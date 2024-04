Ωστόσο σύμφωνα με το «Gemini» κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει τις δύο ελληνικές ομάδες.

Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το καλεντάρι της Πέμπτης (11/4), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε και ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει εκτός την Κλαμπ Μπριζ. Οι δύο ομάδες ψάχνουν ένα σημαντικό προβάδισμα, θέλοντας να έχουν αέρα πρόκρισης στις ρεβάνς που θα ακολουθήσουν μία εβδομάδα αργότερα.

Στόχος και των δύο ελληνικών συλλόγων είναι η πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης έτσι ώστε να διατηρηθεί ζωντανό το όνειρο του τελικού της «OPAP Arena».

Tap below to sim the bracket and predict who will lift the trophy in Athens #UECLbracket || @bwin_de || #UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 8, 2024