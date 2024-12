Το ρολόϊ δείχνει το 21ο λεπτό. Είναι η στιγμή που ο χρόνος σταματά, το ΟΑΚΑ και η μπασκετική Ευρώπη παγώνουν. Ακολουθούν λιποθυμικά επεισόδια φιλάθλων, καρδιακές προσβολές και κλάματα.

Ο γίγαντας του Παναθηναϊκού πέφτει στο έδαφος εξωτερικεύοντας κραυγές πόνου. Σφαδάζει και μαζί του ανατριχιάζουν χιλιάδες φίλαθλοι στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Όμως σαν να θέλει να κρύψει τον πόνο του σηκώνεται με τη βοήθεια συμπαικτών, που ξεσπούν σε λυγμούς, και κάνει σπριντ με το ένα πόδι και το σπασμένο να κρέμεται, τρέχοντας γρηγορότερα από όσο τρέχουν οι υπόλοιποι σέντερ χωρίς τραυματισμό στα πόδια. Το βλέμμα του… γυαλίζει. Σαν να τον ενόχλησε το ουρλιαχτό που έβγαλε και έδειξε αδυναμία. Δεν έμαθε να δείχνει αδυναμία.

Πρώτο του μέλημα, ενώ πονούσε και κατευθυνόταν στο νοσοκομείο γνωρίζοντας το μέγεθος της γκίνιας του, ήταν να βγάλει χαμογελαστή φωτογραφία με τον γιο του. Να τη μοιραστεί με τον κόσμο σα να λέει «τί σκάτε ρε, εγώ εδώ είμαι και θα γυρίσω γρήγορα». Για όσους δεν το κατάλαβαν, το είπε ευθέως λίγο αργότερα.

Ο Ματίας Λεσόρ υπέστη κάταγμα περόνης και σήμερα το πρωί (20/12/2024), ο Γάλλος σέντερ περνάει την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε επέμβαση και να ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στο παρκέ, με την αποθεραπεία του να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τους τέσσερις μήνες.

Το μήνυμα του Λεσόρ

«Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και τις προσευχές. Σας αγαπώ όλους. Θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ».

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever

