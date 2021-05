Ραντεβού στα μουσεία

ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΚΑ, xstou[email protected]

Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έως τα νησιά του Αρχιπελάγους και την Ηπειρο τα μουσεία της χώρας, κρατικά και ιδιωτικά, μας περιμένουν.

Μπορεί η ακινησία της πολιτιστικής ζωής να προκάλεσε τεράστιες αλλαγές στις συνήθειές μας, ωστόσο μια περιήγηση στα εκθέματα των μουσείων, αλλά και των περιοδικών εκθέσεών τους, σηματοδοτεί τη σταθερά της τέχνης: Να αναζωογονεί το πνεύμα και τις αισθήσεις μας. Ο «Ε.Τ.» της Κυριακής χαρτογράφησε τις περιοδικές εκθέσεις σε εμβληματικούς μουσειακούς χώρους της επικράτειας που είναι ήδη ανοιχτές ή θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι και σας τις παρουσιάζει! Κεντρικός πρωταγωνιστής το «θησαυροφυλάκιο» φιλελληνικών καλλιτεχνικών έργων με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Στο μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν ένα πανόραμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από τις αρχές της προϊστορίας έως την ύστερη αρχαιότητα. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου φιλοξενεί την περιοδική έκθεση «Οι Μεγάλες Νίκες. Στα όρια του Μύθου και της Ιστορίας», που εντάσσεται στο πρόγραμμα εορτασμού για την επέτειο των 2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Περιλαμβάνει 105 αρχαία έργα και ένα ομοίωμα αθηναϊκής τριήρους του 5ου αιώνα π.Χ., τα οποία σχετίζονται και αναδεικνύουν πτυχές του νικηφόρου αγώνα των Ελλήνων κατά των Περσών. Ιδιαίτερα εμβληματική είναι η παρουσίαση της προτομής του Θεμιστοκλή, ρωμαϊκό αντίγραφο ενός πρωτότυπου έργου του 5ου αι. π.Χ., από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Οστιας. Η έκθεση αναπτύσσεται μέσα από οκτώ ενότητες.

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Στην κυψέλη σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς καλλιτεχνικής παραγωγής, εκτός από έργα από τη συλλογή του μουσείου, όπως των Στίβεν Αντωνάκου, Μπιλ Βιόλα, Βλάση Κανιάρη, Κώστα Τσόκλη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και έργα αντιπροσωπευτικών δημιουργών της σύγχρονης αφρικανικής τέχνης. Η έκθεση «Ubuntu» μεταφράζεται είτε ως «ανθρωπότητα» είτε ως «ανθρωπιά», όπως αυτή καθορίζεται μέσα από τη σχέση του ατόμου με τους άλλους και με το κοινωνικό σύνολο, και περιλαμβάνει 66 έργα 34 καλλιτεχνών από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ έως τις 22 Αυγούστου. Στα πέντε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια, σχεδιασμένα από το αρχιτεκτονικό γραφείο Kallos Turin, φωτίζεται η πολιτική, ιστορική και πολιτιστική πολυφωνία που χαρακτηρίζει τη μετααποικιοκρατική Αφρική.

Εθνική Πινακοθήκη: Ενας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, η Εθνική Πινακοθήκη, άνοιξε και περιμένει το κοινό της. Εκτός από τα σπουδαία έργα, τους θησαυρούς των Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Νικολάου Γύζη, Γεωργίου Ιακωβίδη, Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, Κωνσταντίνου Παρθένη, Νίκου Εγγονόπουλου, Γιάννη Τσαρούχη και Παναγιώτη Τέτση στις μόνιμες συλλογές, οι φιλότεχνοι θα περιηγηθούν και στην περιοδική έκθεση «Το 1821 στη ζωγραφική. Η Ελλάς απαιτεί την ιστορικήν Πινακοθήκην της». Αριστουργήματα, όπως «Ελλάς Ευγνωμονούσα», «Η Εξοδος του Μεσολογγίου», «Η κήρυξη της Επανάστασης από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό» του Θεόδωρου Βρυζάκη, «Μετά την καταστροφή των Ψαρών» του Γύζη, κοσμούν χώρους της Ε.Π.

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Από τις 23 Ιουνίου έως τις 7 Νοεμβρίου το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Ιδρυμα Takis – Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες, παρουσιάζει μια μεγάλη έκθεση με εμβληματικά γλυπτά του διεθνώς καταξιωμένου εικαστικού Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019). Η έκθεση «Τakis: Κόσμος σε Κίνηση», με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, περιλαμβάνει 46 αντιπροσωπευτικά έργα του κορυφαίου καλλιτέχνη στον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ, συστήνοντας, έτσι, μια συνολική παρουσίαση των γλυπτών του αλλά και μια καινούργια θεώρηση της σημασίας του έργου του.

Νομισματικό Μουσείο: «Μια όαση στην πόλη» χαρακτηρίζουν οι φιλότεχνοι το Νομισματικό Μουσείο. Και όχι άδικα. Διαθέτει μία από τις πλουσιότερες συλλογές αρχαίων νομισμάτων. Για λίγες ημέρες ακόμα θα παραμένει ανοιχτή η έκθεση «Σαλαμίς 2020. 2.500 Ετη Φωτός», που διοργανώθηκε με αφορμή τον Πανελλήνιο Εορτασμό του Επετειακού Ετους «Θερμοπύλαι – Σαλαμίς 2020».

