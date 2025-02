Όπως έγινε γνωστό, ο Βάσκος τεχνικός αλλάζει σχεδόν όλη την ενδεκάδα του περασμένου αγώνα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ! Διότι από το αρχικό σχήμα εκείνου του παιχνιδιού μόνο οι Κάρμο, Γκαρθία, Ροντινέι παραμένουν σε αυτό…

Στην εστία είναι ο Πασχαλάκης και οι Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Έσε και Στάμενιτς στον άξονα, με τους Πάλμα, Βέλντε στα «φτερά» και τον Όρτα σε ρόλο δεκαριού, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιάρεμτσουκ.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης – Κοστίνια, Κάρμο, Πιρόλα, Μπρούνο – Έσε, Γκαρθία – Πάλμα, Όρτα, Ροντινέι – Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! ⚪️#Olympiacos #OLYAEK #GreekCup pic.twitter.com/1dm8KWsLBf

