Καθώς η θερμοκρασία εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή, είναι εύκολο να εγκαταλείψουμε τις υγιεινές διατροφικές μας συνήθειες και τη σωματική άσκηση και να προτιμήσουμε χαλαρές στιγμές σε κλειστούς χώρους, καταναλώνοντας ανθυγιεινά γεύματα. Οι συνέπειες φαίνονται, συνήθως, στις ταινίες μέτρησης σακχάρου, αλλά και στα πιεσόμετρα.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η διατήρηση της καλής διατροφής είναι σημαντική για να διατηρήσουμε και το ανοσοποιητικό μας σύστημα δυνατό απέναντι σε μικρόβια και ιούς, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές που βιώνει το σώμα μας κατά τους κρύους μήνες. Μερικά σημεία που πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι τα εξής:

Προβιοτικά. Η λήψη προβιοτικών είναι πολύτιμη για την αποκατάσταση των επιπέδων των υγιών βακτηρίων στο σώμα μας, τα οποία μας προστατεύουν από τις λοιμώξεις. Μια πολύ καλή πηγή προβιοτικών είναι το κεφίρ.

Ενυδάτωση. Ο χειμώνας συνήθως μειώνει το αίσθημα της δίψας και λανθασμένα περιορίζουμε την κατανάλωση υγρών. Είναι σημαντικό να πίνουμε 6-8 ποτήρια υγρών κάθε μέρα. Ενα ζεστό πράσινο τσάι θα μας ενυδατώσει, θα μας ζεστάνει αλλά και θα ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, καθώς είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες. Οι διαβητικοί, ιδιαίτερα, δεν θα πρέπει να ξεχνάνε ότι η ανεπαρκής λήψη νερού μπορεί να απορρυθμίσει τις τιμές της γλυκόζης.

Βιταμίνη C. Είναι ένας φυσικός ενισχυτής του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Είναι σημαντικό να καταναλώνουμε βιταμίνη C για να αποφύγουμε τις εποχικές ασθένειες. Βρίσκεται κυρίως στα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια και τα λεμόνια. Πίνοντας ένα ποτήρι ζεστό νερό με χυμό λεμονιού αυξάνουμε τα επίπεδα βιταμίνης C στο σώμα.

Βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α δρα ως αντιοξειδωτικό και υποστηρίζει την υγεία των οστών, των δοντιών και των μαλακών ιστών. Συμβάλλει επίσης στο ανοσοποιητικό σύστημα διατηρώντας τη φυσική άμυνα του σώματος. Τα τρόφιμα όπως το σπανάκι, τα καρότα και οι γλυκοπατάτες είναι πλούσια σε βιταμίνη Α.

Βιταμίνη Ε. Αυτή η βιταμίνη είναι απαραίτητη για την υγεία του δέρματος και των μαλλιών, ακόμη και όταν ο χειμώνας κάνει την εμφάνισή του. Ο κρύος καιρός μπορεί να προκαλέσει νωθρότητα και ξηρότητα στο τριχωτό της κεφαλής, κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατανάλωση συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε και την κατανάλωση τροφίμων όπως φιστίκια, μπρόκολο, ηλιόσποροι και καρύδια.

Βιταμίνη D. Ο ήλιος προσφέρει την απαραίτητη για τον οργανισμό βιταμίνη D όμως οι μικρότερες ημέρες του χειμώνα σημαίνουν ότι έχουμε λιγότερη έκθεση στον ήλιο με αποτέλεσμα να μειώνονται τα επίπεδα της βιταμίνης D. Αυτή η μείωση οδηγεί και στην πτώση της σεροτονίνης η οποία μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας και ίσως να αναζητήσουμε την αναπλήρωσή της μέσω ανθυγιεινών λιπαρών τροφών, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη. Για τον λόγο αυτό πρέπει να απολαμβάνουμε τον ήλιο κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Αλλωστε ζούμε σε μια χώρα που έχουμε την τύχη να τον έχουμε σε αφθονία ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ο χειμώνας επιβάλλει αλλαγές στο πιάτο μας

Επειτα από επιστημονικές έρευνες είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η σωστή και προγραμματισμένη άσκηση μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να μειώσει τις πιθανότητες για εμφάνιση κρυολογημάτων και γρίπης. Αντίθετα, η έντονη και εξαντλητική άσκηση μπορεί να κάνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα πιο ευάλωτο. Συνεπώς, η ισορροπία άσκησης σε συνδυασμό με τη λήψη των απαραίτητων διατροφικών στοιχείων θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις στον τρόπο ζωής μας. Άλλωστε, όταν έρχεται ο χειμώνας… οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες.

*Από το ένθετο Διαβήτης που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής

