Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα Together in Action 2025, που διεξήχθη στις 19 Μαρτίου. Μέσα από τις δέκα νικητήριες φωτογραφίες του διαγωνισμού Capture Your Climate Action , αναδεικνύονται περισσότερες από 300 εμπνευσμένες πρωτοβουλίες για το κλίμα—από πράσινους αστικούς χώρους και καθαρισμούς κοινοτήτων, μέχρι ενεργειακά αποδοτικά σπίτια και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποίησε η Elina Bardram, Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σημείωσε:

«Κάθε κλιματική δράση, όσο μικρή κι αν είναι, έχει τη δύναμη να εμπνεύσει την αλλαγή. Οι προσπάθειές σας δημιουργούν ένα θετική αλλαγή, κινητοποιώντας και άλλους να αναλάβουν δράση και να συμβάλουν συλλογικά. Μαζί, συμμετέχουμε στο όραμα της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία, καθώς και στη μετάβαση σε ένα καθαρό, δίκαιο και ασφαλές μέλλον με ευημερία για όλους.»

Μια Φωτογραφία, Χίλιες Δράσεις

Η έκθεση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση για δράση, αποδεικνύοντας πως η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο υπόθεση πολιτικής, αλλά ένα καθημερινό βίωμα των πολιτών. Η κάθε φωτογραφία αφηγείται μια προσωπική ιστορία ανθρώπων και κοινοτήτων που κάνουν βήματα για ένα πιο πράσινο μέλλον.

Η Αγγελική Χαραλαμπίδου, νικήτρια της πρώτης θέσης στην κατηγορία Κλιματική Δράση στην Πόλη σου, συμμετέχει με μια φωτογραφία που αποτυπώνει τη δράση «Τοίχος της Καλοσύνης». Όπως εξηγεί: Ο «Τοίχος της Καλοσύνης» είναι μια εθελοντική δράση που αναπτύχθηκε σε γειτονιές της πόλης μου, της Καστοριάς. Εθελοντές τοποθετούν ξύλινες, χειροποίητες κρεμάστρες σε τοίχους της πόλης και όσοι δεν χρειάζονται πλέον κάποια από τα ρούχα τους τα κρεμούν εκεί. Αυτή η δράση προωθεί την επαναχρησιμοποίηση υλικών (ξύλου και υφάσματος), που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα. Η επαναχρησιμοποίηση είναι ένας φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος για να παραταθεί η ζωή των ρούχων, καθώς απαιτεί τους λιγότερο δυνατόν επιπρόσθετους πόρους και ενέργεια. Η δράση ο «Τοίχος της Καλοσύνης» φέρει πολλαπλά οφέλη – περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά, καθώς προσφέρει αγαθά σε πολίτες που προέρχονται από ασθενέστερες οικονομικά ομάδες.

Αναφερόμενη στη συνολική της εμπειρία, από την πρώτη ενημέρωση και την υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας , έως τη νίκη και τη συμμετοχή της στην Έκθεση που φιλοξενήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα— η κα Χαραλαμπίδου σχολιάζει πως πρόκειται για μια εμπειρία ζωής. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνει:

«Θα την χαρακτήριζα, το λιγότερο, εμπειρία ζωής. Περιγράφοντάς την, θα ξεκινούσα ομολογώντας πως μου γεννήθηκαν αρκετοί προβληματισμοί σχετικά με το ποια από τις φωτογραφίες μου θα μπορούσε να αναδείξει μια καλή πρακτική, έναν τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στην υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνείδησης. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο “διάλογος” ανάμεσα στο κομμένο δέντρο —που έχει χάσει τη ζωή του— και τα κρεμασμένα ρούχα —που η ζωή τους μπορεί να παραταθεί μέσω του ‘Τοίχου της Καλοσύνης’— ήταν καθοριστικός για την επιλογή μου».

Μετά τη διάκριση, η κα Χαραλαμπίδου έζησε μια σειρά από ξεχωριστές εμπειρίες: η Deutsche Welle επισκέφθηκε την Καστοριά για να γυρίσει ένα βίντεο για την ιστορία πίσω από τη φωτογραφία της, ενώ συμμετείχε και ως ομιλήτρια στην εθνική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου στην Αθήνα.

Το αποκορύφωμα ήταν η συμμετοχή της στην ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση στις Βρυξέλλες, γεγονός το οποίο περιγράφει ως «επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας και διαδρομής», έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνήσει τη δράση του «Τοίχου της Καλοσύνης» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως η ίδια επισημαίνει, «Μια δυνατή φωτογραφία μπορεί να αλλάξει την νοοτροπία των ανθρώπων για σημαντικά ζητήματα. Αυτή η δύναμη της Τέχνης ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και θέτει τα θεμέλια για ένα πιο βιώσιμο παρόν και μέλλον».

Μια Ευρωπαϊκή Στιγμή για την Κλιματική Δράση

Η έκθεση στον εξωτερικό χώρο του Berlaymont φέρνει την κλιματική δράση στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου, ενισχύοντας την ανάγκη για συμμετοχή σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επισκέπτες βιώνουν από κοντά τη δύναμη της φωτογραφίας ως εργαλείο ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, πρωτοβουλία της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, βασίζεται στην ιδέα πως όλοι έχουμε ρόλο στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Η συγκεκριμένη έκθεση ενσαρκώνει την αποστολή του Συμφώνου να φέρει κοντά τους πολίτες, να αναδείξει δημιουργικές λύσεις και να ενισχύσει την κλιματική δράση σε όλα τα επίπεδα.