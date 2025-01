Με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον δεύτερο Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το ντέρμπι «αιωνίων» βρίσκει τις δυο ομάδες ίσως στην καλύτερη στιγμή τους στη σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα από το «Ντραγκάο» κερδίζοντας με 1-0 την Πόρτο και εξασφάλισαν την παρουσία τους, τουλάχιστον, στα Play Off του UEFA Europa League, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν την ερχόμενη Πέμπτη (30/1, 22:00) στον Πειραιά με την Καραμπάγκ. Παράλληλα, στη Super League «τρέχουν» ένα σερί τεσσάρων επιτυχιών που τους έφερε στο +4 από τους «πράσινους» κι ενώ οι δυο ομάδες έχουν να τεθούν αντιμέτωπες και στις 5/2, στον επαναληπτικό του Κυπέλλου Ελλάδας (1-1 στο ΟΑΚΑ το πρώτο ματς).

Το «τριφύλλι», από την πλευρά του, συνέχισε το εντυπωσιακό σερί του με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο, κερδίζοντας στο αθηναϊκό ντέρμπι με 1-0 την ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος πλέον έχει 12-3-1 ρεκόρ και φιλοδοξεί να το διευρύνει, έχοντας μάλιστα και την παράδοση στο πλευρό του – ο Παναθηναϊκός μετράει οκτώ ματς αήττητος κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον κόσμο στο πλευρό της και τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της, η ΑΕΚ περιμένει τον Παναιτωλικό. Η Ένωση πέρασε μια… τρικυμία έπειτα από την ήττα στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής από τον Παναθηναϊκό ενώ τα «καναρίνια», από την πλευρά τους, επέστρεψαν στις νίκες με το 1-0 επί του ΟΦΗ έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στις οποίες είχαν πάρει μόλις ένα βαθμό και θέλουν να παραμείνουν στην οκτάδα. Το ίδιο θέλει και ο Άρης. Οι Θεσσαλονικείς ταξιδεύουν στο «Αθανάσιος Διάκος» με στόχο το πρώτο «τρίποντο» μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες (0-1-3 με 2-6 τέρματα). Εκεί όπου θα βρουν την ουραγό – και χωρίς νίκη από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος – Λαμία με νέο προπονητή, αφού ο Θανάσης Στάικος αντικατέστησε τον Λεωνίδα Βόκολο.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά το 2-0 επί της Σλάβια Πράγας, αλλά και το μυαλό στον «τελικό πρόκρισης» στην επόμενη φάση του UEFA Europa League κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ (30/1, 22:00), ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Οι «ασπρόμαυροι» πήραν μόλις ένα βαθμό στα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος με συνέπεια να βρεθούν στο -9 από την κορυφή ενώ οι Βοιωτοί είδαν το αήττητο σερί τριών αγωνιστικών (1-2-0) να διακόπτεται με την ήττα στο φινάλε από τον Αστέρα Τρίπολης.

Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ, λίγο πριν τις μεταξύ τους αναμετρήσεις για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, καλούνται να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Athens Kallithea FC και του Πανσερραϊκού, αντίστοιχα. Οι Αρκάδες στην τελευταία φάση του αγώνα πέρασαν νικηφόρα από την πρωτεύουσα της Βοιωτίας, μετρώντας πια έξι σερί νίκες σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο (με 11-2 τέρματα). Βέβαια, από την άλλη, η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά έχει πια το… know how στις νίκες – και οι δυο ήρθαν με τον πρώην προπονητή του Μακεδονικού στον πάγκο – ενώ υπάρχει το τεράστιο κίνητρο της παραμονής στην κατηγορία. Οι Κρητικοί υπέκυψαν στο Αγρίνιο βάζοντας στοπ σε ένα αήττητο σερί έξι αγώνων στις εγχώριες διοργανώσεις (4-2-0 με 13-1 τέρματα) ενώ τα «λιοντάρια των Σερρών» μετά την πολύτιμη νίκη επί της Λαμίας μπορούν να ονειρεύονται τα Play Off, ειδικά αν περάσουν νικηφόρα από το Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

