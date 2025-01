Γράφει ο *Δημήτρης Κονταράκης (Digital Strategist)

Πώς προσελκύεις σήμερα τους επισκέπτες σου;

Πιθανότατα, οι περισσότεροι έρχονται μέσω διαφημίσεων στο Google, Facebook ή από τα newsletters που στέλνεις για νέες προσφορές και προϊόντα. Ίσως έχεις παρατηρήσει και κάποιο ποσοστό οργανικής επισκεψιμότητας (organic traffic), αλλά συχνά δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα ήθελες.

Τι κάνουν οι επιτυχημένοι ανταγωνιστές σου;

Οι περισσότεροι έχουν ήδη ενσωματώσει ένα blog στα e-shops τους, ανεβάζοντας ποιοτικό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο που φέρνει σταθερή ροή επισκεπτών.

Γιατί, λοιπόν, το blogging είναι τόσο σημαντικό;

Παρακάτω παρατίθενται οι 7 κορυφαίοι λόγοι:

#1 Προβάλλει τη Φιλοσοφία και το Brand Identity του E–shop σου

Ένα e-shop επικεντρώνεται στην ευχάριστη εμπειρία των πελατών του, αλλά πώς μπορεί να προβάλλει την εταιρική του φιλοσοφία και τον χαρακτήρα του; Με ένα blog, που λειτουργεί ως η “φωνή” του e-shop, επικοινωνώντας την αποστολή του και τις αξίες του με τους επισκέπτες!

#2 Αυξάνει την Επισκεψιμότητα του E–shop

Όσο περισσότερες σελίδες διαθέτει το e-shop σου, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να εμφανιστεί σε σχετικές online αναζητήσεις.

Κάθε blog post είναι μια νέα ευκαιρία για να σε βρουν οι υποψήφιοι πελάτες σου, ενώ με σωστά τοποθετημένα links, μπορείς να τους οδηγήσεις από το άρθρο στις αντίστοιχες σελίδες προϊόντων.

#3 Ενισχύει τη Στρατηγική SEO

Η οργανική επισκεψιμότητα είναι ανεκτίμητη για κάθε e-shop. Όμως, για να εμφανίζεσαι ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης, χρειάζεσαι περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO).

Ένα blog είναι η ιδανική πλατφόρμα για να φιλοξενήσει αυτό το περιεχόμενο, βοηθώντας το e-shop σου να ανεβάσει την κατάταξή του και να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες μακροπρόθεσμα.

#4 Παρέχει Περιεχόμενο που Μπορεί να Μοιραστεί στα Social Media

Οι περισσότεροι χρήστες δεν μοιράζονται στα social media απλώς σελίδες προϊόντων.

Τι μοιράζονται; Ενδιαφέρον και σχετικό περιεχόμενο.

Αν το blog σου προσφέρει αξία, οι επισκέπτες σου είναι πιο πιθανό να το μοιραστούν, αυξάνοντας την προβολή του e-shop σου στα social media και φέρνοντας νέους επισκέπτες.

#5 Κατευθύνει τους Επισκέπτες με Στοχευμένα Calls–to–Action (CTAs)

Κάθε blog post αποτελεί μια ευκαιρία να κατευθύνεις τους επισκέπτες σου προς το επόμενο βήμα: να εξερευνήσουν τα προϊόντα σου ή να ολοκληρώσουν μια αγορά.

Με σωστά τοποθετημένα CTAs που ακολουθούν τη ροή του άρθρου, μπορείς να αυξήσεις το conversion rate σου ομαλά και φυσικά.

#6 Δημιουργεί Backlinks που Ενισχύουν το SEO

Τα backlinks είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.

Προϊοντικές σελίδες σπάνια γίνονται share ή αποκτούν backlinks. Ένα καλά γραμμένο blog post, όμως, έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσει links από άλλα websites, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και την κατάταξη του e-shop σου.

#7 Συμπληρώνει τη Στρατηγική σου σε Κάθε Στάδιο του Sales Funnel

Ένα blog μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο σε κάθε στάδιο του sales funnel:

Awareness: Προσελκύει νέους επισκέπτες.

Προσελκύει νέους επισκέπτες. Interest & Consideration : Τους κρατάει ενήμερους μέσω ενημερωτικών άρθρων.

Τους κρατάει ενήμερους μέσω ενημερωτικών άρθρων. Conversion: Με τη χρήση CTAs, τους καθοδηγεί σε αγορές.

Παράλληλα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το blog για να αυξήσεις τις εγγραφές στο newsletter σου και να διατηρήσεις επαφή με το κοινό σου.

Το Blog Είναι το Κομμάτι που Λείπει από το E–commerce Σου!

Ένα blog μπορεί να σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις από τον ανταγωνισμό, να χτίσεις εμπιστοσύνη με το κοινό σου και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου.

Αν νιώθεις ότι το e-shop σου χρειάζεται μια στρατηγική ώθηση, επικοινώνησε μαζί μας! Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα μοντέρνο και αποτελεσματικό blog που θα φέρει το e-commerce σου στο επόμενο επίπεδο.

*O Δημήτρης Κονταράκης είναι Digital Strategist και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, η οποία είναι Google Partner και του νέου site για Digital Consulting DigitalStrategist.gr

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet Marketing τα τελευταία 20 χρόνια με επιτυχημένα Case Studies τόσο στο Ebay όσο και στον απαιτητικό τομέα των πωλήσεων των e-shop αλλά και Online κρατήσεων ξενοδοχείων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση της αγοράς-ανταγωνιστών και έχει εκπονήσει Digital Marketing Plan για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά σεμινάρια Internet Marketing, σε ομιλίες (Ε.Β.Ε.Α, XENIA) αλλά και σε Οικονομικές τηλεοπτικές εκπομπές SBC Channel και Marketing in Practice. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Bachelor degree in Politics) και Master Degree in Marketing στο Huddersfield University UK. Επίσης, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (Certified) στα Google Ads (Search-Display-Video-AI Powered Shopping Αds-Apps Certification).