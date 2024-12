Η εντυπωσιακή φίλη του γιου του, που είναι επίσης αστέρι του ποδοσφαίρου, Ζοάο Μέντες, ο οποίος υπέγραψε στην Μπέρνλι από την Μπαρτσελόνα τον περασμένο Αύγουστο, ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Η Giovanna Buscacio, 25 ετών, που ζει με τον 19χρονο Joao στο Μάντσεστερ και έχει 130.000 followers στο Instagram, έγραψε σε μια ανάρτησή της : «16 εβδομάδες και συνεχίζουμε» μαζί με emoji ενός μωρού και ενός μπιμπερό.

Η ίδια δημοσίευσε μία selfie που την έδειχνε να ακουμπάει το χέρι της στην φουσκωμένη κοιλιά της, αλλά και πλάνα που τη δείχνουν να φιλάει τον Joao και φωτογραφίες του ευτυχισμένου ζευγαριού μαζί με ένα μήνυμα στα αγγλικά και τα πορτογαλικά που έλεγε: «Μαμά και μπαμπάς. Ημιτελής χωρίς εσένα αγάπη μου, αλλά είμαστε ήδη μαζί.”

Ο Ζοάο απάντησε λέγοντας: «Σ’ αγαπώ πολύ, αγάπη μου».

Ο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν, Ροναλντίνιο, που φωτογραφήθηκε το Σάββατο σε φιλανθρωπική εκδήλωση ποδοσφαίρου στην ανατολική Κίνα, δεν έχει κάνει ακόμη κανένα σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ζοάο που αυτή τη στιγμή παίζει στην Μπέρνλι U21 κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, είναι το μοναχοπαίδι του Ροναλντίνιο.

Η μαμά του είναι η εκπληκτική πρώην χορεύτρια Janaina Mendes, η οποία γνώρισε τον δύο φορές νικητή του βραβείου της FIFA World Player of the Year και άρχισε να βγαίνει μαζί του όταν ήταν χορεύτρια σε μια δημοφιλή βραζιλιάνικη τηλεοπτική εκπομπή που ονομάζεται Domingao do Faustao.

Ζούσε στην πόλη Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας αλλά σύμφωνα με το Instagram της έχει πλέον έδρα τη Βαρκελώνη.

Ο Ζοάο Μέντες ήταν μόλις 14 ετών όταν υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη Nike τον Μάιο του 2019 παρουσία της εκπληκτικής μαμάς του και του Ροναλντίνιο, που στέφθηκε ο καλύτερος παίκτης του κόσμου το 2005.