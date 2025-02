«Price Map»: Τιμές ακινήτων και ενοίκια σε πραγματικό χρόνο με ένα κλικ

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

People walk in front of cafes and restaurants at Mikrolimano area in Piraeus, near Athens, Greece, January 5, 2025. REUTERS/Louiza Vradi