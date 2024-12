«Η Μαράια Κάρεϊ υπογράφει το στήθος μου. Aυτό είναι επικό!», είπε η 36χρονη τραγουδίστρια σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Mariah Carey signing Rihanna’s body during her sold out concert in NYC tonight!

Η θριαμβευτική επιστροφή της Κάρεϊ ήρθε έπειτα από την ακύρωση τριών συναυλιών – στο Πίτσμπουργκ, στο Νιούαρκ της Νέας Υόρκης και στο Μπέλμοντ της Νέας Υόρκης – λόγω γρίπης.

Η Κάρεϊ ανακοίνωσε τον Αύγουστο την περιοδεία των 20 ημερών και πραγματοποίησε την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Highland της Καλιφόρνια στις 6 Νοεμβρίου.

Φέτος, η τραγουδίστρια γιόρτασε την 30ή επέτειο του εορταστικού της άλμπουμ «Merry Christmas», στο οποίο περιλαμβάνεται το «All I Want for Christmas Is You».

Rihanna said A$AP Rocky told her to come to the front row and get Mariah Carey’s autograph . Mariah even wanted her shades:

M: “Who has the shades? Can I buy them?”

R: “Yeah, you can have them. For free!” pic.twitter.com/jDzUoV1HJ9

— Fenty Headlines (@FentyHeadlines) December 18, 2024