Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, για να συζητήσουν κυρίως την προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα περί τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, ανάλογα με το πρόγραμμα των δύο ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Minister of Foreign Affairs, George Gerapetritis, met with Minister of Foreign Affairs of Türkiye @HakanFidan on the margins of the #NATO Ministers of Foreign Affairs Meeting in Brussels. pic.twitter.com/JXhqu2KhIN

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 4, 2024