Στο ημίχρονο η Μπενφίκα προηγείται με 3-1 της Μπαρτσελόνα και ο διεθνής επιθετικός έχει πετύχει και τα τρια γκολ της ομάδας του.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός πήρε φανέλα βασικού από τον προπονητή της Μπενφίκα και σκόραρε μόλις στο 2′ του αγώνα με την Μπαρτσελόνα στη Λισαβόνα. Ο Καρέρας έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και βρήκε τον Παυλίδη στην καρδιά της άμυνας των Μπλαουγκράνα! Ο Έλληνας επιθετικός εκτέλεσε στην κίνηση τον Σέζνι για το 1-0 της Μπενφίκα!

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε σε 1-1 με τον Λεβαντόφσκι αλλά ο Βαγγέλης Παυλίδης στο 22′ έγραψε το 2-1 και στο 30′ με πέναλτι το 3-1 για την ομάδα του.

Ο Παυλίδης έφτασε τα 4 γκολ στο Champions League αυτής της περιόδου αφού είχε σκοράρει και κόντρα στη Μονακό. Είναι ο 2ος Έλληνας που πετυχαίνει χατ τρικ στο Champions League μετά τον Κώστα Μήτρογλου ο οποίος είχε βάλει 3 γκολ στο Άντερλεχτ – Ολυμπιακός το 2013.

Δείτε τα γκολ του Παυλίδη

GOAL | Benfica 2-1 Barcelona | Pavlidis

PAVLIDIS GIVES BENFICA THE LEAD AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/vI6yjgIJGi

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 21, 2025