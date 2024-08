Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεκίνησε τον αγώνα του από το 5.62μ, το οποίο πέρασε με την πρώτη όπως έκανε και με το 5.72μ και το 5.82μ. Χρειάστηκε το δεύτερο άλμα του στο 5.92μ το οποίο όμως ήταν εξαιρετικό και μας έδειξε τι θα ακολουθήσει. Ο πήχης μπήκε στα 6.00μ και στο τρίτο άλμα του Καραλή ήταν το ιστορικό! Πέρασε τον πήχη και έγινε ο πρώτος Έλληνας που σπάει ένα από τα πιο σημαντικά φράγματα στον παγκόσμιο στίβο! Φυσικά και αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ.

Θυμίζουμε ότι στις 29 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος στο Βόλο κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση 5.93μ (5.92 το προηγούμενο του Κώστα Φιλιππίδη). Στις 5 Αυγούστου στο Σταντ Ντε Φρανς του Παρισιού με άλμα στα 5.90 πήρε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τόσο στον Βόλο όσο και στο Παρίσι είχε προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα έσπαγε το φράγμα των 6 μέτρων, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Σήμερα όμως στη Σιλέσια της Πολωνίας ο Μανόλο το κατάφερε κι αυτό!

Στην τρίτη του προσπάθεια στο Diamond League της πολωνικής πόλης κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα και να το πανηγυρίσει πιο έξαλλα από ποτέ!

Ο Μανόλο θυμήθηκε την εχθρική αντιμετώπιση, που είχε πριν από μερικά χρόνια όταν άκουγε να του λένε πως «οι μαύροι δεν κάνουν επί κοντώ»! Με μια συγκλονιστική ανάρτηση ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο οποίος έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League της Σιλέσια, έγραψε: «Μου είχαν πει ότι οι μαύροι δεν κάνουν άλμα επί κοντώ. Τώρα είμαι ο πρώτος μαύρος άλτης με άλμα πάνω από τα έξι μέτρα! Μην εγκαταλείπετε ποτέ τα όνειρά σας».

They told me that black people don’t pole vault!

Now I’m the first black pole vaulter over 6 meters!

Never give up on your dreams

— Emmanuel Karalis (@FlyManoloFly) August 25, 2024