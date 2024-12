Το μη επανδρωμένο σκάφος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 μια επταετή αποστολή, με στόχο να αποκαλύψει τα μυστικά του Ήλιου – π.χ. για τις ηλιακές καταιγίδες που έχουν αντίκτυπο στις τηλεπικοινωνίες μας.

Γύρω στις 13:53 (ώρα Ελλάδος), το Parker Solar Probe επρόκειτο να πλησιάσει σε απόσταση 6,1 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Ήλιου, πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο σκάφος στο παρελθόν.

Ωστόσο, η επιστημονική ομάδα της αποστολής θα πρέπει να περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να λάβει σήμα από το σκάφος, αφού η επικοινωνία με το Parker Solar Probe έχει χαθεί τις τελευταίες ημέρες λόγω της εγγύτητάς του στον Ήλιο.

HAPPENING RIGHT NOW: NASA’s Parker Solar Probe is making its closest-ever approach to the Sun! ️ ☀️

More on this historic moment from @NASAScienceAA Nicola Fox

Follow Parker’s journey: https://t.co/MtDPCEK6w6#3point8 pic.twitter.com/Bq85XFa1QS

— NASA Sun & Space (@NASASun) December 24, 2024