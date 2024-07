Στο Ολυμπιακό Στάδιο της γερμανικής πρωτεύουσας θα βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες Άγγλοι οπαδοί, οι οποίοι αναμένεται να είναι άλλοι τόσοι έξω από αυτό. Στο γήπεδο όμως θα είναι και δύο ξεχωριστά πρόσωπα της ζωής του Κάιλ Γουόκερ, του δεξιού μπακ της Αγγλίας και της Μάντσεστερ Σίτι.

Πιο αναλυτικά στις εξέδρες του γηπέδου θα είναι τόσο η σύζυγός του Άνι Κίλνερ, αλλά και πρώην ερωμένη του, Λορίν Γκούντμαν. Τα Μέσα του Νησιού αναφέρουν ότι η Γκούντμαν θα είναι παρούσα στον τελικό για λόγους υποστήριξης, αλλά μακριά από το σημείο που θα κάθονται οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το να μην υπάρξουν… μαλλιοτραβήγματα ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί πως η σύζυγος του Γουόκερ θα ταξιδέψει στη Γερμανία με τα τέσσερα παιδιά τους.

England camp are ‘fed up with Lauryn Goodman’s off-pitch distractions’ as insiders reveals why Annie Kilner looked ‘frosty’ during reunion with Kyle Walker after Euros win https://t.co/ErTWuYNDec

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 7, 2024