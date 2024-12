Το μοντέλο πρόκειται να αποκτήσει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της και εκπαιδευτή ζίου-ζίτσου, Χοακίμ Βαλέντε. Η Ζιζέλ απαθανατίστηκε ενώ έφτανε σε εστιατόριο μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά της.

Η είδηση ότι θα γίνει για τρίτη φορά μητέρα έγινε γνωστή τον περαμένο Οκτώβριο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλιά.

Από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι έχει αποκτήσει τον 14χρονο γιο της Μπέντζαμιν και την 11χρονη κόρη της Βίβιαν Λέικ. Η Ζιζέλ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης και σύντομα θα κρατάει στην αγκαλιά της, το πρώτο της παιδί με τον Βαλέντε.

Pregnant Gisele Bundchen, 44, shows off baby bump in skintight black dress on family trip to Costa Rica https://t.co/cQGVXdHtAe

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 12, 2024