερων και μικρότερων εταιρειών. Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, του Ομίλου FOURLIS και της εταιρίας ΤΙΤΑΝ. Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕB). Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας εκ των ιδρυτών της «Marketing Greece», αλλά και της σύμπραξης για την τουριστική και πολιτιστική προώθηση της Αθήνας «This is Athens». Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Yale University (1988) και είναι κάτοχος Master in Business Administration από το Columbia Business School of New York (1991). Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Ο κ. Βασιλάκης μεγάλωσε σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς οι γονείς του είχαν δημιουργήσει μαζί την εταιρεία στην Κρήτη, που αργότερα εξελίχθηκε στην AUTOHELLAS. Το 1992 μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση και συμμετείχε στην επέκταση του προσανατολισμού της AUTOHELLAS στις μακροχρόνιες μισθώσεις (leasing) και τη διαχείριση στόλου. Επτά χρόνια αργότερα, θα έρθει η εισαγωγή της AUTOHELLAS στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μία πολύ σημαντική κίνηση, η οποία δημιούργησε κεφάλαια σε μία κρίσιμη στιγμή για τον Όμιλο. Το 1994 σηματοδοτεί την είσοδο του Ομίλου στις αερομεταφορές, την οποία ακολούθησε η ίδρυση της AEGEAN και η έναρξη του πτητικού της έργου, το 1999. Ο Ευτύχιος Βασιλάκης συνέβαλε στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης και σε μία σειρά από εξαγορές, από τις οποίες προέκυψε και το σημερινό μετοχικό σχήμα. Το 2007 ακολουθεί η εισαγωγή της AEGEAN στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2013 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της OLYMPIC AIR. Σήμερα, παρά τις σαρωτικές προκλήσεις της πανδημίας, η ανάπτυξη και η καινοτομία παραμένουν συνώνυμα των εταιρειών του Ομίλου. Η AUTOHELLAS διαχειρίζεται στόλο 57.000 οχημάτων, έχει παρουσία σε οκτώ χώρες και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μετασχηματισμού του κλάδου παγκοσμίως. Όσο για την AEGEAN, αφού επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στο third-party maintenance, δημιουργώντας το πρώτο σύγχρονο οικοσύστημα υπηρεσιών υποστήριξης αερομεταφορών στην Ελλάδα, συνεχίζει να παρέχει αεροπορικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Δημήτρης Γερογιάννης, CEO AEGEAN: Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης γεννήθηκε το 1961 στην Έδεσσα. Εντάχθηκε στην AEGEAN το 1999 και υπηρέτησε αρχικά ως γενικός διευθυντής της AEGEAN από το 2001 και αργότερα από το 2007 ως Διευθύνων Σύμβουλος, με εξαιρετική επιτυχία καθώς, όλα αυτά τα χρόνια, οδηγεί τους ανθρώπους, και τις καταστάσεις σε δρόμους περισσότερο ωφέλιμους για όλους. Πριν ενταχθεί στην AEGEAN, ο κ. Γερογιάννης εργάστηκε στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Από το 1989 έως το 1997, κατείχε διάφορες θέσεις μηχανικού στην Daimler Benz AG, Γερμανία. Από το 1997 έως το 1999, εργάστηκε ως διευθυντής προμηθειών και συμβάσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Ο κ. Γερογιάννης έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (1984) και διδακτορικό στην Ηλεκτρολογία από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ (1989). Οι ηγετικές του ικανότητες αποτελούν αδιαμφισβήτητα ένα συνδυασμό της φιλοσοφικής του προσέγγισης, αλλά και των επίκτητων προσόντων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της AEGEAN, σήμερα

Η AEGEAN, εδώ και χρόνια, πορεύεται σταθερά με τη στήριξη των μετόχων της, και διακεκριμένους επαγγελματίες και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, με εκτενή εμπειρία και λαμπρή σταδιοδρομία, οι οποίοι αποτελούν και τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου:

Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

Αναστάσιος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος Α’, μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Λασκαρίδης Αντιπρόεδρος Β’, μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος

Στυλιανή (Στέλλα) Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνος Καλαμάτας, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος

Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Σοφιανός, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος