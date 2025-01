Τα 2 δισ. ευρώ του προγράμματος, για την απόκτηση νέας κατοικίας, κρίνονται από τους επαγγελματίες της αγοράς ως επαρκή για να κάνουν την διαφορά, όμως υπάρχουν αρκετά ακίνητα ή θα δημιουργηθούν ξανά στρεβλώσεις, όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα, με απότομη αύξηση της ζήτησης και κατ’ επέκταση των τιμών; Οι μεσίτες δείχνουν τα νέα διευρυμένα όρια του προγράμματος και καθησυχάζουν ότι ακίνητα υπάρχουν και ίσως είναι και περισσότερα από τις 60.000 που έχει εκτιμηθεί. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του δανείου μπορεί να φτάσει τις 190.000 ευρώ, καλύπτοντας έως το 90% της αξίας του ακινήτου, και αφορά κατοικίες με αξία έως 250.000 ευρώ, έως 150 τ.μ., κατασκευής έως και το 2007. Το στοκ προς πώληση είναι κυρίως παλαιότερες κατοικίες κοντά σε αυτήν την τιμή και έως αυτή την επιφάνεια, οπότε η αγορά μπορεί να καλύψει την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης.

Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων για το «Σπίτι μου 2» στην Αττική

Αττική Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων 85 τ.μ.-150 τ.μ. με 2Υ/Δ – έως 150.000€ Ιανουάριος 2024 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων 85 τ.μ.-150 τ.μ. με 2Υ/Δ – έως 200.000€ Ιανουάριος 2024 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων 85 τ.μ.-150 τ.μ. με 2Υ/Δ – έως 250.000€ Ιανουάριος 2024 Αθήνα Κέντρο 18,05% 41,25% 59,80% Δυτικά προάστια 19,74% 53,39% 77,71% Πειραιάς 8,88% 26,64% 51,44% Νότια προάστια 0,93% 9,98% 23,24% Βόρεια προάστια 0,22% 4,09% 15,89% Ανατολικά προάστια 3,91% 17,05% 43,51%

Πηγή/Επεξεργασία: Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, ακίνητα 85 τ.μ.-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής έως το 2007

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Διαθεσιμότητα ακινήτων στην Αττική

Στην αρχή του 2025, οι αγγελίες είναι γεμάτες οικίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ομως, πού είναι και πόσο κοστίζουν; Δεδομένης της μεγάλης προσφοράς, ο καλύτερος τρόπος είναι να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες τιμής, καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα ακίνητα με τιμή κοντά στις 150.000 ευρώ και σε εκείνα των 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαθεσιμότητα ποιοτικών ακινήτων από 85 τ.μ. έως 150 τ.μ. άνω του 1ου ορόφου, με έτος κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή έως 150.000 ευρώ, αγγίζει το 18,05% στις περιοχές του κέντρου, το 19,74% στα δυτικά προάστια και το 8,88% στον Πειραιά. Στις περιοχές των νοτίων, βορείων προαστίων η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική, ενώ στις περιοχές των ανατολικών προαστίων μόλις στο 3,91%. Είναι σαφές, ότι μετά από μία 7ετία ισχυρών αυξήσεων, οι τιμές έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο τιμής. Τα περισσότερα, ποιοτικά, οικογενειακά ακίνητα πωλούνται από 180.000 ευρώ και πάνω.

Με ζητούμενη τιμή πώλησης έως 200.000 ευρώ, η διαθεσιμότητα αγγίζει το 41,25% στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, το 53,39% στα δυτικά προάστια και το 26,64% στις περιοχές του Πειραιά. Σε αυτήν την τιμή βρίσκεις ελάχιστα ή καθόλου στις περιοχές των βορείων, νοτίων και των ανατολικών προαστίων. Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία, ο δικαιούχος του προγράμματος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το ποσό των 20.000 ευρώ ως ίδια κεφάλαια διότι το ύψος του δανεισμού δεν μπορεί να ξεπερνά το 90% της αξίας του ακινήτου και το ποσό των 190.000 ευρώ.

Τα περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα τα βλέπουμε σε τιμές από 200.000 ευρώ έως και 250.000 ευρώ. Για το άνω όριο, ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 60.000 ευρώ ίδια συμμετοχή. Συγκεκριμένα στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, το ποσοστό διαθεσιμότητας αγγίζει το 59,80%, στα δυτικά προάστια το 44,71%, στις περιοχές του Πειραιά το 51,44% και στα ανατολικά προάστια το 43,15%. Στις περιοχές των βορείων και των νοτίων προαστίων η διαθεσιμότητα είναι 15,89% και 23,24% αντίστοιχα.

Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων για το «Σπίτι μου 2» στην Αθήνα

Αθήνα Κέντρο έως 150.000€ έως 200.000€ έως 250.000€ Αμπελόκηποι 12,06% 20,98% 51,5% Ιλίσια 0,89% 9,82% 21,42% Πετράλωνα 5,88% 21,84% 36,97% Παγκράτι 0,28% 7,24% 26,42% Νέος Κόσμος 2,50% 23,74% 39,76% Εξάρχεια – Νεάπολη 0,92% 14,46% 44,61% Γουδή 0,62% 12,42% 39,75% Μετς 0% 16,03% 19,81% Γκύζη – Πεδίον του Αρεως 1,53% 25,64% 52,82% Κυψέλη 13,08% 49,40% 75,83% Πατήσια 57,70% 77,80% 92,40% Κολωνός 31,88% 77,95% 92,91% Αγιος Παντελεήμονας 50,00% 85,71% 98,21% Αγιος Ελευθέριος 18,29% 43,90% 84,14% Πλατεία Αττικής 64,02% 88,35% 97,88% Πλατεία Αμερικής 48,00% 81,53% 92,93% Κουκάκι 0,00% 1,71% 5,71% Ζωγράφου 0,82% 37,01% 58,56% Κολωνάκι/Λυκαβητός 0,00% 1,43% 2,68%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, ακίνητα 75 τ.μ.-120 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής έως το 2007

Από την ώρα που άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», χθες 15/1 στις 12.00, οι αιτήσεις επιλεξιμότητας στο gov.gr έχουν φτάσει τις 22.880.

