Το παιχνίδι δεν ξεκινά μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της EuroLeague Basketball. “Το τζάμπολ μετατίθεται μέχρι νεωτέρας για λόγους ασφαλείας” αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους ανθρώπους της διοργάνωσης.

Φάιναλ Φορ: Οι Τούρκοι αμαύρωσαν την γιορτή – Τραυματίστηκαν οπαδοί του Παναθηναϊκού, χτυπήθηκε φίλος του Ολυμπιακού, ποδοπατήθηκε γυναίκα σεκιούριτι

Απίστευτες σκηνές έξω από την Uber Arena με οπαδούς του Παναθηναϊκού να τραυματίζονται, φίλο του Ολυμπιακού να χτυπάει και γυναίκα σεκιούριτι να ποδοπατείται!

Η προκλητική απουσία της γερμανικής αστυνομίας έξω από το γήπεδο που θα διεξαχθεί το Final Four και η οργανωμένη επίθεση των οπαδών της Φενέρμπαχτσε σε Έλληνες φιλάθλους άφησε πίσω του τραυματίες.

Από την επίθεση των περίπου 100 οπαδών της τουρκικής ομάδας υπάρχουν τραυματίες φίλοι του Παναθηναϊκού, που έχουν δεχθεί χτυπήματα. Ενώ χτύπημα έχει δεχθεί και φίλος του Ολυμπιακού, την ίδια στιγμή που κατά τη διάρκεια του ντου ποδοπατήθηκε μία γυναίκα σεκιούριτι.

Σχεδόν δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final-4 της Euroleague, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τη Φενέρμπαχτσε, ξέσπασαν επεισόδια έξω από το γήπεδο, στο Βερολίνο.

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο, ωστόσο οργανωμένοι Τούρκοι οπαδοί, οι οποίοι ήταν σε πορεία, έσπασαν τα κιγκλιδώματα και επιτέθηκαν στους Έλληνες φιλάθλους.

Στα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται στο γήπεδο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, έκλεισαν οι θύρες της Uber Arena, ώσπου να εξομαλυνθεί η κατάσταση με τους Τούρκους οπαδούς, οι οποίοι έριξαν μπουκάλια στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που περίμεναν να μπουν στο γήπεδο.

Panathinaikos and Fenerbahce fans got into a brawl near the ticket stands near the Uber Arena in Berlin pic.twitter.com/w1ZAZPPVQ9

— BasketNews (@BasketNews_com) May 24, 2024