Τζεφ Μπέζος

Ο ιδιοκτήτης της Amazon, Τζεφ Μπέζος, βρέθηκε στην Ελλάδα και φέτος. Εφτασε στη χώρα μας με το superyacht του, «Koru», και επισκέφθηκε τα νησιά της χώρας μας μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στη Σύμη, στην Υδρα και, φυσικά, την κοσμική Μύκονο, όπου μαζί με τη σύζυγό του επιδόθηκαν σε… shopping therapy.

Βάλερι Μπάιντεν

Μία από τις πιο αθόρυβες παρουσίες ήταν αυτή της Βάλερι Μπάιντεν, αδελφής του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και υπεύθυνης των προεκλογικών του εκστρατειών για ολόκληρες δεκαετίες. Η Βάλερι Μπάιντεν-Οουενς, που είχε το ψευδώνυμο «ψιθυριστής» για τις συμβουλές που ψιθύριζε στον αδελφό της από την εποχή της πρώτης του εκλογής στη Γερουσία, έδωσε το «παρών» στη γιορτή της πρεσβείας για την Αμερικανική Ημέρα Ανεξαρτησίας στο Μέγαρο Μουσικής. Παράλληλα αξιοποίησε το ταξίδι της για ολιγοήμερες διακοπές, καθώς έχει έρθει ξανά στη χώρα μας και διατηρεί φιλικούς δεσμούς με το ζεύγος Νίκου Τσάκου-Σήλιας Κριθαριώτη. Κατά την παραμονή της στην Ελλάδα ήταν σχεδόν… αόρατη, ενώ ακόμα και στη γιορτή της πρεσβείας ελάχιστοι την αντιλήφθηκαν, καθώς κάθισε διακριτικά σε μια γωνία και δεν αναγγέλθηκε η παρουσία της.

Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ινκόγκνιτο ταξίδεψε στην Ελλάδα και ο κορυφαίος Αμερικανός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος φιλοξενήθηκε για λίγες ημέρες στο σπίτι του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον στην Αντίπαρο. Το ιδιωτικό του αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου μεταφέροντας τον Στίβεν Σπίλμπεργκ με τη σύζυγό του, Κέιτ Καπσόου, καθώς και τον Τομ Χανκς με τη Ρίτα Γουίλσον. Από το αεροδρόμιο του «νησιού των ανέμων» τη διάσημη συντροφιά παρέλαβε ελικόπτερο, που τους μετέφερε στη συνέχεια στην Αντίπαρο. Οταν οι αστέρες του Χόλιγουντ ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους, τους παρέλαβε ξανά ελικόπτερο μεταφοράς VIPs της Superior Air και τους μετέφερε στο ελικοδρόμιο της εταιρίας στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου. Από εκεί οδικώς έφτασαν στο αεροδρόμιο του νησιού, όπου επιβιβάστηκαν στο ιδιωτικό αεροσκάφος του Στίβεν Σπίλμπεργκ με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα ζεύγη Σπίλμπεργκ και Χανκς προσφέρθηκαν στο ελικόπτερο από τη διοίκηση της εταιρίας ελληνικά κρασιά και σύκα Ευβοίας, που τους ενθουσίασαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ιδιαίτερα απλοί και ευγενικοί με όσους συνάντησαν, ενώ δεν αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν και με τους πιλότους του ελικοπτέρου που τους μετέφερε.

Σαρκοζί – Μπρούνι

Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές τους βρέθηκαν, αυτό το καλοκαίρι, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι. Το ταξίδι τους αποκάλυψε η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας και άλλοτε top model μέσω ανάρτησής της στο Instagram. Η Κάρλα Μπρούνι ανέβασε δύο βίντεο από τις διακοπές τους στην Ελλάδα, δίπλα στη θάλασσα, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύπτει πού ακριβώς βρίσκονταν. «Ελλάδα και αγάπη ίσον ευτυχία», έγραψε στη λεζάντα μεταφέροντας την εικόνα στους πολυάριθμους διαδικτυακούς φίλους της. Το διάσημο ζευγάρι είχε έρθει ξανά στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023 απολαμβάνοντας τις διακοπές του στην Αντίπαρο και στη συνέχεια στη Φολέγανδρο. Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο βρέθηκε φέτος για μία ακόμη φορά και ο μεγαλύτερος γιος του Νικολά Σαρκοζί, Πιερ, ως DJ σε γνωστό εστιατόριο του νησιού.

Στη Σαντορίνη ο… χρυσός Ντουπλάντις

Με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παρίσι ο Σουηδός επικοντιστής Αρμάντ Ντουπλάντις φωτογραφήθηκε στη Σαντορίνη, όπου ταξίδεψε με την αγαπημένη του μετά τη μεγάλη του επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, που ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε Ακρόπολη και Μύκονο η Σαμάνθα από το «Sex and the City»

Η Σαμάνθα -κατά κόσμον Κιμ Κατράλ- της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, που τελικά μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη, «Sex and the City», βρέθηκε τον Ιούνιο στην Ελλάδα για ολιγοήμερες διακοπές συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Ράσελ Τόμας. Μοίρασε τον χρόνο της ανάμεσα σε Αθήνα (επισκέφθηκε την Ακρόπολη) και Μύκονο, ενώ αποχαιρέτησε την Ελλάδα με την πιο γλυκιά ανάρτηση: «Extraordinary first visit to Greece! Ευχαριστώ!», που σημαίνει «Εξαιρετική πρώτη επίσκεψη στην Ελλάδα».

