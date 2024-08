Η 37χρονη Τζαμαϊκανή, ολυμπιονίκης στο Πεκίνο 2008 και Λονδίνο 2012, αποχώρησε πριν από τον ημιτελικό της το βράδυ του Σαββάτου (3 Αυγούστου) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 που διεξάγονται στο Παρίσι.

Η Τζαμαϊκανή σπρίντερ μετρούσε τέσσερα χρυσά μετάλλια σε τέσσερις συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα διεκδικούσε το 5ο της χρυσό μετάλλιο, για να καταγράψει νέο ρεκόρ. Λίγες στιγμές πριν βγει στον αγωνιστικό χώρο έγινε γνωστό ότι η δύο φορές Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα Φρέιζερ-Πράις είχε αποσυρθεί από τον δεύτερο ημιτελικό.

Η Asher-Smith τερμάτισε πέμπτη στον ημιτελικό της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, δεν επετράπη στην αθλήτρια να συμμετάσχει στον μεγάλο ημιτελικό, αφού δεν πήγε στο γήπεδο με την υπόλοιπη αποστολή, γιατί δεν μένει στο Ολυμπιακό Χωριό και δεν της επέτρεψαν να μπει στον χώρο της προθέρμανσης.

Η Πράις είναι ακόμη προγραμματισμένη να τρέξει με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100m των Τζαμάικα.

Shelly-Ann Fraser-Pryce voicing out over a change of rules between yesterday & today.

She is supposedly not being allowed into the warmup area.#Paris2024 pic.twitter.com/auANpTeuda

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 3, 2024