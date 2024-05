Οι αστεροειδείς είναι βραχώδεις σχηματισμοί που ταξιδεύουν στο διάστημα και αποτελούνται κυρίως από πηλό, πυριτικά πετρώματα, νικέλιο και σίδηρο. Αποτελούν ορισμένα από τα πιο «αρχαία» αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος και, συνήθως, έχουν σκούρο γκρι χρώμα.

Στην επίσημη σελίδα του ρόβερ «Curiosity» της NASA στην πλατφόρμα Χ, δημοσιεύθηκε μία από τις πιο ευκρινείς απεικονίσεις αστεροειδή που έχουν επιτευχθεί ποτέ. Ο συγκεκριμένος αστεροειδής ονομάζεται Ryugu και το ρόβερ συνέλεξε κομμάτια από την επιφάνειά του, τα οποία θα σταλούν στη Γη για μελέτη.

Ο Ryugu είναι ένας δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής, λόγω της εγγύτητάς του στη Γη, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικός.

Clearest image ever taken of asteroid Ryugu. The pitch black background is scary… pic.twitter.com/kRfmPdllOT

— Curiosity (@MAstronomers) May 2, 2024