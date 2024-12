Αρχικά, ο «γκουρού» των μεταγραφών Φαμπρίτσιο Ρομάνο έγραψε πως «ο Γουίλιαν μόλις έλυσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και πλέον είναι διαθέσιμος ως ελεύθερος. Ο πρώην εξτρέμ των Τσέλσι, Άρσεναλ και Φούλαμ θα είναι πλέον έτοιμος για το νέο το κεφάλαιο». Κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε επίσημα λίγη ώρα αργότερα.

Ο 36χρονος Γουίλιαν που αποτέλεσε καλοκαιρινή μεταγραφή για τους Πειραιώτες, μέτρησε 11 συμμετοχές και 499 αγωνιστικά λεπτά, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει, ενώ μοίρασε μία ασίστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια του 8ήμερου εορταστικού ρεπό που είχε δώσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ο Γουίλιαν βρέθηκε στο Μαϊάμι μαζί με την οικογένειά του και κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί εξέτασε προτάσεις ομάδων από το MLS.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Γουίλιαν

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά», αναφέρει σε ανάρτησή της «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ για την αποχώρηση Γουίλιαν.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά. / Olympiacos FC wishes all the best to Willian in the next steps of his massive career. He will always have a family in Piraeus. ⚪️… pic.twitter.com/sPvHHbIZ0v

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 30, 2024