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: Βυζαντινή Ιστορία και τέχνη περιδιαβαίνουν τους δρόμους της Ιστορίας. Στο μουσείο θα συναντήσετε την περιοδική έκθεση «WAAG. We Are All Greeks! Είμαστε Ολοι Ελληνες!», που συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Κοινότητα Σικελίας «Τρινακρία» Παλέρμο, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Την επιμέλεια υπογράφει ο Ιταλός Francesco Piazza και παρουσιάζονται έργα Ελλήνων και Ιταλών εικαστικών.

Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138): Η εξαιρετικά σημαντική επετειακή έκθεση «1821. Πριν και μετά» παρουσιάζεται στο μουσείο με τη σύμπραξη της Τραπέζης της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank. Χίλια διακόσια αντικείμενα ξεδιπλώνουν περισσότερα από εκατό χρόνια Ιστορίας (1770-1870). Η εκθεσιακή αφήγηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από έργα τέχνης και αρχειακά τεκμήρια που διαθέτουν στις συλλογές τους οι τρεις τράπεζες, καθώς και μέσα από το πλούσιο υλικό που διαθέτει το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο συγκεντρώθηκε χάρη στους δεσμούς εμπιστοσύνης που αυτό διατήρησε -ήδη από την ίδρυσή του- με τις οικογένειες των αγωνιστών και των πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1821. Εως τον Νοέμβριο.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το μουσείο διοργανώνει την έκθεση «Αρχαιολατρία και Φιλελληνισμός Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου». Σημαντικά ευρωπαϊκά έργα του 19ου αιώνα και του ελληνικού νεοκλασικισμού «συνομιλούν» με αρχαία αριστουργήματα, υπό την επιμέλεια της ιστορικού Τέχνης δρος Φανής-Μαρίας Τσιγκάκου και του καθηγητή Νικολάου Χρ. Σταμπολίδη. Τα αντικείμενα της έκθεσης προέρχονται στην πλειονότητά τους από τη Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου, ένα μοναδικό «θησαυροφυλάκιο» φιλελληνικών καλλιτεχνικών έργων και αριστουργημάτων που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό. Εως και τις 21 Ιουνίου.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του ΥΠΠΟΑ «επαναφέρουν» στην πολιτιστική ατζέντα της πόλης την πολυσήμαντη έκθεση «δες ΑΠΕΝΑΝΤΙ. Εναν οικισμό στην Κέρο 4.500 χρόνια πριν» στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα από την Κέρο και το Δασκαλιό «αφηγούνται» την πρωτοκυκλαδική περίοδο, τα θαλάσσια δίκτυα πρώτων υλών και αγαθών στο Αρχιπέλαγος κατά την πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Η έκθεση παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Αρχαιολογική Συλλογή Κουφονησίου το 2019. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Στέφανος Κεραμίδας, ο οποίος και συντονίζει όλες τις σχετικές εργασίες υπό τον γενικό συντονισμό του εφόρου Δημήτρη Αθανασούλη.

Ιδρυμα ΝΕΟΝ: Μια ξεχωριστή έκθεση που εξερευνά τη σύγχρονη πραγματικότητα και αποτίνει φόρο τιμής σε έναν κόσμο που χρειάζεται να θυμηθεί ανθρώπινες αξίες και φέρει την υπογραφή του ιδρύματος ΝΕΟΝ. Περισσότεροι από 50 καλλιτέχνες από 27 χώρες δημιούργησαν έργα στον αναμορφωμένο χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου-Βιβλιοθήκη και Τυπογραφείο της Βουλής ανοίγοντας έναν διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η επιμέλεια της έκθεσης «PORTALS | ΠΥΛΗ» είναι της διευθύντριας ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη και της επιμελήτριας στο Μουσείο Τέχνης στο Σικάγο Madeleine Grynsztejn.

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: Με την έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21» το ΕΙΜ φιλοδοξεί να αναδείξει τις ιδέες, τις αιτίες, τα πρόσωπα, τα γεγονότα και τα αποτελέσματα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέσα από συγκρούσεις και συνθέσεις συμφερόντων και παραδόσεων. Η περιοδική έκθεση απευθύνεται τόσο στους φυσικούς όσο και στους διαδικτυακούς. Παρουσιάζονται ιστορίες 80 τεκμηρίων, αθέατες πλευρές της Επανάστασης. Κάθε έκθεμα αναδεικνύεται μέσα από εικόνες και κείμενα στα ελληνικά και τα αγγλικά. Η αφήγηση της κεντρικής έκθεσης πλαισιώνεται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και διαδραστικά ψηφιακά εκθέματα.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Στο κέντρο της συμπρωτεύουσας και στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής της ξεχωρίζει το ΑΜΘ. Οπως πληροφορηθήκαμε, το μουσείο της πόλης θα φιλοξενήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση με τίτλο «Για μια φλόγα που καίει (1921-2021), ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Μέσα από 117 αντικείμενα όλων των κατηγοριών, κειμήλια, αρχειακό υλικό και τεκμήρια που σχετίζονται με την επαναστατική δραστηριότητα θα ξετυλίξουν το νήμα της Ιστορίας από την αρχαιότητα στον σχηματισμό του σύγχρονου ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση.