Με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: Αναλυτικά η ανάρτησή του: Με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» περισσότεροι από 7.500 συμπολίτες μας έχουν μπει στο νέο τους σπίτι και συνολικά 9.000 έχουν υπαχθεί ήδη στο πρόγραμμα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που με τη δεύτερη φάση του προγράμματος θα δώσουμε τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Οι αιτήσεις για το «Σπίτι μου ΙΙ» άνοιξαν χθες και έχουν ήδη γίνει πάνω από 10.000 αιτήσεις μέσα σε λίγες ώρες στην σχετική πλατφόρμα μέσω του gov.gr. Με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» περισσότεροι από 7.500 συμπολίτες μας έχουν μπει στο νέο τους σπίτι και συνολικά 9.000 έχουν υπαχθεί ήδη στο πρόγραμμα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που με τη δεύτερη φάση του προγράμματος θα δώσουμε τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Οι αιτήσεις για το «Σπίτι μου ΙΙ» άνοιξαν χθες και έχουν ήδη γίνει πάνω από 10.000 αιτήσεις μέσα σε λίγες ώρες στην σχετική πλατφόρμα μέσω τουΗ ανταπόκριση δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία για την κοινωνία μας. Σχεδιάσαμε τη δεύτερη φάση του προγράμματος έτσι, ώστε να γίνει ακόμα πιο δίκαιο και προσιτό. Το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 50 έτη, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια αναπροσαρμόζονται ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ίσως αποκλείστηκαν στην πρώτη φάση να ενταχθούν. Με αυτόν τον τρόπο, 20.000 συμπολίτες μας θα μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, με δόση δανείου που συχνά είναι μικρότερη από το ενοίκιο που θα πλήρωναν για αντίστοιχη κατοικία. Το «Σπίτι μου ΙΙ», όπως και το άλλο πρόγραμμα άτοκων δανείων, ύψους 400 εκ. ευρώ, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν. Και ναι, ξέρουμε ότι από μόνο του δεν λύνει οριστικά το πολυδιάστατο ζήτημα της στέγασης, γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών με πάνω από 40 δράσεις άνω των 6,5 δισ. ευρώ. Όμως είμαστε υπερήφανοι που το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήδη προσφέρει μια ανάσα σε χιλιάδες συμπολίτες μας, βοηθώντας τους να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε έτσι ώστε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Για μια Ελλάδα που προσφέρει ευκαιρίες και φροντίζει για το μέλλον.

Το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, υλοποιείται στο πλαίσιο του Δανειακού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU». Η συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως αναφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και πρόσβαση στις υπηρεσίες του προγράμματος, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αναλάβει και πάλι τη διαχείριση του προγράμματος “ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ”, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που προσφέρει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους, ζευγάρια και οικογένειες να αποκτήσουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και επιδοτούμενο επιτόκιο.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάζονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τα παρακάτω τραπεζικά ιδρύματα: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Αττικής, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Οι συστημικές τράπεζες με ανακοινώσεις αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Εθνική Τράπεζα – παρέχει πρόσθετα οφέλη

Όπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα σε ανακοίνωση της το Πρόγραμμα «Σπίτι μου II», που απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από 25 έως και 50 ετών, περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, όπως:

•Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου, για κατοικία αξίας έως 250.000 ευρώ με επιφάνεια έως 150 τ.μ. και παλαιότητα έως 31/12/2007.

•Μέγιστο ποσό δανείου 190.000 ευρώ.

•Διάρκεια αποπληρωμής έως 30 έτη.

•’Ατοκη χρηματοδότηση για το 50% του ποσού δανείου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

•Mηδενική εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος και χορήγησης δανείου.

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα συμπληρωματικά παρέχει:

•Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας από εξειδικευμένους στο Πρόγραμμα συμβούλους των καταστημάτων.

•’Αμεση προέγκριση και γρήγορες διαδικασίες εκταμίευσης.

•Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για ανακαίνιση ή /και ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου με προνομιακούς όρους.

•Διπλάσιους πόντους επιβράβευσης Go For More για κάθε συνεπή αποπληρωμή της μηνιαίας δόσης.

•10% έκπτωση για επιλεγμένες αγορές στα καταστήματα ΙΚΕΑ.

•Δωρεάν παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης Περιεχομένου (χωρίς Σεισμό) για τον 1ο χρόνο με κάθε νέα ασφάλιση Ζωής δανειολήπτη.

•Δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικής Κάρτας χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του δανειολήπτη για συνεχή ενημέρωση, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έως την απόκτηση της κατοικίας, παρέχεται από την Εθνικής Τράπεζα η δυνατότητα της παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, της πορείας της αίτησης online, μέσω του NBG Internet Banking.