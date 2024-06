Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης συμμετείχε μια ετερόκλητη ομάδα από καλλιτέχνες, όπως η Ελένη Φουρέιρα, και ο Λευτέρης Πανταζής.

Τα «Ποσειδώνια 2024» ξεκίνησαν την Δευτέρα (3/6) στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 7 Ιουνίου. Συνολικά, στα «Ποσειδώνια 2024» συμμετέχουν 2.030 εταιρείες από 82 χώρες από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, με αναμενόμενη συμμετοχή περισσότερων από 40.000 επαγγελματιών του κλάδου.

#kylie mania is sweeping #posidonia2024 as Evangelos #Marinakis hosts the most talked about party of the week pic.twitter.com/VlMz6FbVxF

