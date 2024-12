Γράφει ο *Δημήτρης Κονταράκης (Digital Strategist)

Τα Στάδια του Marketing Funnel

Awareness (Ενημέρωση)

Σε αυτό το αρχικό στάδιο, ο στόχος είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand. Οι καταναλωτές μπορεί να μην γνωρίζουν την ύπαρξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, οπότε οι επιχειρήσεις πρέπει να τραβήξουν την προσοχή τους.

Τεχνικές:

Διαφημίσεις (τηλεόραση, ραδιόφωνο, online, έντυπα).

Περιεχόμενο στα social media.

SEO/SEM για υψηλότερη θέση στις μηχανές αναζήτησης.

Δημόσιες σχέσεις και συνεργασίες με influencers.

Interest (Ενδιαφέρον)

Αφού το brand γίνει γνωστό, η επόμενη πρόκληση είναι να κεντριστεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών, δίνοντάς τους λόγους να εξετάσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Τεχνικές:

Δημιουργία περιεχομένου στο site (άρθρα, blogs, videos).

Email marketing με ενημερώσεις και προσφορές.

Webinars και παρουσιάσεις που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες.

Desire (Επιθυμία)

Στόχος του τρίτου σταδίου είναι η μετατροπή του ενδιαφέροντος σε επιθυμία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι το προϊόν τους προσφέρει μοναδικά οφέλη και υπερτερεί του ανταγωνισμού.

Τεχνικές:

Παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος.

Κριτικές και μαρτυρίες πελατών.

Ειδικές εκπτώσεις και προσφορές για αύξηση του ενδιαφέροντος.

Action (Δράση)

Το τελευταίο στάδιο είναι η απόφαση αγοράς. Εδώ, οι επιχειρήσεις διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία της αγοράς.

Τεχνικές:

Απλοποίηση της διαδικασίας αγοράς.

Προσφορά εγγυήσεων και πολιτικών επιστροφής.

Παροχή υποστήριξης για τυχόν απορίες ή προβλήματα.

Προχωρημένα Στάδια: Διατήρηση & Επαναστόχευση

Μετά την πρώτη αγορά, το funnel συνεχίζει με στρατηγικές για να διατηρηθούν οι πελάτες και να επιστρέψουν για επαναλαμβανόμενες αγορές.

Retention (Διατήρηση Πελατών):

Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων μέσω προγραμμάτων επιβράβευσης, εξαιρετικής εξυπηρέτησης και ενημερωτικών email.

Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων μέσω προγραμμάτων επιβράβευσης, εξαιρετικής εξυπηρέτησης και ενημερωτικών email. Remarketing / Retargeting:

Αποστολή εξατομικευμένων προσφορών και υπενθυμίσεων για αύξηση των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων.

Γιατί Είναι Σημαντικό το Marketing Funnel

Η στρατηγική χρήση του Marketing Funnel είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, καθώς προσφέρει:

Οργάνωση και Διαχείριση Πελατών: Παρακολούθηση της πορείας των καταναλωτών σε κάθε στάδιο.

Παρακολούθηση της πορείας των καταναλωτών σε κάθε στάδιο. Βελτιστοποίηση Στρατηγικής: Προσαρμογή των μηνυμάτων και ενεργειών ανάλογα με τις ανάγκες των καταναλωτών.

Προσαρμογή των μηνυμάτων και ενεργειών ανάλογα με τις ανάγκες των καταναλωτών. Αύξηση Μετατροπών: Μεγαλύτερη πιθανότητα να μετατραπούν οι ενδιαφερόμενοι σε πελάτες.

Μεγαλύτερη πιθανότητα να μετατραπούν οι ενδιαφερόμενοι σε πελάτες. Δημιουργία Πιστών Πελατών: Συνεχής παροχή αξίας και υποστήριξης που ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες.

Συμπέρασμα

Το Marketing Funnel δεν είναι απλώς ένα εργαλείο αύξησης πωλήσεων, αλλά και ένα μέσο για τη δημιουργία ισχυρής και πιστής πελατειακής βάσης, που αποτελεί θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.

*O Δημήτρης Κονταράκης είναι Digital Strategist και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, η οποία είναι Google Partner και του νέου site για Digital Consulting DigitalStrategist.gr

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet Marketing τα τελευταία 20 χρόνια με επιτυχημένα Case Studies τόσο στο Ebay όσο και στον απαιτητικό τομέα των πωλήσεων των e-shop αλλά και Online κρατήσεων ξενοδοχείων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση της αγοράς-ανταγωνιστών και έχει εκπονήσει Digital Marketing Plan για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά σεμινάρια Internet Marketing, σε ομιλίες (Ε.Β.Ε.Α, XENIA) αλλά και σε Οικονομικές τηλεοπτικές εκπομπές SBC Channel και Marketing in Practice. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Bachelor degree in Politics) και Master Degree in Marketing στο Huddersfield University UK. Επίσης, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (Certified) στα Google Ads (Search-Display-Video-AI Powered Shopping Αds-Apps Certification).