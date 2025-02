Ενα ευφάνταστο pop up project που κάτω από τον εύγλωττο τίτλο «OI SHMANTIKOI 2025» παρουσιάστηκε στο κατάμεστο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, με παρόντες τους περισσότερους από τους 100 σημαντικούς άντρες, που δέχτηκαν την πρόκληση και φωτογραφήθηκαν με τη ματιά του Visual Story Teller Αλέξη Αδάμ, ο οποίος ανέδειξε τον καθημερινό εαυτό τους.

Μέσα από ισάριθμα, εξαιρετικά, ασπρόμαυρα πορτρέτα και μάλιστα σε μαύρο φόντο ο Αλέξης Αδάμ, με τη δημιουργική ματιά της Αθηνάς Ματίς, κατάφερε με τόλμη και λιτότητα να βγάλει τη δύναμη του εκάστοτε προσώπου, του βλέμματος, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε άντρα που στάθηκε απέναντι στον φακό του. Πρόσωπα χωρίς μακιγιάζ, χωρίς ειδικά εφε, μόνο με την ευθεία ματιά της ειλικρίνειας, καταγράφηκαν σε φωτογραφίες που επικεντρώνονται στο αληθινό προφίλ των λειτουργών της κοινωνίας.

Ποιοι φωτογραφήθηκαν

Ανάμεσα στα 100 αυτά πρόσωπα, τόλμησαν και φωτογραφήθηκαν οι: Βασίλης Θεοχαράκης, Βαγγέλης Χρόνης, Βασίλης Πατέρας, Στέφανος Κασσελάκης, Τάκης Μαυρωτάς, Χρίστος Βασιλόπουλος, Πήτερ Κατσίχτης, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Αλέξανδρος Διακόπουλος, Tάσος Λιάσκος, Γιώργος Χρονάς, Κώστας Κουκοδήμος, Αντώνης Αντωνόπουλος, Τόνυ Τσαμουράς, Σταμάτης Κραουνάκης, Βασίλης Ζούλιας, Γιάννης Μποστατζόγλου, Γιώργος Καραμίχος, Λάκης Γαβαλάς, Νίκος Αποστολόπουλος, Αιμίλιος Χειλάκης, Κωνσταντίνος Πάντος, Γιώργος Πατούλης, Γιώργος Αμανατίδης, Νίκος Παπαγγελής, Παύλος Χρηστίδης, Αγγελος Λάντος, Βαγγέλης Κατσιμίχας, Στράτος Τζώρτζογλου, Αριστείδης Τζονευράκης, Γιώργος Πανόπουλος, Ηλίας Κρασσάς, Δημήτρης Ντάσσιος, Nίvo, Βασίλειος Κωστέτσος, Γιάννης Σμαραγδής, Παρασκευάς Μπουμπουράκας.

Οπως χαρακτηριστικά τόνισε η Αθηνά Ματίς creative director του project «OI SHMANTIKOI 2025», στην εναρκτήρια ομιλία της στην παρουσίαση των φωτογραφιών στο Πολεμικό Μουσείο, δίνοντας και το στίγμα αυτής της πρωτότυπης προσέγγισης: «Στόχος ήταν να καταγράψουμε τη σημερινή πραγματικότητα δημιουργώντας ένα αρχείο για το αύριο με διάθεση ενωτική, χωρίς οικονομικές, φυλετικές και κοινωνικές προκαταλήψεις…». Ο Αλέξης Αδάμ, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι «η έκθεση αυτή θα ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό να δείξει σε όλους ότι ο κόσμος μας αποτελείται από τόσο λιτές, φαινομενικά ασπρόμαυρες, μα ουσιαστικές, πολύχρωμες προσωπικότητες με τεράστιο έργο και δύναμη». Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Καραμεσίνης.

Στη συνέχεια, με τρόπο χιουμοριστικό και εύστοχο, η Αθηνά Ματίς καλούσε στο βήμα κάθε έναν από τους 100 Σημαντικούς άντρες και μετά από μια μικρή παρουσίαση της δράσης τους, τους προσέφερε και το πορτρέτο τους.

-Με ποια κριτήρια επιλέξατε τους 100 Σημαντικούς;

Α.Α. Με βάση το έργο τους και την έκπληξη που κρύβουν μέσα τους.

ΑΜ. Μια σύνθετη επιλογή. Σημαντικός μπορεί να είναι κάποιος επώνυμος αλλά και ένα απλό καθημερινό πρόσωπο. Οι ευρύτερα γνωστοί ΔΕΝ είναι κατ’ ανάγκη σημαντικοί. Αναζητήσαμε ιδιαίτερες προσωπικότητες χωρίς οικονομικές, φυλετικές και κοινωνικές δεσμεύσεις.

-Ποιος ήταν ο πρώτος, ή οι πρώτοι που φωτογράφισες;

Α.Α Ο Σταμάτης Κραουνάκης, ακολούθησε ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Γιάννης Σμαραγδής.

