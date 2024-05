«Η Βουλγαρία δεν αποδέχεται δηλώσεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν την Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας του 2017 ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που έχει υπογραφεί από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, για την πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία στα Σκόπια και την τελετή ορκωμοσίας της νέας προέδρου της χώρας χθες.

«Η Βουλγαρία έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, γεγονός που συνεπάγεται αντίστοιχες υποχρεώσεις και ευθύνες» συνεχίζει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλγαρίας και συμπληρώνει:

«Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας εξαρτάται από την αυστηρή εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών των οποίων αποτελεί μέρος, καθώς και από το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2022. Οι θεσμοί του κράτους της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο δεν μπορεί να αναθεωρηθεί».

Σκόπια: Επιμένει η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα για το σκέτο Μακεδονία

Επιμένει στην επιλογή της η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, καθώς σε νέα ανάρτηση και θέλοντας να ευχαριστήσει την Σουηδία, αναφέρθηκε στο πρόσωπό της ως «Πρόεδρο της Μακεδονίας».

Σε ανάρτηση στο Twitter της σουηδικής πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία με ευχές για τη νέα πρόεδρο, η Σιλιάνοφσκα απάντησε: «Σας ευχαριστώ για τα θερμά συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν πάντα έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο της Προέδρου της Μακεδονίας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και των στόχων της ισότητας των φύλων».

Congratulations to President Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd on being inaugurated as first female President. The President put a strong emphasis on women’s rights in her speech in parliament today. Sweden provides assistance to in order to supportaccession ….1/2 pic.twitter.com/Unm32rr3BS

— Sweden in North Macedonia (@SwedeninMK) May 12, 2024