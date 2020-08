Πάνος Τσακλόγλου: Ετοιμος για την πρόκληση της μεγάλης μεταρρύθμισης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

«Πάντως δεν χρειάστηκε να αλλάξω το εισιτήριό μου», απαντά ο νέος υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, όταν τον ρωτούν πότε δέχθηκε την πρόταση από τον πρωθυπουργό για να μπει στην κυβέρνηση.

Την 7η πρωινή της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2020, ημέρας που προγραμματίστηκε και η ορκωμοσία των νέων στελεχών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο -όπως έγραφε και το εισιτήριο που είχε βγάλει πολλές ημέρες πριν-, είχε προγραμματίσει να γυρίσει.

Με τον πρωθυπουργό, βέβαια, είχαν μιλήσει αναλυτικά πολύ νωρίτερα. Και, όπως αποκάλυψε μετά την ορκωμοσία του, του ζήτησε να εργαστεί για τη μεγάλη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και την ολοκλήρωση του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα.

Ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε μέσα σε λίγες ώρες το πρόσωπο του ανασχηματισμού.

› Πρώτον, διότι ήταν όντως η έκπληξη.

› Δεύτερον, επειδή είναι ο τέταρτος υπουργός, μετά τους Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Κυριάκο Πιερρακάκη και Λίνα Μενδώνη, που προέρχεται από τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η Λίνα Μενδώνη μάλιστα διαγράφηκαν από τη Φώφη Γεννηματά για τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με τον κ. Τσακλόγλου αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι δεν ήταν ενταγμένος στο ΠΑΣΟΚ.

› Τρίτον, διότι αναλαμβάνει, όπως και ο ίδιος γνωρίζει, μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη για το μέλλον των ασφαλισμένων -και κυρίως των νέων ασφαλισμένων- δουλειά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη συνέπεια που τον διακρίνει στις αστοχίες και στις προβοκάτσιες, «ανακάλυψε» ότι ο Πάνος Τσακλόγλου είναι «εμμονικός στη νεοφιλελεύθερη ατζέντα» και μπαίνει στην κυβέρνηση για να εφαρμόσει μνημονιακές πολιτικές.

Στην πραγματικότητα, ο Πάνος Τσακλόγλου έχει διακριθεί για την έρευνά του σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων της εκπαίδευσης και αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους. Εχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των οποίων και στα «Quarterly Journal of Economics», «Economic Journal», «Journal of Development Economics», «Journal of Policy Analysis and Management», «Review of Income and Wealth», «Economics of Education Review and Journal of European Social Policy») και σε συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει εργασίες του σε περίπου 200 συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 ερευνητικά και συμβουλευτικά προγράμματα.

Μόνο νεοφιλελεύθερο, λοιπόν, δεν μπορεί να τον αποκαλέσει κάποιος καλοπροαίρετος που έχει διαβάσει κάποιες από τις δημοσιεύσεις του ή έχει ακούσει κάποιες από τις ομιλίες ή συνεντεύξεις του. Εκτός αν δεν τον γνωρίζει ή δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια, παρά μόνον η πρόκληση εφήμερων εντυπώσεων.

Δεν αντέδρασε όμως μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ στην υπουργοποίηση Τσακλόγλου. Η καραμανλική πτέρυγα της Ν.Δ. «ανέβηκε στα κάγκελα» και οι γνωστές μιντιακές εκφάνσεις της ανακάλυψαν «συγκυβέρνηση Μητσοτάκη – Σημίτη».

Αυτό όμως που δεν γνωρίζουν όσοι του επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο είναι ότι έχει την πολιτική πείρα να αντιμετωπίσει τέτοιες επιθέσεις.

Ο Πάνος Τσακλόγλου έχει θητεύσει δίπλα στον Λουκά Παπαδήμο και στον Γιώργο Παπανδρέου σε πολύ δύσκολες ώρες, ενώ ο Γιάννης Στουρνάρας τον όρισε πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) την τριετία της «κόλασης» 2012-2014. Και μόνον η εμπειρία διαπραγμάτευσης στις πλέον δύσκολες και αφιλόξενες για Ελληνες αξιωματούχους συνεδριάσεις του EuroWorking Group φτάνουν και περισσεύουν.

Εκείνα τα χρόνια γνωρίστηκε και με τον πολιτικό του προϊστάμενο, υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Ο κ. Τσακλόγλου γνωρίζει τι αναλαμβάνει. Γνωρίζει και προετοιμάζεται για δύσκολες μάχες, όπως έκανε και ένας άλλος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πριν από 19 χρόνια, ο Τάσος Γιαννίτσης, που δεν στηρίχθηκε από την τότε κυβέρνηση την κρίσιμη στιγμή.

Αυτοί που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, πάντως, υποστηρίζουν πως η αξιοποίησή του από τον πρωθυπουργό προϊδεάζει για ουσιαστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό.

Αλλωστε, το κείμενο της λεγόμενης Επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει τηνλοκλήρωση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, που, με βάση τις δεσμεύσεις που ’χει αναλάβει η χώρα για να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά.

WHO IS WHO

Πάντα σε θέσεις ευθύνης

Ο Πάνος Τσακλόγλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητικός εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London).

Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών «Journal of Economic Inequality» και «Politica Economica – Journal of Economic Policy». Εχει διατελέσει: Πρόεδρος (2012-2014) και μέλος (2002-2004 και 2009-2012) του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. • Σύμβουλος των πρωθυπουργών Γ. Παπανδρέου (2010-2011) και Λ. Παπαδήμου (2011-2012) σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής. • Μέλος της Economic and Financial Committee (EFC) της Ε.Ε. και του Eurogroup Working Group (EWG) και αναπληρωματικό μέλος των Ecofin and Eurogroup (2012-2014) και μέλος της Economic Policy Committee (EPC) της Ε.Ε. (2010-2011). • Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας και Τεχνολογίας (2002-2005), του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (2001-2002) και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (2006-2009).

• Εχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και δίκτυα και είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής των περιοδικών «Review of Income and Wealth» και «Journal of Economic Inequality». Η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων της εκπαίδευσης και κοινωνικής πολιτικής (κυρίως αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους).

