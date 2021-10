Adele η επιστροφή: «Είμαι πιο πανκ από όλους…»

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Το νέο της σινγκλ «Easy on me» κυκλοφορεί άμεσα, στις 15 Οκτωβρίου, και ένα μήνα αργότερα είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει η νέα, ολοκληρωμένη της δουλειά με τίτλο «30», η πρώτη μετά από απουσία έξι ετών. Ηδη έχει δώσει δύο διαφορετικές συνεντεύξεις, που συνοδεύτηκαν και από δύο διαφορετικές φωτογραφίσεις για τη «Vogue» της Αγγλίας και των ΗΠΑ. Ο λόγος για την Adele, που όλα δείχνουν ότι με τον νέο της δίσκο θα φτιάξει το σάουντρακ του τελευταίου τριμήνου αυτής της χρονιάς.

Και οι διαθέσιμες πληροφορίες μιλούν για έναν δίσκο χωρισμού, όπου η Adele εξηγεί στον 9χρονο γιο της και σε όλο τον κόσμο τους λόγους για τους οποίους έφτασε στο διαζύγιο. «Δεν ήμουν δυστυχισμένη σε αυτό το γάμο, αλλά αν δεν έκανα κάτι, σίγουρα θα γινόμουν σε λίγο καιρό», λέει η Adele στις συνεντεύξεις, στις οποίες καλείται φυσικά να σχολιάσει και την εντυπωσιακή αλλαγή στο σώμα της, που την έχει κάνει πλέον σχεδόν αγνώριστη.

Πιο δυνατή…

«Ποτέ δεν ήταν στόχος μου να χάσω κιλά. Ηθελα απλά να ασκούμαι για να γίνω πιο δυνατή, αλλά και να απασχολώ τον εαυτό μου χωρίς να κρατάω το κινητό στο χέρι», τονίζει. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν ότι η Adele έχασε τόσα πολλά κιλά ως εκδίκηση στον πρώην σύζυγό της. «Σε μερικούς αρέσει να σκέφτονται ότι μια χωρισμένη γυναίκα γίνεται γυναίκα εκτός ελέγχου που θέλει να διασκεδάζει και να περιφέρεται από κρεβάτι σε κρεβάτι. Τι αξία έχει μια γυναίκα χωρίς σύζυγο; Ετσι δεν λένε; Ολα αυτά όμως είναι ηλιθιότητες», υπογραμμίζει και προσθέτει: «Κατανοώ το σοκ που έπαθαν κάποιες γυναίκες όταν αδυνάτισα γιατί για πολλές ήμουν πρότυπο στον τρόπο που επέβαλα την εικόνα μου. Ομως θέλω να ξέρουν ότι παραμένω το ίδιο πρόσωπο. Το ποια είμαι δεν άλλαξε φυσικά».

Επιρροές

Οσοι είχαν την τύχη να ακούσουν τα νέα της τραγούδια αναγνωρίζουν σε αυτά επιρροές από τον Μάρβιν Γκέι και την γκόσπελ μουσική. Η αλλαγή στον ήχο της είναι αισθητή. «Δεν θα έλεγα ότι είναι δίσκος διαζυγίου. Μάλλον είναι δίσκος που εγώ χωρίζω με τον εαυτό μου», υποστηρίζει η ίδια και διατείνεται ότι «είμαι πιο πανκ από όλους τους σύγχρονους καλλιτέχνες. Η μουσική μου όχι, αλλά εγώ ναι, ιδίως στον τρόπο που κινούμαι στη μουσική βιομηχανία», λέει η Adele, που ο προηγούμενος δίσκος της, το «25», έκανε έξι μήνες μετά τη φυσική του κυκλοφορία μέχρι να εμφανισθεί στις streaming πλατφόρμες. Για το νέο της άλμπουμ παραμένει ακόμα επτασφράγιστο μυστικό αν θα κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα στα ράφια των δισκοπωλείων και στις πλατφόρμες.

Εν τω μεταξύ, ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, καθώς πλησιάζει επίσης η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Ed Sheeran, των Coldplay, των Abba μετά από 40 χρόνια σιωπής και της Τέιλορ Σουίφτ. Ομως οι περισσότεροι προβλέπουν ότι ο δίσκος της Adele είναι εκείνος που τελικά θα επικρατήσει. «Η Adele δουλεύει με τους δικούς της όρους και κυκλοφορεί νέα τραγούδια όταν εκείνη νιώσει έτοιμη. Δεν επιδιώκει την προσοχή του κοινού με διαρκή δραστηριότητα. Ετσι, πρόκειται για παγκόσμιο γεγονός κάθε φορά που έχει έτοιμη νέα δουλειά. Και πάντα αυτή είναι θεσπέσια», λέει η διοργανώτρια του Γκλάστονμπερι, Εμιλι Ιβις, που την είχε καλέσει το 2016 να κλείσει το φεστιβάλ κι εκείνη το έκανε με τρόπο αντάξιο της επιτυχίας της.

Τρία άλμπουμ

Θυμίζουμε ότι η Adele έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ. Το «19» (2008), το «21» (2011) και το «25» (2015). Οι πωλήσεις των δίσκων της έχουν ξεπεράσει τα 120 εκατ. αντίτυπα και η ίδια είναι κάτοχος ενός Οσκαρ καλύτερου τραγουδιού (Skyfall), μίας Χρυσής Σφαίρας, 15 βραβείων Γκράμι και 9 Brit Awards. Το άλμπουμ «21» είναι το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στον 21ο αιώνα, ενώ η ίδια είναι η πρώτη γυναίκα που είχε τρία τραγούδια της ταυτόχρονα στον top 10 του Billboard, τα «Rolling in the deep», «Someone like you» και «Set fire to the rain». Και τα τρία πέρασαν από την κορυφή της λίστας. Γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1988 στο Λονδίνο.