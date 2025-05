Όπως δήλωσε ο ίδιος, έχει καρκίνο στον νεφρό, ο οποίος έχει κάνει μετάσταση στους πνεύμονες. «Αισθανόμουν άσχημα τις τελευταίες εβδομάδες, πήγα στο νοσοκομείο και τελικά μου διαγνώστηκε ένα καρκίνωμα του νεφρού που είχε κάνει μετάσταση στους πνεύμονες», είπε.

Συμπλήρωσε: «Είναι στάδιο τέσσερα, και αυτό δεν είναι καλό. Αλλά ξέρετε κάτι; Υπηρετούμε έναν παντοδύναμο Θεό, και μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα. Οπότε δεν φοβάμαι. Ειλικρινά δεν φοβάμαι καθόλου». Το συγκρότημα ακύρωσε την καλοκαιρινή του περιοδεία.



Οι 3 Doors Down, που σχηματίστηκαν στο Μισισίπι, έγιναν διάσημοι το 2000 με το ντεμπούτο τους single Kryptonite, το οποίο ο Άρνολντείχε γράψει όταν ήταν έφηβος σε μια τάξη μαθηματικών. Το τραγούδι έφτασε στο No. 3 των αμερικανικών charts και προτάθηκε για Grammy. Το πρώτο τους άλμπουμ The Better Life έγινε επταπλά πλατινένιο. Τα άλμπουμ τους Seventeen Days (2005) και 3 Doors Down (2008) έφτασαν και τα δύο στο No. 1 στις ΗΠΑ. Το συγκρότημα είχε επίσης μεγάλες επιτυχίες με τα When I’m Gone και Here Without You, αποσπώντας ακόμη δύο υποψηφιότητες για Grammy.

Ο Μπραντ Άρνολντ είναι το μόνο ιδρυτικό μέλος που παραμένει στο συγκρότημα. Ο μπασίστας Τοντ Χάρελ απομακρύνθηκε μετά την καταδίκη του για θανατηφόρο τροχαίο το 2013, ενώ ο κιθαρίστας Ματ Ρόμπερτς, που είχε αποχωρήσει το 2012 λόγω προβλημάτων υγείας, πέθανε από υπερβολική δόση το 2016.

Ο ίδιος ο Άρνολντ αντιμετώπισε προβλήματα εθισμού στο αλκοόλ, αλλά δήλωσε ότι η χριστιανική του πίστη τον βοήθησε να μείνει νηφάλιος από το 2016. «Ο Θεός μού πήρε αυτό το βάρος», είπε. «Ήμουν τόσο κουρασμένος. Δεν μπορούσα να το κουβαλώ άλλο, οπότε το έδωσα στον Θεό και δεν πρόκειται να το πάρω πίσω».

Οι 3 Doors Down είχαν εμφανιστεί στην τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ το 2017, με αφορμή την ορκωμοσία του ως προέδρου των ΗΠΑ. Παρά την κριτική που δέχθηκαν, ο κιθαρίστας Κρις Χέντερσον δήλωσε: «Δεν ήταν κάτι υπέρ του Τραμπ… Ήταν η ορκωμοσία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν ιστορική στιγμή, μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε κάτι για τη χώρα μας».