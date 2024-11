Το βράδυ της Τετάρτης, οι «μερένχες» ηττήθηκαν με 2-0 από τη Λίβερπουλ στην Αγγλία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, κατρακυλώντας έτσι στην 24η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Παρ’ όλα αυτά, το «CBS Sports» έρχεται να ρίξει μπόλικο… λάδι στη φωτιά και στο άσχημο κλίμα που φαίνεται πως επικρατεί στις τάξεις των Μαδριλένων. Συγκεκριμένα, μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε από τα αποδυτήρια του «Άνφιλντ» στο ημίχρονο του αγώνα, φαίνεται ο Μπέλιγχαμ να αγνοεί επιδεικτικά τον Εμπαπέ στην προσπάθεια του Γάλλου να μιλήσουν, με τον Άγγλο να πηγαίνει δίπλα στους Ρίντιγκερ και Μπραχίμ Ντίαθ!

Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω Μέσο, ο Μπέλιγχαμ φέρεται να είπε εκείνη την ώρα στον Ντίαθ να μην δίνει πάσα στον Εμπαπέ καθώς «Παίζει εναντίον μας»!

Η αντίδραση του πρώην επιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν δείχνει πολλά, με τον αρχηγό των «τρικολόρ» να κάθεται στην άκρη ακουμπώντας τον τοίχο, φανερά τρακαρισμένος και όντας σε μεγάλη αμηχανία!

bellingham to brahim: “dont ball to mbappe, i swear on my mother, he’s playing against us”. https://t.co/wOwhyOyVIa

— issa. (@judendrick) November 27, 2024