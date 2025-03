Η πιο σημαντική εξ αυτών πάντως αφορά τους τερματοφύλακες και τον χρόνο που περνούν με τη μπάλα στα χέρια. Σε ένα μέτρο για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων από τους γκολκίπερ, η IFAB όρισε τα οκτώ δευτερόλεπτα ως τη μέγιστη χρονική διάρκεια που ένας τερματοφύλακας μπορεί να κρατάει τη μπάλα στα χέρια του, αλλιώς αν ξεπεράσει τον χρόνο τότε η αντίπαλη ομάδα θα κερδίζει κόρνερ.

Οι διαιτητές από την πλευρά τους θα χρησιμοποιούν με τα χέρια τους μια καταμέτρηση πέντε δευτερολέπτων ώστε να δείξουν στους γκολκίπερ τον χρόνο που απομένει κα οι… παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με τη διορία θα δωρίζουν κόρνερ στον αντίπαλο.

