Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ANSA, ο Μπόβε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανέκτησε τις αισθήσεις του και μίλησε στους γύρω του. Μια επιληπτική κρίση λέγεται ότι προκάλεσε καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο της Ιταλίας.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Χ, η Φιορεντίνα ανέφερε πως ο ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται στην εντατική και βρίσκεται σε τεχνητό κώμα. «… ο Μπόβε μετά από απώλεια των αισθήσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα Φιορεντίνα – Ίντερ, βρίσκεται επί του παρόντος υπό φαρμακολογική καταστολή και νοσηλεύεται στην εντατική».

ACF Fiorentina and the Careggi University Hospital have announced that footballer Edoardo Bove, who was treated on the pitch following a loss of consciousness during the Fiorentina v Inter match, is currently under sedation and is hospitalised in intensive care. pic.twitter.com/Lw7NqpV0mU

