Τα ρόστερ επέλεξαν οι παρουσιαστές του Inside the NBA, Σακίλ Ο’Νιλ, Κένι Σμιθ και Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Οι τρεις ομάδες θα συμμετάσχουν σε ένα μίνι τουρνουά μαζί με τον νικητή του διαγωνισμού Rising Stars για παίκτες πρώτης και δεύτερης χρονιάς, ο οποίος θα καθοδηγηθεί από την θρύλο της WNBA, Κάντας Πάρκερ.

The 2025 #NBAAllStar squads are set!

Team Chuck, Team Kenny and Team Shaq will be joined by the #CastrolRisingStars champions in the mini-tournament on Sunday, Feb. 16 at 8pm/et on TNT. pic.twitter.com/khZnI8Wj8v

— NBA (@NBA) February 7, 2025