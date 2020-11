«Το Γέτι εμφανίζεται όταν το έχουμε ανάγκη» – Η Μαρίνα Γιώτη μιλάει στον Ε.Τ. για το νέο της βιβλίο

Ξένια Στούκα

Ενα πλασματάκι μπλε με το όνομα Γέτι εμφανίζεται εκεί που το έχουμε ανάγκη…

Γεννήθηκε μέσα από τη δημιουργική πένα της Μαρίνας Γιώτη, της συγγραφέα και εικονογράφου, που μας έχει χαρίσει εξαιρετικές ιστορίες για τους μικρούς αναγνώστες, για τους «πολίτες του αύριο».

Το Γέτι μπορεί να πει μονάχα μία λέξη… ακόμη. Μέσα από την ευφάνταστη ιστορία που είναι γεμάτη χρώματα και λεπτομέρειες, αναδεικνύεται η δύναμη των λέξεων και των διαλόγων φανερώνοντας σε όλους μας τη σπουδαιότητα της εκγύμνασης του μυαλού, της επιμονής και της υπομονής.

Το Γέτι της Μαρίνας Γιώτη βασίζεται στη μελέτη «Mindset: The New Psychology of Success» της ψυχολόγου Carol Dweck που μιλάει για δύο τύπους ανάπτυξης, τη Σταθερή και τη Νοοτροπία Ανάπτυξης. Η σταθερή νοοτροπία θεωρεί τις ικανότητες και τον χαρακτήρα των παιδιών δεδομένα και ότι δεν μπορούν ν’ αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Από την άλλη, όπως μας περιγράφει η Μαρίνα Γιώτη, «η νοοτροπία της ανάπτυξης βλέπει την αποτυχία όχι ως απόδειξη έλλειψης ικανότητας των παιδιών µας, αλλά ως μια ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Ετσι, όταν δεν καταφέρνουν κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά έξυπνα ή ικανά, αλλά ότι απλώς χρειάζονται περισσότερη δουλειά. Κάθε αποτυχία είναι μια πρόκληση που θα πρέπει να τα ενεργοποιεί, όχι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ντρέπονται».

-Πώς γεννήθηκε το Γέτι;

Το Γέτι γεννήθηκε από το αγγλικό «Yet» που σημαίνει «ακόμη». Φυσικά δεν είναι κάτι που έβγαλα εντελώς από το μυαλό μου καθώς το Γέτι, ή αλλιώς Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων, είναι ένα μυθικό ζώο που προέρχεται από τη λαογραφία του Θιβέτ.

Κανείς δεν το έχει δει και οι σπάνιες «εμφανίσεις» του εξάπτουν τη φαντασία μας, αλλά παραμένει ένας θρύλος, όπως ο Μεγαλοπόδαρος και το τέρας του Λοχ Νες.

Το δικό μου «Γέτι» δεν έχει και πολλές ομοιότητες με τον μύθο, πέρα από το ότι δεν το βλέπει κανείς. Είναι ένας φανταστικός φίλος και εμφανίζεται εκεί που τον έχουμε ανάγκη, να μας δώσει μια μικρή ώθηση για να συνεχίσουμε να προσπαθούμε.

-Μέσα στο βιβλίο η λέξη «ακόμη»… χαρακτηρίζεται ως μαγική. Ποια είναι τελικά η σημασία του «ακόμη» στη ζωή τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων;

Κανείς δεν θα το φανταζόταν, γιατί ως λέξη δεν είναι από τις πιο εντυπωσιακές, αλλά μια τόση δα λεξούλα καταφέρνει να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας, να αντιμετωπίζουμε τις αποτυχίες και να μαθαίνουμε να είμαστε ανθεκτικοί στις αλλαγές.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το IQ μας αλλάζει στη διάρκεια της ζωής μας. Μπορούμε δηλαδή να γίνουμε εξυπνότεροι και να δημιουργούμε συνάψεις απλά προκαλώντας το μυαλό μας, ώστε να το γυμνάζουμε.

Η λέξη «ακόμη» είναι μια μαγική λέξη που βοηθά το μυαλό μας να δυναμώνει. «Δεν μπορώ να το κάνω… ακόμη», «Δεν έχω φίλους… ακόμη».

-Το Γέτι είναι το δωδέκατο βιβλίο σας. Τι σας κινητοποιεί στη συγγραφή και την εικονογράφηση στο παιδικό βιβλίο;

Τα θέματα για τα οποία θέλω να μιλήσω στα παιδιά. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας ώστε να τα κάνουμε σκεπτόμενους ανθρώπους και πολίτες, ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος.

-Τα δεδομένα της εποχής μας έχουν αλλάξει τη θεματική της συγγραφής σας και την εικονογράφηση σε σχέση με το παρελθόν;

Ναι. Τα σημερινά παιδιά θα χρειαστούν δεξιότητες, όπως κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα για να αντιμετωπίσουν έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει με απίστευτους πια ρυθμούς.

Πρέπει να δουλέψουμε τους χαρακτήρες τους. Ο χαρακτήρας θα καθορίσει το υπόλοιπο της ζωής τους.

-Πώς διαμορφώθηκε η δημιουργία σας τόσο στην εικονογράφηση όσο και στη συγγραφή την εποχή Cοvid;

Εγινα ακόμη πιο δημιουργική! Μετά το σοκ των πρώτων ημερών, έβαλα ένα πρόγραμμα στην καθημερινότητά μου και προσαρμόστηκα στα νέα δεδομένα. Στάθηκα ενεργά δίπλα στους αναγνώστες και στηρίξαμε ο ένας τον άλλον όλο αυτόν τον καιρό.

-Ποιο είναι το δικό σας «ακόμη»;

Δεν υπάρχει ένα «ακόμη», είναι πολλά, καθημερινά. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν άνθρωπο σε… εξέλιξη. Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη, να μαθαίνω, να αλλάζω συνεχώς. Αυτό μου δίνει δύναμη να αντιμετωπίζω τις αναποδιές. Προσπαθώ να μη συγκρίνομαι με τους άλλους, παρά μόνο με τον χθεσινό μου εαυτό.

