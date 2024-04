Η ριάλιτι σταρ έχει χάσει περισσότερους από 100.000 ακολούθους – μέχρι ώρας – από τότε που η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το τραγούδι στο οποίο ρίχνει αιχμές εναντίον της Καρντάσιαν, στο νέο της άλμπουμ «The Tortured Poets Department: The Anthology» την Παρασκευή 19 Απριλίου.

Τον περασμένο μήνα, ο λογαριασμός της σταρ των «Kardashians» στο Instagram είχε 364,3 εκατομμύρια ακολούθους.

Ο αριθμός έπεσε στα 363 εκατομμύρια από τη Δευτέρα και τα σχόλια στις αναρτήσεις της Καρντάσιαν είναι γεμάτα από Swifties [σ.σ. οι φαν της Σουίφτ] που γράφουν το όνομα του καυστικού τραγουδιού, «thanK you aIMee».

Το τραγούδι αναφέρεται σε έναν «μπρονζέ, μαυρισμένο με σπρέι» νταή του λυκείου.

