Ο πρώην NBAer και μέλος του Hall of Fame, Μπιλ Γουόλτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών τη Δευτέρα (27/5). Ο Αμερικανός παλαίμαχος σέντερ έχασε τη μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γουόλτον είχε κατακτήσει το NBA τόσο με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (1977), όσο και με τους Μπόστον Σέλτικς (1986), ενώ μετά από το τέλος της καριέρας του είχε αναλάβει καθήκοντα σχολιαστή σε αθλητικές εκπομπές.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/fdlty5X3F5

— NBA Communications (@NBAPR) May 27, 2024