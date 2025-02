Όταν η Maelle Kouman, 24, απενεργοποίησε την αυτόματη κεφαλαιοποίηση στο κινητό της όταν ήταν έφηβη, δεν συνειδητοποίησε ότι θα γινόταν συνήθεια για όλη της τη ζωή. “Τα πεζά γράμματα είναι σα να μιλάς χωρίς όμως να συνομιλείς με αρχή και τέλος” λέει στον Guardian. “Αφαιρούν τον σοβαρό τόνο που μπορεί να εκπέμψουν κάποια κείμενα, ακόμα κι αν δεν προσπαθούν να το κάνουν.”

Η Ruweyda Hilowle, 24, έχει επίσης απορρίψει τα κεφαλαία. “Στέλνω μηνύματα με πεζά γιατί αισθάνομαι πιο χαλαρά,” λέει. “Όταν αρχίζω να χρησιμοποιώ την σωστή κεφαλαιοποίηση, αισθάνομαι σαν να προσπαθώ να ενισχύσω έναν ισχυρισμό περισσότερο από όσο πρέπει.”

Η Kouman και η Hilowle δεν είναι οι μόνες. Για πολλά μέλη της γενιάς Ζ, η γραφή με πεζά δεν είναι απλώς μια προτίμηση στυλ, αλλά ένας πολιτιστικός δείκτης που αντανακλά τις αξίες τους και τη στάση τους απέναντι στην παράδοση. Καλλιτέχνες που ασκούν ιδιαίτερη επιρροή όπως η Billie Eilish, 23, ενίσχυσαν αυτή την αισθητική, χρησιμοποιώντας πεζά στα τραγούδια ή τους τίτλους άλμπουμ όπως το don’t smile at me ή my future.

Οι μάρκες άρχισαν να το προσέχουν. Οι επιλεγμένες λίστες αναπαραγωγής του Spotify, όπως οι chill vibes και teen beats, χρησιμοποιούν πεζά για να σηματοδοτήσουν ανεπίσημο ύφος, ενώ η εταιρεία περιποίησης μαλλιών amika, η οποία έχει υποστηρικτές από τη γενιά των millennials και τη γενιά Ζ, έχει κάνει το ίδιο με τις συσκευασίες της, δημιουργώντας μια μαλακή, προσιτή εικόνα.

“Τα κεφαλαία γράμματα μπορεί να φαίνονται αυστηρά ή απότομα,” λέει η Caitlin Jardine, διαχειρίστρια κοινωνικών μέσων στη διαφημιστική εταιρεία Ellis Digital. Ένας “ήρεμος, φιλικός” τόνος αντανακλά καλύτερα τις αξίες της γενιάς Ζ. Άλλωστε, αυτή είναι η γενιά που μεγάλωσε στο διαδίκτυο, όπου η γραμμή μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης επικοινωνίας συχνά θολώνει. “Η γραφή με πεζά είναι ένας τρόπος απόρριψης της εξουσίας και της αυστηρότητας που συνδέεται με την παραδοσιακή γραμματική,” λέει η Jardine. “Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ένταξης και συναισθηματικής σύνδεσης.”

Ο Karim Salama, ιδρυτής της εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ e-innovate, πιστεύει ότι είναι αντανάκλαση της ανάγκης της γενιάς Ζ για αυτοέκφραση. “Η γλώσσα εξελίσσεται συνεχώς, ειδικά με τη νέα τεχνολογία. Πρώτα το είδαμε με την άνοδο των emoji, που εκφράζουν συναισθήματα αποτελεσματικά για αυτή τη γενιά. Η χρήση των πεζών είναι άμεση και ελεύθερη από τους περιορισμούς των παλαιότερων γενεών.”

Η χρήση των πεζών δεν είναι ωστόσο εντελώς νέο φαινόμενο. Υπήρξε παρόμοια, αν και σε μικρότερη κλίμακα, απόρριψη των κεφαλαίων γραμμάτων τον 20ο αιώνα, κυρίως στα ποιήματα του EE Cummings. Αργότερα, η φεμινίστρια συγγραφέας και ακτιβίστρια bell hooks αποφάσισε να γράφει το όνομά της με πεζά. Δεν ήταν απλώς αισθητικό ζήτημα – ήταν μια πολιτική δήλωση, αμφισβητώντας τις ιεραρχίες και απορρίπτοντας την επίσημη γραφή, ενώ προσπαθούσε να στρέψει την προσοχή από την ίδια στην ιδέες της. Η ίδια είπε το 2013, κατά την επίσκεψή της στο Rollins College στη Φλόριντα, ότι ήθελε οι άνθρωποι να επικεντρωθούν στα βιβλία της, και όχι στο “ποια είμαι.”

Για μερικούς από τη γενιά Ζ, όμως, τα πεζά είναι επίσης ζήτημα στυλ. “Υπάρχει κάτι στον τρόπο που ευθυγραμμίζονται τα γράμματα – μου φαίνεται απλώς καλύτερο,” λέει η Hilowle. Ο μινιμαλισμός ταιριάζει στη γενικότερη αγάπη της γενιάς Ζ για την απλότητα και την ατέλεια.

Πολλοί νέοι άνθρωποι, ωστόσο, επιστρέφουν στα κεφαλαία σε επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, όπου η επίσημη γραφή έχει ακόμα σημασία. «Επιλέγω να στείλω μηνύματα χρησιμοποιώντας κεφαλαία όταν ξέρω ότι μιλάω με συναδέλφους,» λέει η Nardos Petros, 23. «Αφορά το πώς θέλω να παρουσιαστώ.»

Ορισμένοι έχουν υιοθετήσει τα κεφαλαία ως έναν χιουμοριστικό δείκτη ωριμότητας. Η Kouman αναφέρει μια τάση στο TikTok, όπου οι νέοι ενήλικες ανακοινώνουν ότι ενεργοποίησαν ξανά την αυτόματη κεφαλαιοποίηση ως σημάδι ωριμότητας.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν τα πεζά θα παραμείνουν ή αν οι μελλοντικές γενιές θα ξαναανακαλύψουν την αγάπη για τα κεφαλαία.