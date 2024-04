Η ηθοποιός των Friends, 55 ετών, είχε κουρέψει λίγο τα μαλλιά της, ενώ είχε ένα ελαφρύ μακιγιάζ και φορούσε ένα ροζ φανελάκι πάνω από ένα λευκό.

Η σταρ έμοιαζε με τα μισά της χρόνια καθώς έχει επικεντρωθεί στην υγεία και την άσκηση, κάνει διαλειμματική νηστεία και γυμνάζεται στο γυμναστήριο του σπιτιού της κάνοντας γιόγκα και Pvolve.

Στο εξώφυλλο βρέθηκαν επίσης οι Matthew McConaughey, Viola Davis, Swayne Johnson, Drew Barrymore, Michael J Fox, Serena Williams και John Legend.

Στη συνέντευξή της, η Jennifer είπε ότι τα χρόνια που έπαιζε στα Φιλαράκια ήταν «μαγικά».

Το πιο σημαντικό μάθημα που πήρε στην πορεία της ήταν: «Υπομονή, να είσαι ευγενικός, να σέβεσαι τους συναδέλφους σου ηθοποιούς. Και πες μόνο την αλήθεια ».

Η ηθοποιός είπε επίσης ότι «πάντα» είναι νευρική στο κόκκινο χαλί, ακόμη και στις συνεντεύξεις, προσθέτοντας ότι ήταν ανήσυχη μόνο που της πήραν συνέντευξη για το εξώφυλλο: «Πάντα. Πάντα. Αυτή τη στιγμή, κυριολεκτικά σε αυτή την καρέκλα ».

Διεθνή πρακτορεία, όπως η Daily Mail δημοσίευσαν πριν λίγες μέρες το στιγμιότυπο, με την 55χρονη Άνιστον και την 59χρονη Μπούλοκ, να βγαίνουν μαζί από το ιατρείο, που ειδικεύεται σε λίφτινγκ προσώπου και ρινοπλαστική.

