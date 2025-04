Κάποια έκαναν λόγο για «επίδειξη πλούτου» και άλλοι επισήμαναν ότι βγάζει τα χρήματα κυριολεκτικά με τον ιδρώτα του.

«Όταν οι συνομήλικοί του έπιναν καφέ, αυτός έλιωνε στις προπονήσεις», «δεν τα έκλεψε ούτε τα καταχράστηκε»,

«κλασικοί Έλληνες, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα», αναφέρουν κάποια από τα σχόλια στο Χ, την ώρα που πολλοί άλλοι βρίζουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Τζόκοβιτς και ο Φέντερερ δεν έκαναν τέτοιες εμφανίσεις παρότι ήταν πολύ πιο επιτυχημένοι.

Stefanos Tsitsipas ❤️

Stef in Monte Carlo – Monaco spotted by the Luxury Automobile / Car Paparazzi

April 2, 2025

Greek Tennis Superstar Tsitsipas driving his Tiffany Green Aston Martin V12 Speedster Sports Car with Konstantinos – his physio

Tsitsi friend Viktor was… pic.twitter.com/KF5sjCgcEM

— TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) April 3, 2025