-Γιατί με μαύρα σε μαύρο φόντο; Ωστε να τονιστεί περισσότερο το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του;

Χαρακτηριστικό της ματιάς του Αλέξη Αδάμ είναι τα μάτια. Λιτά, απερίσκεπτα. Οι προσωπικότητες βγαίνουν μέσα από το σκοτάδι στο φως με την παραδοσιακή τεχνική του κιαροσκούρο (αναφορά στην Τέχνη της Μπαρόκ εποχής) που αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τους χαρακτήρες.

Ποιοι παραβρέθηκαν

Εκατοντάδες φίλοι και προσκαλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στο pop up project, που παρουσιάσθηκε στο Πολεμικό Μουσείο: Ανάμεσά τους ήταν οι: Στέφανος Κασσελάκης και Τάιλερ Μακμπέθ, Βασίλης Πατέρας και Ιωάννα Μαρτίνου, Πήτερ Κατσίχτης, Τάκης Μαυρωτάς, Ηλίας Κρασσάς και Βίκυ Καγιά, Αλέξανδρος Κουρής και Μάγια Τσόκλη, Αλέξανδρος Διακόπουλος, Σωκράτης Αναγνώστου, Γιάννης Σμαραγδής, Βαγγέλης Χρόνης, Γιώργος Χρονάς, Γιώργος Αμανατίδης, Κώστας Κουκοδήμος, Παύλος Χρηστίδης, Θεοδώρα Τζάκρη, Γιάννης Κούκης, Μίλτος Γκούτος, Βασίλης Πολίτης, Χρήστος Βαρτζής, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Βαγγέλης Κατσιμίχας, Αναστάσιος Λιάσκος, Αγγελος Φρουζάκης, Αρης Τζονευράκης, Δημήτρης Ντάσσιος, Λάκης Γαβαλάς, Χρίστος Βασιλόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος, Γιάννης Χατζηεμμανουήλ, Γιώργος Κωφίδης, Θωμάς Θεολόγου, Αγγελος Λάντος, Βούλα Σαραντάρη, Κρις Σπύρου, Βασίλειος Κωστέτσος, Πέτρος Δαμιανός, Τόνυ Τσαμουράς και πολλοί άλλοι…

Να σημειώσουμε ότι οι «100 Σημαντικοί», αφού εκτέθηκαν στο Πολεμικό Μουσείο, θα συγκεντρωθούν στη συνέχεια στις σελίδες ενός συλλεκτικού λευκώματος.

Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με ειδική αναφορά στον δήμαρχο Νέστου, Σάββα Μιχαηλίδη.

Πως γεννήθηκε η ιδέα

Όπως μας λένε οι δύο δημιουργοί: «Η ιδέα «γεννήθηκε» κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όπως και πολλές άλλες, ήταν συνδυαστικά προϊόν των πρωτοφανών συνθηκών και της ανάγκης κάποιων ανθρώπων να μην αφήσουν το κενό να τους καταπιεί. Και ξεκίνησε σχεδόν σαν παιχνίδι.»

Εκείνην την εποχή, ο Αλέξης Αδάμ, visual story teller και εκδότης του www.splashmagazine.net, βρέθηκε με πολύ χρόνο, πολλές ιδέες και ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια του και αποφάσισε να αρχίσει να φωτογραφίζει με αυτό φίλους του.

«Χωρίς εξοπλισμό, φώτα, τρίποδα, ακριβές κάμερες, χωρίς συνεργείο, make up και στήσιμο, χωρίς στούντιο, οι φωτογραφίες ήταν τα εντελώς αληθινά πορτρέτα ανθρώπων που στην επαγγελματική τους ζωή είχαν συνηθίσει να φωτογραφίζονται πολύ διαφορετικά.»

Το «παιχνίδι» σύντομα σοβάρεψε. Το σπίτι του Αλέξη και της Αθηνάς Ματίς, δημιουργού των εμβληματικών Plan B trends, μετατράπηκε σε ένα αυτοσχέδιο στούντιο· τα πορτρέτα άρχισαν να παίρνουν «ύφος»· το κινητό έγινε εργαλείο που ανέδειξε μια απρόσμενη φωτογραφική ματιά.

Έτσι τα πορτρέτα άρχισαν να πληθαίνουν.

Οι άνθρωποι, όμως, δεν είναι μόνο τα πορτρέτα τους. Κυρίως είναι οι ιστορίες τους. Και κάπως έτσι, η ιδέα εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα: Ο Αλέξης Αδάμ θέλησε να απαθανατίσει με τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο του, εκείνους τους ανθρώπους που οι ιστορίες τους έχουν σημασία. Να αναδείξει μέσα από την κάμερα του κινητού του, το αυθεντικό πρόσωπο όλων εκείνων που είναι πρωτοπόροι και σημαντικοί, καθένας στον τομέα του.